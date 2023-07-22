В Майкопе в аварии с внедорожником погиб ребенок

В Адыгее мужчина за рулем внедорожника наехал на людей, погиб несовершеннолетний, сообщил руководитель республики Мурат Кумпилов.

ДТП произошло в субботу в Майкопе, водитель, по предварительным данным, потерял управление и съехал со склона к набережной парка, сообщил Кумпилов, передает РИА «Новости».

Погиб мальчик 2014 года рождения, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

В региональном МВД уточнили, что в числе пострадавших – двое взрослых и четверо детей. Их доставили в больницу.

Ранее в субботу В КБР произошла авария с участием автобуса и грузовика, погиб человек.