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Путин назвал конкурс «Большая перемена» одним из самых значимых проектов «Движения первых»
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Всероссийский конкурс «Большая перемена» является одним из наиболее значимых проектов Российского движения детей и молодежи «Движение первых», финал которого объединил школьников со всей России, в том числе и из новых регионов, заявил российский лидер Владимир Путин.
Глава государства в своем обращении, опубликованном на сайте Кремля, приветствовал финалистов конкурса «Большая перемена» для учеников 5–7-х классов и участников международного трека.
«Финал объединил в Международном детском центре «Артек» школьников из разных регионов страны, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также ваших сверстников из многих зарубежных государств», – отметил Путин.
Он добавил, что финалисты «хорошо потрудились, выдержали серьезную конкуренцию в отборочных турах и достойно выступили в финальных испытаниях».
«Уверен, вы надолго запомните дни, проведенные в Крыму, на побережье Черного моря, ведь Всероссийский конкурс «Большая перемена» дарит участникам прекрасную возможность продемонстрировать свои знания, навыки, творческий потенциал, научиться работать в команде, обрести друзей и единомышленников, обсудить с ними важные, волнующие молодежь темы», – подчеркнул он.
Путин также выразил благодарность родителям и педагогам конкурсантов, поскольку они также разделяют интересы детей и искренне верят в них. В заключении российский лидер пожелал участникам «удачи и воплощения в жизнь намеченных планов».
Москва раскритиковала генсека ООН в ответ на обнародование письма Путину
МИД: Генсек ООН Гутерриш нарушил законы дипломатической переписки, обнародовав письмо Путину
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в нарушение всех законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание российскому лидеру Владимиру Путину, заявил МИД России.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД, говорится, что генсекретарь ООН в последний день работы черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия выступил с пресс-релизом, в котором, помимо передергивания фактов о состоянии зерновой сделки, Гутерриш обнародовал свое личное послание на имя президента России. К сожалению, добавляет МИД, то же самое случилось и с предыдущим посланием от 24 апреля по аммиакопроводу Тольятти – Одесса.
Ведомство отметило, что вынуждено так же публично ответить на этот шаг генсека ООН и изложить реальные обстоятельства дела.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства сказано, что генсек ООН отдает явное предпочтение украинской части заключенных год назад договоренностей. «В его подаче выходит, что именно морские перевозки 32 млн тонн украинского зерна (преимущественно (более 70%) кормовой кукурузы и в «сытые» страны) спасли мир от голода», – сообщает ведомство, отмечая, что Гутерришу, судя по всему, нет дела до российского зернового экспорта, большую часть которого составляет пшеница и которая направляется в страны Азии (60%) и Африки (30%).
В ведомстве привели «пассаж» из послания генсекратаря ООН на имя президента Путина от 24 апреля о том, что «возобновление работы трубопровода «Тольятти – Одесса» имеет критическое значение с точки зрения мировых цен на аммиак и, следовательно, для глобальной продовольственной безопасности». МИД также приводит слова Гутерриша о том, что мировой экспорт аммиака просел на 70%, и отмечает, что 8 марта он посетил Киев, где на переговорах с украинским руководством обсуждался вопрос аммиакопровода.
«Подрыв трубопровода, ежегодно прокачивавшего порядка 2 млн тонн сырья для производства удобрений, достаточного для того, чтобы накормить 45 млн человек, наглядно показал как результативность усилий секретариата ООН по снижению угроз голода, так и отношение к таким усилиям киевского режима», – говорится в сообщении.
Умалчивают в секретариате ООН и о том, что заявленное уменьшение стоимости (на 23%) отсчитывается от «шоковых» значений марта 2022 года, после чего цены стабилизировались, а в последние дни и вовсе практически не менялись, говорится в заявлении МИДа.
Также ведомство обратило внимание на то, что как Гутерриш и его сотрудники раз за разом закрывают глаза на террористические вылазки и диверсии Киева. Подчеркивается, что в секретариате ООН даже не нашли слов соболезнования в связи гибелью двух человек и ранением несовершеннолетней девочки в результате теракта на Крымском мосту 17 июля.
12 июля представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш направил президент России Владимиру Путину письмо по зерновой сделке, уточнив, что речь в послании идет о расчетах через Россельхозбанк.
Командир «Ташкент» не дожил один день до присвоения звания Героя России
Командир с позывным «Ташкент» не дожил день до указа президента Владимира Путина о присвоении ему звания Героя России, сообщил глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.
В Тамбовской области в четверг проходит прощание с «Ташкентом», ему присвоено звание Героя России посмертно, сказал Новиков, передает ТАСС.
Он добавил, что командир не дожил до своего статуса один день. Его представили к званию героя, указ был на подписи, но «Ташкент» погиб. «И указ переделали с пометкой «посмертно», – продолжил Новиков.
Генерал-майор, командир 123-й бригады 2-го армейского корпуса под позывным «Ташкент» погиб в зоне СВО в результате удара дрона-камикадзе, когда проверял боевые позиции подразделения.
Офис президента ЮАР сообщил о решении Путина не присутствовать на саммите БРИКС
Офис президента ЮАР сообщил, что Путин не приедет на саммит БРИКС по взаимной договоренности
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Канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы сообщила, что президент России Владимир Путин по взаимной договоренности якобы не станет принимать участие в саммите БРИКС в ЮАР, вместо него Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.
«По взаимной договоренности президент Владимир Путин не приедет на саммит. Российскую Федерацию будет представлять глава МИД Сергей Лавров», – сообщили в канцелярии, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, что Россия якобы дала понять президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что арест российского лидера Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны.
«Нет, этого не звучало … В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно», – сказал Песков.
Ранее глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что гипотетический арест президента России Владимира Путина в ЮАР по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России.
Напомним, МУС в марте выдавал «ордер на арест» Путина. В Москве в этой связи выразили надежду, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения МУС.
Путин назвал условия для возвращения России в зерновую сделку
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заверил, что Москва может возобновить зерновую сделку, если будут полностью выполнены все ранее данные ей обещания.
«Мы не против самой сделки как таковой, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира, и, безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее», – передает его слова ТАСС.
Он отметил, что «только при одном условии – если будут в полном объеме учтены, а главное реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке». В качестве первого принципа Путин назвал «вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки».
«Базовое условие России для возвращения сделки – это восстановление ее изначальной гуманитарной сути», – сказал Путин.
Он напомнил о ряде обязательств перед Россией в рамках этих соглашений. «При исполнении всех этих условий, о чем мы раньше договаривались, они не сейчас мною придуманы <…>, мы незамедлительно в эту сделку вернемся», – добавил он.
Также Путин заявил, что страны Запада полностью «выхолостили и извратили» изначально гуманитарную суть зерновой сделки, сделали ее инструментом обогащения спекулянтов.
«Вместо того чтобы помогать действительно нуждающимся странам, [Запад] использовал зерновую сделку для политического шантажа, а кроме того, как я уже сказал, сделал ее инструментом обогащения транснациональных корпораций, спекулянтов на глобальном зерновом рынке», – добавил Путин.
По его словам, возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса является одним из условий возвращения России в зерновую сделку.
«Должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, в том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти – Одесса, который был взорван, уничтожен явно по заказу киевского режима», – сказал он.
Напомним, Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
Путин: В Киеве готовы пойти на все ради спасения своей продажной шкуры
Украинским властям безразлична судьба собственного народа и интересы своей страны, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности.
«Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить существование. Им плевать на народ Украины, на суверенитет и национальные интересы», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Путин заявил, что результатов украинского контрнаступления нет. Глава государства отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.
Путин решил участвовать в саммите БРИКС по видеоконференцсвязи
Президент России Владимир Путин решил участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также добавил, что это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».
Ранее глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что гипотетический арест президента России Владимира Путина в ЮАР по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России.
Напомним, МУС в марте выдавал «ордер на арест» Путина. В Москве в этой связи выразили надежду, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения МУС.
Путин заявил о разочарованности Запада неудачным контрнаступлением ВСУ
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Результатов украинского контрнаступления нет, заявил президент Владимир Путин, отметив, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.
«Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачены» в киевский режим, ни поставки западного оружия – танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», – приводит его слова РИА «Новости».
ВСУ, по словам российского лидера, в ходе попыток контрнаступления потеряли десятки тысяч человек, передает ТАСС.
Глава государства констатировал, что весь мир наблюдает, как горит «хваленая западная, якобы неуязвимая техника», но главное, что «в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери». Это десятки тысяч человек, подчеркнул Путин.
«У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление», – продолжил глава государства.
Путин велел составить список опорных населенных пунктов в Арктике
Путин поручил определить перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны
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Глава российского государства Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами определить перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны.
Путин заявил, что для таких населенных пунктов необходимо разработать «мастер-планы развития на период до 2035 год». Президент отметил, что данный статус зависит не только от численности – «даже небольшие поселки могут иметь для страны стратегическое значение». Путин заявил, что к 1 октября следует «утвердить комплексные планы долгосрочного развития арктических городов» на срок до 2035 года «с четкими источниками финансирования». Практическую реализацию, по его словам, нужно начать «не позже» 2025 года, передает ТАСС.
Он также поручил завершить согласование плана развития арктических населенных пунктов, где дислоцированы воинские формирования, к 1 сентября. В частности, это касается модернизации первичного звена здравоохранения, ремонта школ, обновления системы ЖКХ, строительства жилья и благоустройства территорий. Президент поручил продумать варианты работы для родственников военных, живущих на Севере.
Кроме того, президент поддержал предложение о запуске в Арктической зоне программы льготной ипотеки под 2% для молодых семей. Он отметил, что такой механизм уже работает на Дальнем Востоке.
Напомним, в четверг Путин прибыл в Мурманскую область. Он провел совещание по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.
Путин продлил ответные меры России на санкции до конца 2025 года
Президент России Путин продлил действие указа об ответных мерах на санкции до конца 2025 года
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Президент Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок действия указа об ограничении ввоза в РФ и вывоза из страны отдельной продукции и сырья в ответ на санкции.
Новый документ опубликован на официальном портале правовой информации. Решением президента срок действия указа об ограничении вывоза из России и ввоза в РФ отдельной продукции и сырья в ответ на санкции продлен до 31 декабря 2025 года.
Предыдущая версия указа о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности действовала до 31 декабря 2023 года. Указ, подписанный главой государства 8 марта 2022 года, вводил ограничения на вывоз из России и ввоз в РФ некоторой продукции и сырья (кроме товаров, перевозимых гражданами для личного пользования).
Напомним, в утвержденный правительством перечень временно запрещенных к вывозу из России товаров вошло, в частности, ранее ввезенное в Россию технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура. Также был ограничен экспорт некоторых видов лесоматериалов, удобрений, сырья для химической промышленности, зерновых культур.
Политолог назвала причину роста уверенности молодежи в самореализации
Политолог Кислицына: Платформа РСВ предоставила жителям новых регионов России обширные возможности для развития
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В России с 2020 года растет уверенность молодежи в возможности самореализации. Одна из причин этого – появление конкурсов и проектов платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ), которые дают возможность каждому реализовать свой талант и профессиональный потенциал, заявила политолог Дарья Кислицына. В среду состоялось заседание Наблюдательного совета РСВ с участием президента Владимира Путина.
«Платформа «Россия – страна возможностей» (РСВ) стала точкой притяжения для талантливых россиян, которые любят свою страну и готовы вкладываться в ее развитие. Деятельный патриотизм аккумулирован в энергии тех, кто участвует и побеждает в конкурсах и проектах», – говорит Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.
«Созидательной энергии нужно пространство для роста. Ценно, что РСВ предоставляет его каждому без ограничений. Власть вовремя и точно услышала запрос общества на всестороннее развитие человеческого капитала. Очень круто, к слову, что в мире нет аналогов платформы, это о многом говорит», – отмечает эксперт.
«Когда мы всей страной стали всестороннее поддерживать новые регионы, на авансцену вышли победители конкурсов и проектов РСВ. Проверка убеждений и ценностей на практике пройдена успешно. Более того, жители новых субъектов страны оперативно получили возможность участвовать в перспективных программах развития. Это сильное подспорье для скорейшей нормализации жизни», – продолжает политолог.
«Также с 2020 года в стране наметился показательный тренд – уверенность в возможности самореализации молодежи растет. В том числе потому, что появляется все больше новых инициатив РСВ», – полагает Кислицына. Она также отметила, что особую роль в этих процессах играет президент Владимир Путин, который возглавил Наблюдательный совет РСВ.
В среду в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», сообщается на сайте президента России. В рамках заседания глава государства отметил, что участие в программах АНО «Россия – страна возможностей» вопреки всем сложностям приняли представители более 150 государств, в целом участниками программ стали более 20 млн человек.
Кроме того, Путин подчеркнул, что более 80% молодых россиян считают, что в России есть условия для самореализации молодых людей. «В 2017 году 37% молодых людей в стране считали, что в России созданы подобающие условия для самореализации молодых людей, а сейчас этот показатель уже свыше 80%. Ну, это в общем говорит о том, что все усилия государства, в том числе и ваша работа, они необходимые результаты приносят», – сказал президент.
В ходе заседания одна из участниц предложила создать единый кадровый резерв в сфере образования. «Это хорошая идея», – отреагировал глава государства. По его словам, в советское время за работу с кадровыми резервами отвечали органы КПСС, теперь же в России нужно создавать «эти инструменты движения по карьерной лестнице в самом добром и хорошем смысле этого слова».
Еще один важный аспект касался участников СВО. В частности, глава государства отметил, что именами героев спецоперации будут названы города, улицы и школы. Он также выразил убежденность в том, что военнослужащим спецоперации нужно дать возможность карьерного роста в гражданской жизни.
Аксенов доложил Путину о ситуации на полигоне в Крыму, где произошло возгорание
Президент России Владимир Путин попросил главу Крыма Сергея Аксенова доложить о ситуации на полигоне, где произошло возгорание.
«Как обычно, начнем с оперативных. И первый оперативный вопрос Аксенову Сергею Валерьевичу, как ситуация на полигоне в Кировском районе Крыма», – сказал Путин на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».
Также Путин отметил, что предстоит разобраться с причинами пожара.
Аксенов отчитался, что ситуация с пожаром на военном полигоне в Кировском районе Крыма вернется в нормальное русло в течение суток. «Мы ожидаем, что благодаря принятым совместно с федеральным центром и муниципальными властями мерам ситуация вернется в нормальное русло буквально в течение суток», – сказал он.
В ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта. Власти Крыма эвакуировали жителей четырех сел, в которых проживают более двух тысяч человек. Инфраструктура за пределами военного полигона не повреждена.
Путину сообщили о взрывах на военном полигоне в Крыму
Путина проинформировали о взрывах на военном полигоне в Крыму
Президенту Владимиру Путину доложили о произошедших взрывах на войсковом полигоне в Крыму, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, президенту докладывается», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что глава Крыма Сергей Аксенов очень оперативно отреагировал на случившееся.
В ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта. Власти Крыма эвакуировали жителей четырех сел, в которых проживают более двух тысяч человек. Инфраструктура за пределами военного полигона не повреждена.
Путин: Лимит на революции в России исчерпан
Путин на Набсовете РСВ: Лимит на революции в России исчерпан
России не нужны революции, заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» в среду.
Один из участников заседания упомянул прошедший туристический слет «Маевка». «Надеюсь, что маевка, которая не приведет к революции», – в шутку отреагировал Путин, передает ТАСС.
Он с иронией сказал, что это название «настораживает». «Потому что лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан, выбран полностью», – заключил Путин.
Ранее президент заявил, что правда – лучшее оружие против лжи.
Путин: Участие в программах АНО «Россия – страна возможностей» приняли граждане 150 стран
Путин заявил, что участие в программах АНО «Россия – страна возможностей» приняли представители 150 стран
Участие в программах АНО «Россия – страна возможностей» вопреки всем сложностям приняли представители более 150 государств, в целом участниками программ стали более 20 млн человек, заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации.
«Участниками этих программ стали более чем 20 млн человек. Это, конечно, впечатляет. Но что еще не менее впечатляет, это то, что несмотря на все сложности сегодняшнего дня, сегодняшнего периода и сегодняшней обстановки, в которой мы живем, участие в этих программах приняли наши друзья, коллеги из более 150 стран мира», – заявил Путин, назвав это серьезным результатом.
Глава государства также заявил, что более 80% молодых россиян считают, что в России есть условия для самореализации молодых людей, передает РИА «Новости».
«В 2017 году 37% молодых людей в стране считали, что в России созданы подобающие условия для самореализации молодых людей, а сейчас этот показатель уже свыше 80%. Ну, это в общем говорит о том, что все усилия государства, в том числе и ваша работа, они необходимые результаты приносят», – сказал Путин.
Он также назвал проект «Россия – страна возможностей» очень востребованным. «Логика всех действий в рамках этого проекта заключается в том, чтобы в центр внимания были поставлены люди. Конкретный человек с его амбициями в самом хорошем смысле этого слова и с его стремлением к личным достижениям и определенному вкладу в усилия государства и всего общества по ключевым направлениям развития», – отметил глава государства.
Эксперт: Инновационные технологии станут конкурентным преимуществом России
Политолог Мартынов: Цифровая экономика в России меняется взвешенно и обдуманно
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Совещание Владимира Путина с правительством показало глубокое понимание президентом текущих политических и экономических процессов. Обсудили широкий спектр вопросов: от устранения последствий ЧП в Крыму до цифровизации экономики страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее глава государства провел совещание с правительством РФ.
«Совещание с правительством началось с обсуждения крупного ЧП: на военном полигоне в Крыму произошел пожар. Владимир Путин лично проконтролировал координацию федеральных, региональных и муниципальных структур по оказанию помощи гражданским лицам, оказавшимся в опасной ситуации», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.
«Руководство России еще раз доказало – забота о населении является безусловным приоритетом в страны. Вспомним недавний теракт на Крымском мосту – процесс налаживания транспортных коммуникаций также происходил с невероятной скоростью. Видно, что у власти находятся проверенные люди, способные в кратчайшие сроки решать возникающие проблемы», – подчеркивает собеседник.
«Несмотря на то что в настоящее время страна участвует в сложном военном конфликте, правительство не перестает работать над развитием России. Так, в рамках совещания обсудили создание системы «цифрового рубля». Приятно, что мы не отстаем от общемировых трендов и в техническом плане продолжаем шагать в ногу со временем», – отмечает эксперт.
«Подобное нововведение в перспективе способно снизить платежно-финансовые риски. Кроме того, наше руководство под чутким присмотром президента закладывает возможности для дальнейшего развития сетевого бизнеса. Отмечу, что Россия – одна из первых стран, поднимающих тему цифровой валюты на государственном уровне», – уточняет Мартынов.
«Примечательно, что в России к экономическим изменениям подходят комплексно. На совещании также обсудили вопрос внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в финансовую систему. Это позволит достигнуть качественно иного уровня эффективности труда. Фактически на наших глазах закладывается технологический фундамент, который может стать важным конкурентным преимуществом государства», – акцентирует собеседник.
«Важно подчеркнуть, что правительство крайне ответственно подходит к внедрению нововведений. Вопрос искусственного интеллекта вызывает много дискуссий, и среди руководства этот феномен получает разные оценки. Подобное обсуждение позволяет взвесить все «за» и «против», достигнув наилучшего понимания необходимых реформ», – резюмирует Мартынов.
Ранее состоялось совещание Владимира Путина с членами правительства. В начале встречи президент попросил главу Крыма Сергея Аксенова доложить о ситуации на полигоне, где произошло возгорание. Руководитель региона отметил, что ситуация вернется в нормальное русло в течение суток благодаря «принятым совместно с федеральным центром и муниципальными властями мерам».
Путин также обсудил выход России из зерновой сделки. Он подчеркнул, что из-за дисконта в 30–40% на зерно на мировых рынках потери отечественных аграриев составили 1,2 млрд долларов. Президент уточнил, что РФ проявляла чудеса выдержки, продлевая инициативу, рассчитывая на то, что зарубежные коллеги «начнут в полном объеме соблюдать согласованные параметры и условия».
При этом глава государства отметил, что Россия готова вернуться к договоренностям лишь в том случае, если интересы РФ будут соблюдены на международном уровне. Он подчеркнул, что западные страны полностью «извратили» изначальный гуманитарный посыл инициативы. Заявления о важности украинского зерна для мира президент назвал ложью.
Он отметил, что доля России на мировом рынке пшеницы – 20%, а Украины – меньше 5%. Уточняется, что Москва готова заместить зерно на мировом рынке как на безвозмездной, так и на коммерческой основе, тем более что в РФ в этом году вновь ожидается рекордный урожай.
На совещании обсудили и другие важные для экономики вопросы. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года. Она подчеркнула, что перед масштабированием технологии ее необходимо тщательно протестировать.
При этом ее внедрение начнется с базовых операций. Так, уже в следующем году запустятся платежи в одно касание (NFC). Испытания будут проводиться и в рамках переводов между юридическими лицами. Владимир Путин отметил, что Россия по многим направлениям использования цифровых решений уже находится в числе глобальных лидеров.
Глава государства призвал укреплять уже достигнутые позиции и совершенствоваться в развитии научной и технологической базы. Он заметил, что на встрече прозвучали «новые, дополнительные предложения по поддержке отечественных разработок в области искусственного интеллекта», что невероятно важно для будущего РФ.