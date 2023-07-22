Экс-участников «Дома-2» решили депортировать с Бали

Эксперт: Польша потеряла способность адекватно оценивать свою роль в мировой политике

Политолог Рудаков: Польская националистическая верхушка мечтает восстановить Речь Посполитую в границах до 1939 года

Россия однозначно дает понять правящим кругам Польши, что любая агрессия против Белоруссии получит моментально жесткий ответ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. В пятницу Владимир Путин на совещании Совбеза высказался о роли США и Польши в украинском конфликте.

«Президент послал сигнал польским правящим элитам, верхушке партии «Право и справедливость». И суть его сигнала заключается в том, что Россия знает их сценарии и понимает, как на них реагировать. Но самое важное заключается в том, что польская националистическая верхушка мечтает восстановить Речь Посполитую в границах до 1939 года – присоединить и поглотить территории Украины и Белоруссии», – считает Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук.

В нынешней ситуации, подчеркивает собеседник, Россия «однозначно дает понять, что любая агрессия против Белоруссии получит моментально жесткий ответ». «А что касается планов Киева продавать собственную территорию, то такие сценарии очень хорошо ложатся в логику действий Зеленского по продаже активов собственной страны – украинских черноземов, транспортной инфраструктуры», – добавил политолог.

Эксперт отметил также, что другим важным нюансом в выступлении президента во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ стало напоминание о том, что в 1939 году Польша была брошена своими западными союзниками один на один с германской военной машиной и утратила свою государственность.

«Государственность Польши была восстановлена благодаря Советскому Союзу. По итогам Второй мировой войны Польша, благодаря позиции Сталина, получила земли бывшей Восточной Пруссии. В своих нынешних границах Польша существует только потому, что когда-то они были начерчены в ходе переговоров между США, Великобританией и Советским Союзом», – напомнил Рудаков.

По его словам, сейчас правящие круги Польши проводят репрессивную политику, жертвами которой становятся публицисты, политики, депутаты Сейма. «Короткая историческая память в Польше – это результат массированной пропаганды. Промывка мозгов в Польше в последние 10–15 лет очень похожа на то, что происходило на Украине. Это колоссальная накачка национальной ненависти, русофобии, формирование абсолютно ложных и не имеющих ничего общего с исторической правдой стереотипов о событиях XX века», – пояснил собеседник.



Все эти факторы, отмечает он, привели к утрате Польшей способности адекватно оценивать свою роль в европейской и мировой политике. «Это очень опасная ситуация, в которой Польша уже оказывалась в прошлом», – указывает эксперт.



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Что касается предложения России Европе отказаться от проамериканского курса и совместно выстраивать региональную систему безопасности, то здесь многое зависит от того, насколько общественное мнение в ЕС «может влиять на политические процессы на европейском континенте». «Все больше европейцев понимают, что США втянули их страны в украинский кризис, заставили поддерживать киевский режим в ущерб собственным интересам... Судя по социологическим опросам, в массовом сознании европейцев произошли определенные изменения, но они не окажут влияния на ход текущих политических событий», – считает Рудаков.

Но в любом случае предложение России остается в силе. «Суть этого предложения заключается в том, чтобы Европа вернула себе субъектность, возможности развития и после этого совместно с Россией выстраивала бы взаимовыгодные модели в сфере экономики и безопасности. Россия предлагает такое сотрудничество последние 20 лет», – подытожил Рудаков.

В пятницу президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина, однако Варшава, кажется, подзабыла об этом. «Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так: западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним», – сказал Путин.

Президент рассказал, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории. Путин предупредил о последствиях «очень опасной игры» Запада, который пытается втянуть новые страны в конфликт на Украине.

Глава государства подчеркнул, что американским властям выгодно ослабить позиции Европы, они будут стремиться продолжать украинский конфликт. «Так называемая поддержка Украины – это, по сути дела, тупик, пустая бесконечная трата денег и сил, а по факту – обслуживание чужих, далеко не европейских интересов: интересов заокеанского глобального гегемона, которому выгодно ослабление Европы. Выгодно ему и бесконечное затягивание украинского конфликта», – сказал президент.

Путин предупредил также, что Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае агрессии Запада против Белоруссии. «Но что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами.», – подчеркнул Путин.

