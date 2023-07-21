Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили девять атак ВСУ

В последние сутки ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки, ударов авиации и огня артиллерии отражены девять атак противника около Золотаревки Луганской народной республики (ЛНР), Майорска, Веселого, Марьинки, Водяного и севернее Клещеевки Донецкой народной неспублики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражена живая сила и техника ВСУ рядом с Новомихайловкой, Дылеевкой, Белой Горой и Александро-Шультино ДНР. Кроме того, в районах Разлива и Выемки ДНР уничтожены два склада боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 118-й бригады теробороны.

В ходе боев за минувшие сутки уничтожены до 185 военнослужащих, три бронемашины, гаубицы Д-20 и Д-30.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» отражены три атаки в направлении Червоной Дибровы, Ковалевки и Кармазиновки ЛНР, отчитались в Минобороны.

Нанесено поражение подразделениям противника недалеко от Невского, Макеевки, Новоегоровки, Райгородка ЛНР, Ямполовки и Тернов ДНР. У Торского пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

Потери противника составили более ста военнослужащих, танк, четыре бронемашины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки «Восток» поражена живая сила и техника ВСУ под Макаровкой ДНР и Левадным Запорожской области. В районе Приютного Запорожской области уничтожена ДРГ.

На Запорожском направлении действиями подразделений и огнем артиллерии отражена атака у Малой Токмачки Запорожской области. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов 23-й механизированной бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Успеновки и Ровнополья Запорожской области, перечислили в Минобороны.

Потери противника на этих направлениях за последние сутки составили более 175 военнослужащих, три бронемашины, две гаубицы Д-20, американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Стельмаховки ЛНР, Фиголевки, Калиново, Загоруйковки, Тимковки и Красного Первого Харьковской области, сообщил Конашенков.

Рядом с Новоселовским ЛНР пресечена деятельность украинской ДРГ, а поблизости от Волчанска Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады спецназначения ВСУ.

За прошедшие сутки ликвидированы порядка 30 военнослужащих, две бронемашины, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30, а также американская РЛС AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены около 35 военнослужащих и американская РЛС AN/TPQ-36. Кроме того, у Велетенского Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады теробороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 102 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах, отчитались в Минобороны.

В районе Ровнополья Запорожской области уничтожен склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ, а поблизости от Новомихайловки ДНР поражен пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Средствами ПВО перехвачены 16 снарядов РСЗО HIMARS. Уничтожены 14 беспилотников в районах пунктов Краснореченское, Золотаревка, Шипиловка, Сватово ЛНР, Бахмутское, Артемовск, Мариуполь, Ключевое ДНР, Чапаевка, Гусарка, Романовское и Малые Щербаки Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.