В Майкопе в аварии с внедорожником погиб ребенок

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22 июля, суббота  |  Последнее обновление — 21:01  |  vz.ru
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Болгария начала охоту на активы российского бизнеса

Теперь и Болгария готова отобрать бизнес у российской компании REUTERS/Oleg Popov
Вслед за Польшей и Германией отобрать бизнес у российской компании хотят теперь и в Болгарии. Под удар попал порт «Лукойла» в Бургасе. Но у российской компании есть еще НПЗ и сеть АЗС в стране, которые тоже могут оказаться на прицеле. Власти Болгарии действуют недальновидно и могут оказаться у разбитого корыта, ведь им дали исключение из санкций ЕС по нефти.  Подробности...
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Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием

В Пентагоне заявили о краже части оружия, поставляемого Западом на Украину Минобороны РФ/ТАСС
В Пентагоне сообщили о краже на Украине части поставляемого Западом вооружения. При этом похитители намеревались продать его на черном рынке, отметили в американском военном ведомстве. Там уточнили, что стоит усилить американские инспекции на складах ВСУ. Кто покупает ворованное на Украине оружие и способны ли американцы взять под контроль отправляемые Киеву вооружения? Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Один из лучших послов Украины уволен Зеленским за дело

Пристайко стал первым главой МИД при президенте Зеленском, но теперь надежно впал в немилость Zuma\TASS
Президент Украины Владимир Зеленский оперативно отомстил послу в Британии Вадиму Пристайко: опытный и ценный для страны дипломат отправлен в отставку за критику президентского хамства. Чем Пристайко отличался от прочих послов Украины? И почему его увольнение хорошая новость? Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Спекулянты устроили истерику из-за отмены «зерновой сделки»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ставки на рост цен приводят к «самоисполняющемуся пророчеству»: цены растут, потому что большинство ставит на их рост. В результате цены на зерно мало зависят от реального предложения. Подробности...

Релокация не предполагает ни ностальгии, ни даже русскости

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Прогрессивная тусовка, тридцать лет безраздельно властвовавшая в области идеологии и культуры, присвоившая себе право решать и вязать, прекратила свое существование. А ее члены по большей своей части переместились в загробный, то есть заграничный мир. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

У выхода из зерновой сделки есть минусы, но плюсов больше

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Готов ли Запад пойти на эскалацию, или он придет в чувство и осознает, что своими действиями приближает начало прямой российско-натовской войны? Готова ли Москва исполнить свою угрозу в том случае, если западные сухогрузы все-таки пойдут в одесский порт? Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Украина отправит зерновозы на прорыв

Что поссорило Россию и Иран

Оруженосец Украины уходит из политики

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В московском ТЦ «Времена года» из-за прорыва кипятка погибли люди

В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
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Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
  • Да

  • Нет

  • У меня нет знакомых релокантов
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
  • Да

  • Нет

  • Не планировал отдыхать в Крыму
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    подарок Сталина


    Польша получила надлежащий ответ на претензии из-за слов Путина

    высокоточное оружие


    Российские войска ударом по академии ВСУ во Львове уничтожили иностранных наемников

    Видео

    «расстрелять вас»


    Русофобия властей Молдавии начала уходить в народ

    черный рынок


    Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием

    Мальвинские острова


    ЕС и Британия дали России шанс радикально сблизиться с Аргентиной

    Просчеты в логистике


    Недобитую бронетехнику ВСУ лишают евроремонта

    торговля самолетами


    Эрдоган сделал России несерьезное предложение

    культурная революция


    Максим Соколов: Релокация не предполагает ни ностальгии, ни даже русскости

    потребность боевых действий


    Игорь Караулов: Возмездие должно быть планомерным

    жесткая позиция


    Геворг Мирзаян: У выхода из зерновой сделки есть минусы, но плюсов больше

    карикатура


    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков

    В Майкопе в аварии с внедорожником погиб ребенок

    22 июля 2023, 20:57

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Адыгее мужчина за рулем внедорожника наехал на людей, погиб несовершеннолетний, сообщил руководитель республики Мурат Кумпилов.

    ДТП произошло в субботу в Майкопе, водитель, по предварительным данным, потерял управление и съехал со склона к набережной парка, сообщил Кумпилов, передает РИА «Новости».

    Погиб мальчик 2014 года рождения, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

    В региональном МВД уточнили, что в числе пострадавших – двое взрослых и четверо детей. Их доставили в больницу.

    Ранее в субботу В КБР произошла авария с участием автобуса и грузовика, погиб человек.

    В российских магазинах заметили массовую шринкфляцию
    Депутат Чернышов заявил о шринкфляции в магазинах после проведения закупки молочной продукции
    		   
    22 июля 2023, 09:31
    Фото: Sergey Petrov/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Вице-спикер ГД от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов после закупки в московских магазинах молочной продукции обнаружил массовую шринкфляцию – снижение количества товара в упаковке при сохранении цены, в 122 торговых точках столицы.

    Политик рассказал, что 87 % ассортимента молочной продукции в супермаркетах продается в упаковках объемом 925-950 миллилитров, при этом тара визуально неотличима от «честного» литра молока, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 граммов вместо привычных 500 граммов и 1 кг в 97 процентах случаев, а вес и объем указан мелким шрифтом, в то время как цена – крупным.

    Чернышов заявил, что покупатели могут поддержать законопроект «О честной цене» фото и видео из магазинов, примеров шринкфляции достаточно.

    Ранее юрист раскрыл основные способы обмана покупателей в продуктовых магазинах.

    Коментарии (74)
    В США указали на созданную Россией «опасную ловушку»
    Профессор Сури: Сотрудничество России и Кубы стало сложной ловушкой для США
    		   
    22 июля 2023, 07:08
    Фото: Black_leon/wikipedia.org
    Текст: Ольга Никитина

    Россия и Куба активизировали торговые, экономические и военные связи, сотрудничество двух стран является «сложной ловушкой» для США, предупреждают американские СМИ.

    Профессор Техасского университета, историк Джереми Сури в статье на сайте телеканала CNN пишет, что российские чиновники регулярно посещают Кубу, между странами открылись прямые рейсы. Кроме того, на Кубу идут поставки российской нефти и промышленных товаров, передает РИА «Новости» содержание статьи.

    Визит на Кубу учебного корабля ВМФ России «Перекоп» автор публикации считает «провокацией» и «вызовом США». Такую же оценку он дает выданное Гаваной разрешение Китаю построить на острове якобы «шпионский объект».

    Как отмечает Сури, Белый дом хочет, чтобы Россия и Китай «признали, что должны ограничить свою поддержку Кубы и уважать американские интересы».

    По словам профессора, «продолжающаяся военная эскалация России к югу от Флориды» якобы несет угрозу стратегии национальной безопасности США. Он считает, что это создает предпосылки для повторения Карибского кризиса 1962 года.

    «Военная эскалация вокруг Кубы – опасное искушение для России и сложная ловушка для США», – подчеркивает автор статьи.

    Ранее опасения по поводу ситуации на Кубе выражал бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он опубликовал статью, в которой предупредил об угрозе появления в этой стране китайских гиперзвуковых ракет.

    В конце июня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна.

    Коментарии (28)
    Польша получила надлежащий ответ на претензии из-за слов Путина
    Российский посол Андреев: МИД Польши получил надлежащий ответ на претензии к выступлению Путина
    		   
    22 июля 2023, 14:42
    Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    МИД Польши получил надлежащий отпор в ответ на претензии Варшавы из-за слов президента России Владимира Путина о польской истории и подарке Сталина, сообщил посол Сергей Андреев после визита в польское внешнеполитическое ведомство.

    Андреев заявил, что заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский предъявил претензии из-за заявлений Путина о Польше.

    По словам посла, польский дипломат получил надлежащий отпор, разъяснения видения России истории ХХ века, и поведения польских властей в связи с конфликтом на Украине, передает ТАСС.

    Андреев отметил, что было зафиксировано полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории. Он также сказал, что никакой ноты вручено не было, ему высказали устное неудовольствие.

    Посол обратил внимание, что польская сторона зациклилась на словах российского лидера о том, что Польша получила свои западные земли благодаря позиции Иосифа Сталина на Ялтинской и Потсдамской конференциях, остальное сказанное Владимиром Путиным не вызвало у них возражений и протестов.

    Ранее российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши после слов президента Владимира Путина о том, что республика благодаря решению Иосифа Сталина получила значительную часть своих западных земель.

    Напомним, президент Путин в пятницу заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.

    При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.

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    Названо направление движения «теплового взрыва» из Европы
    Гидрометцентр: Аномальная жара из Европы распространяется на юг Турции
    		   
    22 июля 2023, 06:38
    Фото: SEDAT SUNA/EPA/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Вызванная «тепловым взрывом» в пустыне Сахара аномально жаркая погода распространяется из Европы на юг Турции, где в ближайшие выходные ожидается до 45 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Вильфанд сообщил РИА «Новости», что в Стамбуле, в Анкаре, на севере Турции температура составит около 35 градусов, а вот на юге республики, на побережье Средиземного моря столбики термометров поднимутся до 40–45 градусов. Вода прогреется до 25–26 градусов.

    В центре Западной Европы при этом погода, как ожидается, станет более благоприятной. В Германии, Франции температурный фон около 25 градусов. В Испании жара сохраняется, там 35–40 градусов.

    Ранее сообщалось, что на фоне жары в Стамбуле запасы воды сократились до 40% от нормальных значений.

    Вильфанд ранее отмечал, что последствия «теплового взрыва» в Сахаре не коснутся России.

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    Россия выдвинула семь условий возвращения в зерновую сделку
    Полянский: Россия вернется в зерновую сделку, когда Запад выполнит семь условий
    		   
    22 июля 2023, 01:15
    Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Россия вернется к реализации зерновой сделки, если будут выполнены семь условий, заявил на заседании Совета безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

    Полянский сообщил, что первым условием является «реальный, а не умозрительный» вывод из-под действия ограничительных мер поставок на мировой рынок российского зерна и удобрений, передает ТАСС.

    Вторым пунктом является снятие всех препятствий для российских банков и фининститутов, обслуживающих поставки удобрений и продовольствия, сообщил Полянский. В том числе речь идет о незамедлительном подключении этих организаций к системе SWIFT. При этом, подчеркнул зампостпреда России при ООН, Москву не устроят новые обещания и идеи по данному вопросу.

    Третьим пунктом Россия настаивает на возобновлении поставок в нашу страну запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений.

    По данным Полянского, стоимость деталей для российских производителей подскочила на 40%. Он также сообщил, что рост издержек при финансовых транзакциях составил около 10%, а общие потери достигли 1,6 млрд долларов.

    Четвертое – решение вопросов фрахта судов и страхования российского экспорта продовольствия, обеспечение логистики поставок.

    Полянский подчеркнул, что рост стоимости фрахта судов, предназначенных для перевозки грузов, стоимости международных расчетов и других транзакций привел к потере рентабельности поставок в два раза.

    Пятым условием России является отсутствие препятствий для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства, в том числе возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

    Шестым условием стала разблокировка российских активов, связанных с сельскохозяйственной отраслью.

    Седьмым – восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки, подчеркнул Полянский. По его словам, соглашение должно работать в интересах нуждающихся стран, а не делать богатые страны еще богаче.

    Только после выполнения данных условий Москва вернется в зерновую сделку, пообещал дипломат.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что из-за дисконта в 30–40% на российское зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили 1,2 млрд долларов. 

    Коментарии (41)
    Польский генерал предупредил Украину об угрозе опасного маневра России
    Польский генерал Коморницкий: Русские могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление
    		   
    22 июля 2023, 07:27
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Ольга Никитина

    Российские войска могут зайти во фланг украинских группировок и начать собственное наступление, заявил польский генерал Леон Коморницкий.

    Коморницкий в интервью YouTube-каналу Nowa konfederacja призвал «стабилизировать фронт». По его словам, если российские войска начнут собственное наступление, то ВСУ будут лишены возможности «вклиниться» в оборонительные рубежи, передает РИА «Новости».

    Польский генерал обратил внимание украинской стороны на то, что по нескольким направлениям российские силы уже перешли в наступление. В частности, он упомянул направление к северу от Артемовска.

    Коморницкий считает, что ВСУ следует бросить силы на то, чтобы остановить это наступление, что, по его мнению, является ключевым фактором успеха украинского удара.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.

    Коментарии (7)
    Российские войска ударом по академии ВСУ во Львове уничтожили иностранных наемников
    Минобороны: Российские войска ударом по академии ВСУ во Львове уничтожили иностранных наемников
    		   
    22 июля 2023, 14:15
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Вера Басилая

    ВС России в результате группового удара высокоточным оружием уничтожили в академии сухопутных войск ВСУ во Львове польских и немецких наемников, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Минобороны подтвердило, что большое количество польских и немецких наемников было уничтожено высокоточным ударов во Львове 6 июля, следует из данных в Telegram-канале ведомства.

    Отмечается, что всего за время СВО было уничтожено около 4990 иностранных боевиков, еще 4910 иностранных военных сбежали, и уехали с Украины. Также Минобороны пообещало, что ВС России будут продолжать целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины.

    Ранее СМИ сообщали, что в ходе российского удара по академии во Львове поражены казармы, где было до 800 бойцов ВСУ и наемников из западных учебных центров.

    Коментарии (19)
    Полковник Макгрегор: Зеленский оказался на грани из-за массового дезертирства в ВСУ
    Полковник Макгрегор: Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства военных ВСУ
    		   
    21 июля 2023, 23:15
    Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский «находится на грани», поскольку его лидерство ставится под сомнение, а дезертирство в ВСУ стало массовым, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в своем блоге на YouTube отметил, что лидерство Зеленского на Украине оказалось «под большим сомнением». Украинские офицеры, рассказал американский полковник, расстреливают солдат, которые отказываются идти в бой. В рядах ВСУ есть «огромное количество дезертиров», украинцы сдаются в плен целыми взводами, передает РИА «Новости» слова Макгрегора.

    Украинские военнослужащие, сообщил он, охотно идут к россиянам, поскольку те обращаются с ними хорошо. Это позволяет солдатам ВСУ избежать выполнения бессмысленных приказов киевского режима и выжить, добавил бывший советник шефа Пентагона.

    Ранее Макгрегор говорил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.

    Значительные потери сил ВСУ признают и в Белом доме.

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    Белый дом заявил о потерях значительных сил ВСУ в ходе контрнаступления
    Салливан: Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления
    		   
    21 июля 2023, 22:28
    Фото: Serhii Nuzhnenko/REUTERS
    Текст: Ольга Никитина

    В ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли, заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан отметил, что контрнаступление «идет тяжело», но отметил при этом, что американская сторона заранее говорила, что оно будет тяжелым, передает РИА «Новости».

    По словам представителя Белого дома, украинцы еще не использовали все силы, которыми располагают. Киев, отметил он, ждет «подходящего момента», а Вашингтон консультирует его по этому поводу.

    При этом Салливан сказал, что контрнаступление «идет полным ходом», передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин ранее в пятницу заявлял, что результатов украинского контрнаступления нет. Он отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы и вооружения.

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    Коментарии (14)
    Британский полковник назвал единственный шанс для ВСУ
    Полковник армии Великобритании Кемп: Украине остается лишь вести лобовые атаки на оборону российских войск
    		   
    22 июля 2023, 09:11
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Вооруженным силам Украины во время контрнаступления остается только вести лобовые атаки на укрепленную оборону российской армии, которая никуда не собирается отступать, заявил отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп.

    В материале для издания Telegraph он отметил, что российская армия усилена за счет мобилизации и возведения масштабных оборонительных рубежей, она не собирается никуда отступать, в отличие от прошлогодних тактических маневров для обмена пространства на время, передает RT.

    Кемп считает, что у Украины есть только один вариант в сложившейся ситуации: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции.

    Ранее польский генерал Коморницкий предупредил, что российские войска могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.

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    В США сказали, какая проблема для Украины важнее контрнаступления
    19FortyFive: При любом исходе конфликта Украине потребуются десятилетия для восстановления
    		   
    22 июля 2023, 05:06
    Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Вне зависимости от того, чем закончится конфликт, Украине потребуются десятилетия, чтобы преодолеть последствия продолжающихся боевых действий, пишут американские СМИ.

    Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для военно-политического издания 19FortyFive отметил, что пока все внимание приковано к украинскому контрнаступлению, Украину в будущем ждет более серьезная проблема. Ущерб для страны, ее промышленности и сельского хозяйства, для ее населения огромен, подчеркнул он. По оценке американского эксперта, на полное восстановление Украине потребуются десятилетия, передает РИА «Новости».

    Главными проблемами для Украины автор статьи назвал ущерб, причиненный сельскому хозяйству, а также миграцию миллионов граждан и психологическую травму населения.

    Даже если Запад направит «триллионы долларов» на восстановление страны, Украине десятилетиями после завершения боевых действий придется жить с огромными потерями, к которыми приводит длительность конфликта, считает Дэвис.

    Бесконечные потоки пуль, танков и ракет почти наверняка окажутся недостаточными для «победы» ВСУ, однако разрушения будут увеличены, подчеркнул автор. По его словам, отсутствие успехов контрнаступления лишь подтверждает, что у Киева нет шансов разрешить конфликт на поле боя, а игнорирование этого факта лишь преумножит страдания украинского народа.

    Дэвис уверен, что эту неприятную реальность необходимо признать, чтобы запустился процесс дипломатического механизма, необходимый для прекращения боев. Это лучший шанс Украины начать «долгий, болезненный и дорогостоящий процесс возвращения к нормальной жизни».

    В Кремле подчеркивали, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.

    Коментарии (12)
    Минобороны сообщило о гибели журналиста от кассетных боеприпасов ВСУ
    Минобороны: ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами журналистов, корреспондент Ростислав Журавлев погиб
    		   
    22 июля 2023, 14:45
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные ударили по группе журналистов «Известий» и РИА «Новости», готовивших материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами поселков в Запорожской области, погиб корреспондент Ростислав Журавлев, сообщило Минобороны.

    Удар был нанесен 22 июля около 12.00, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранения получили четыре журналиста, их оперативно эвакуировали в медучреждения Минобороны, там им оказывается медицинская помощь. Отмечается, что артиллерийский удар был нанесен кассетными боеприпасами.

    Журналист РИА «Новости» Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

    У других пострадавших состояние средней тяжести, угрозы жизни нет.

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    Детонация боеприпасов на складе в Крыму произошла в результате атаки беспилотника
    Аксенов: В Крыму в результате атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов
    		   
    22 июля 2023, 12:30
    Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале Аксенов заявил, что будет эвакуировано население  в радиусе 5 километров от места ЧП, также приостановлено движение на Крымской железной дороге.

    По его словам, вся оперативная информация будет размещаться на официальных ресурсах Республики Крым.

    Ранее глава Крыма Аксенов сообщил, что беспилотники ВСУ попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму.

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    Медведев после шутки Байдена вспомнил песню American Idiot
    Медведев вспомнил хит группы Green Day «American Idiot» после шутки Байдена про искусственный интеллект
    		   
    22 июля 2023, 03:43
    Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на шутку президента США Джо Байдена про искусственный интеллект.

    Медведев написал на своей англоязычной странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что «когда слушаешь хит Green Day из одноименного альбома 2004 года, становится ясно, что имел в виду «сонный Джо» (Байден – прим. ВЗГЛЯД)», передает ТАСС.

    Альбом американской рок-группы Green Day, вышедший 21 сентября 2004 года на лейбле Reprise Records, носит название «American Idiot».

    В пятницу Байден в шутку назвал себя искусственным интеллектом, а также сказал, что именно ИИ несет ответственность за ошибки, которые допускает в своих выступлениях.

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    Захарова обвинила главу МИД Украины Кулебу в трусости
    Захарова назвала «топорной выходкой» Украины отказ допустить корреспондента из России на брифинг в Пакистане
    		   
    21 июля 2023, 21:48
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Отказ допустить корреспондента на брифинг с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Исламабаде является «топорной выходкой» Киева, он «струсил отвечать на вопросы единственного заявленного на мероприятие российского журналиста», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Как указала Захарова, отказ в аккредитации корреспондента ТАСС может быть расценен только как очередная «топорная выходка украинской стороны», которая уже удивления не вызывает, также, как и «непрофессиональное поведение киевских властей, которые ни во что не ставят журналистскую этику», передает ТАСС.

    По ее словам, Дмитрий Кулеба «попросту струсил отвечать на вопросы единственного заявленного на мероприятие российского журналиста». «Сказать-то по делу украинскому гостю нечего», – добавила Захарова.

    Ранее корреспондент ТАСС Руслан Бекниязов был вынужден покинуть пресс-центр МИД Пакистана за полчаса до начала совместного брифинга министра иностранных дел исламской республики Билавала Бхутто-Зардари и Кулебы. Это связано с выдвинутым Украиной условием о недопущении журналистов из России до освещения мероприятия с участием Кулебы. Пакистанские журналисты, находившиеся в этот момент в ожидании начала совместной пресс-конференции глав МИД Пакистана и Украины, выразили недоумение отсутствием российского коллеги.

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