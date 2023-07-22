Орбан: Западные компании не хотят уходить из России

Компании из Запада не желают покидать российский рынок, они знают, что экономика России останется частью мировой экономики, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Орбан заявил, что 88% фармацевтических, 79% горнодобывающих, 70% энергетических и 77% других промышленных компаний из Европы, работавших в России в начале 2022 года, не ушли с российского рынка, передает ТАСС.

Лишь 8,5% из числа крупнейших западных компаний покинули Россию. В 2022 году иностранные предприятия выплатили в бюджет России 3,5 млрд долларов.

Орбан указал, что наблюдаются попытки «отсоединить Россию» от европейской экономики при помощи санкций, чтобы надавить на Москву, но это не даст желаемого эффекта.

Российская экономика связана со всем миром, включая энергетику.

До введения санкций против России европейские страны платили за поставки нефти и газа каждый год около 300 млрд евро, но в 2022 году пришлось заплатить 653 млрд евро.

Орбан подчеркнул, что у Европы не получится конкурировать с миром, если за энергоносители придется платить в два раза больше, чем раньше.