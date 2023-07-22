В ДТП с автобусом в КБР пострадали 14 человек, один умер

Количество пострадавших в аварии с автобусом в Кабардино-Балкарии увеличилось до 15 человек, один погиб, сообщили региональном министерстве здравоохранения.

Авария произошла в 8.00 мск на 472-м километре трассы «Кавказ» в Урванском районе КБР, там столкнулись рейсовый автобус Volvo, ехавший по маршруту «Махачкала-Ростов», и грузовик «Камаз», передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное МВД.

На данный момент четверо остаются в больнице Нальчика, указали в минздраве, сообщает ТАСС.

Один человек остается в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Двое пациентов переведены в травматологическое отделение, один переведен в отделение сочетанной травмы.

10 пострадавших отпущены домой на амбулаторное лечение. Мужчина 1987 года рождения умер от травм.

Ситуацию держит на личном контроле глава республики Казбек Коков.

В прокуратуре КБР уточнили, что в числе пострадавших – двое несовершеннолетних. Всего в автобусе ехало 20 человек.