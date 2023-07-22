Польша не пустила российскую теннисистку Звонареву на турнир в Варшаве

Польские власти не допустили теннисистку из России Веру Звонареву в страну для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Варшаве, сообщил польский МИД.

Пограничная охрана Польши не разрешила Звонаревой въехать в страну, она была в списке лиц, чье пребывание в стране нежелательно, сообщили в МИД страны, передает РИА «Новости».

Ее не впустили в Польшу «из соображений безопасности».

Звонарева прилетела в Варшаву рейсом из Белграда с выданной Францией визой. В 13.00 мск она вылетела из Варшавы в Подгорицу.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявлял, что российским теннисистам не следует отказываться от участия в турнирах на территории Польши.