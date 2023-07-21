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21 июля, пятница | Последнее обновление — 10:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Польша решила перебросить войска к границе с Белоруссией из-за учений с ЧВК «Вагнер»
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Готов ли Запад пойти на эскалацию, или он придет в чувство и осознает, что своими действиями приближает начало прямой российско-натовской войны? Готова ли Москва исполнить свою угрозу в том случае, если западные сухогрузы все-таки пойдут в одесский порт?
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Польша решила перебросить войска к границе с Белоруссией из-за учений с ЧВК «Вагнер»
Минобороны Польши решило перебросить войска к границе с Белоруссией из-за маневров с ЧВК «Вагнер»
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Министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Белоруссией, из-за планируемых там учений с участием ЧВК «Вагнер», сообщил представитель правительственного комитета по вопросам безопасности Збигнев Хоффман.
По его словам, комитет проанализировал возможные угрозы, в том числе размещение подразделений группы «Вагнер», и решил отправить войска на восток Польши для учений и «сдерживания потенциального агрессора», передает ТАСС.
Польские власти считают, что совместные маневры белорусской армии и ЧВК «Вагнер» – «это несомненная провокация».
Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что военнослужащие сил спецопераций ВС Белоруссии совместно с бойцами ЧВК «Вагнер» отработают учебно-боевые задачи на полигоне Брестский, расположенном около белорусско-польской границы.
В России сообщили о боевом применении новейших танков «Армата»
ТАСС: Войска группировки «Юг» применяли новейшие танки «Армата» в боевых действиях
Группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Источник ТАСС сообщил, что в боях участвовали несколько единиц, чтобы посмотреть, как техника проявит себя. После этого танки были выведены с передовой.
Другой источник сообщил, что «Армата» поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. По его словам, испытания еще продолжаются.
О применении «Арматы» в ходе СВО официально не сообщалось. На прошлой неделе об этом писали западные СМИ. Кроме того, в апреле такие сообщения о том, что новейший танк начали применять для ведения огня по позициям украинских националистов, передавали российские информационные агентства.
В конце прошлого года сообщалось, что экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в Донбассе.
Генерал США призвал ждать «сложной» и «кровавой» части контрнаступления ВСУ
Генерал ВС США Милли: Цена контрнаступления ВСУ будет высокой, оно будет долгим, сложным и кровавым
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За попытки наступления на российские позиции ВСУ платят «огромную цену», признал председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли отметил, что украинские военные продвигаются «постепенно и неспешно». По его словам, «наступление» ВСУ будет «медленным» и «сложным», у него будет «высокая цена», передает ТАСС.
При этом американский генерал предупредил, что «существенная часть боевой мощи украинцев еще не задействована». По его словам, Киев будет сам решать, где и когда задействовать резервы. Сейчас они «берегут свою боевую мощь», добавил глава КНШ.
Милли считает, что давать оценки контрнаступлению преждевременно. Ситуация, по его оценке, далека от провала. Он считает, что «предстоит еще много боевых действий». «Это будет делом долгим, сложным, кровавым», – подчеркнул Милли.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.
В США рассказали о нежелании бойцов ВСУ идти в атаку против России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Бойцы ВСУ боятся идти в новые атаки против ВС России
На Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real рассказал о тяжелых потерях ВСУ. По его словам, сейчас лишь поляки, одетые в украинскую военную форму, и еще несколько подразделений готовы пойти в новую атаку, передает РИА «Новости».
Американский полковник отметил, что украинские военнослужащие разобщены как никогда. По его оценке, прорвать российскую оборону у них шансов нет.
Изначальной целью украинского контрнаступления, как объяснил полковник, была демонстрация силы перед союзниками из западных государств. Украинская сторона рассчитывала, что это приведет к наращиванию объемов военной помощи, заключил Макгрегор.
Ранее американские СМИ писали, что главной проблемой вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении стали минные поля по всей протяженности российской линии обороны.
Против экс-полковника ГРУ Квачкова возбудили дело о дискредитации армии
Бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова, обвинявшегося в организации госпереворота и покушении на Анатолия Чубайса, обвинили в дискредитации Вооруженных сил России, сообщила жена военного.
По словам Квачковой, полиция вызвала ее мужа в отдел, но извещение об этом пришло с опозданием, и теперь он договаривается о новой встрече. Адвокат полковника Алексей Першин подтвердил, что против Квачкова возбудили дело, передает РБК.
Ранее в 2019 году Владимир Квачков был освобожден от наказания по делу об экстремизме. Квачков был осужден за подготовку вооруженного мятежа. Также против него возбуждалось успешно доведенное до конца уголовное дело о возбуждении ненависти (после публикации в Сети его видеообращения) и выигранное им дело о покушении на главу Роснано Анатолия Чубайса.
Российские зенитчики стали применять тактику «огневой колесницы»
Российский боец: Зенитные расчеты ЮВО применяют тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
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Зенитные расчеты Южной группировки войск в ходе спецоперации применяют тактику «огневой колесницы», рассказал российский военнослужащий.
Военный заявил РИА «Новости», что в зоне СВО применяется опыт, полученный во время чеченской кампании. Так, отметил зенитчик, работа ведется по принципу «огневой колесницы»: когда одна машина отработала, вторая прикрывает ее отход с другой точки, ведя огонь по той же цели, но с другой позиции.
По словам командира зенитного расчета, выезды часто происходят по ночам, «обработка» ведется «по площади», чтобы противник «не расслаблялся».
На опубликованном видео показаны кадры ночной работы ЗУ 23-2 по позициям ВСУ на Авдеевском направлении.
Военнослужащий рассказал, что недостатка в снарядах сослуживцы не испытывают. Орудие, по его словам, очень скорострельное и эффективное. За минуту по позициям ВСУ выпускается около 400 снарядов только с одной машины, а если залп ведется с двух машин – то по 800, рассказал он.
Ранее сообщалось, что группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата».
СМИ: В Польше раскрыта планирующая подрывы поездов с оружием «российская сеть»
Gazeta Polska: В Польше раскрыта планирующая подрывы поездов с оружием для Украины «российская сеть»
В Польше якобы раскрыли «российскую шпионскую сеть», планировавшую взрывы поездов с оружием для киевского режима, утверждает Gazeta Polska.
«Сеть российской разведки» ликвидировали генпрокуратура и Агентство внутренней безопасности страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Gazeta Polska.
Эта сеть якобы планировала устроить взрывы поездов с оружием и гумпомощью для Украины, отмечает издание. Проведенная операция – «самый большой успех» польского Агентства внутренней безопасности.
По данным газеты, с марта по июль было задержано 15 человек, им предъявили обвинения в «шпионаже в пользу российской разведки ГРУ». Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. В числе задержанных – граждане Белоруссии, России и Украины.
Задачи якобы поступали «удаленно прямо из Москвы», после их выполнения оплата поступала в криптовалютах.
Эксперт: Партнеры Украины не справляются с ремонтом поступающего от ВСУ «металлолома»
Военный аналитик Онуфриенко: Партнеры Украины не справляются с ремонтом поступающего от ВСУ «металлолома»
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Вашингтон и Брюссель изначально делали ставку на отправку Украине старой техники, которую можно «подлатать». Но для ремонта потребовалась сложная логистика. Восточноевропейские страны уже сейчас не справляются с объемами «металлолома», сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее западные СМИ сообщили о желании западных стран отказаться от новых поставок техники ВСУ в пользу ремонта поврежденной.
«Западные страны изначально поставляли ВСУ технику с расчетом на будущий ремонт. Танки, например, на Украине вообще починить невозможно – нет необходимой инфраструктуры. Посылать новые модели вооружений тоже невыгодно – гораздо проще отправить устаревшие образцы и «подлатать» их на месте», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Однако ремонт оказался непростым делом: большой проблемой стал поиск государства, которое было бы готово взяться за починку. Не во всех европейских странах имеются необходимые заводы. Насколько известно, Leopard направляли в Польшу, а американские и британские модели уходили в Прибалтику», – отмечает эксперт.
«Однако расход БМП и танков у Украины колоссальный. Восточноевропейские государства не справлялись с колоссальным объемом поступающего «металлолома». Западным странам приходилось инвестировать в открытие новых региональных цехов. Таким образом, вооружение для Украины начало обходиться Вашингтону и Брюсселю слишком дорого», – подчеркивает собеседник.
«При этом нельзя сказать, что ВСУ относятся к полученной технике безалаберно. В то время как личный состав армии противника давно превратился в пушечное мясо, вооружение они стараются беречь. Военное руководство Украины посылает БМП и танки на поле неохотно», – акцентирует Онуфриенко.
«По разным подсчетам, на сегодняшний день мы уничтожили от 20 до 30% западной техники на Украине. Однако этот показатель не включает в себя те машины, которые вышли из строя еще до применения в бою. ВСУ не соблюдают необходимых нормативов, пытаются начать эксплуатацию полученных моделей «здесь и сейчас», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее стало известно, что западные страны собираются отказаться от поставок ВСУ новой техники в пользу ремонта поврежденной. Об этом сообщает обозреватель американской газеты Politico Пол Маклири. Автор отмечает, что на Украине накопилось большое количество вооружений, рабочее состояние которых необходимо регулярно поддерживать.
В статье подчеркивается, что США и ЕС неоднократно выражали беспокойство невозможностью ВСУ обеспечивать правильную эксплуатацию поставленных машин. Отмечается, что в условиях контрнаступления эта проблема существенно обострилась.
Маклири пишет, что руководство Украины также обеспокоено состоянием многих переданных моделей, поскольку существенная их часть прибывает в состоянии, требующего ремонта. Он уточняет, что большое число вооружений отправляется на починку в Польшу и Чехию, в результате чего возникает «длинный обратный путь» на фронт.
Автор уточняет, что процесс также осложняется сложными бюрократическими перипетиями в западных странах. Маклири напоминает, что Берлин и Варшава до сих пор не приняли решения о создании центра по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard.
Кроме того, в последнее время более острой стала проблема доставки вооружения для ВСУ. Управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов в интервью РИА «Новости» сказал, что после прекращения зерновой сделки при отправке сухопутным маршрутом украинское зерно в составе фур и вагонов может образовать пробку на границе с Европой, задерживая направляющееся на Украину западное оружие.
Ранее СМИ сообщали, что страны Запада и Украина не ожидали, что ВСУ в ходе контрнаступления настолько быстро потеряют переданные союзниками танки и боевые машины. При этом сами военные жалуются на переданную США и ЕС помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей.
Запланировано увеличение поставок истребителей пятого поколения для армии
Мишустин анонсировал наращивание поставок истребителей пятого поколения в ВС России
Российская армия будет получать больше истребителей пятого поколения, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.
«Планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», – цитирует премьер-министра ТАСС.
В России к истребителям пятого поколения относится Су-57.
В июне гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявлял, что объемы поставок в ВКС России Су-57 увеличат в 2023 году.
Госдума повысила предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
Депутаты приняли законопроект, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда граждан, имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.
Так, в законе «О воинской обязанности и военной службе» устанавливаются новые предельные возрасты пребывания в запасе граждан. Предельный возраст военнообязанных, которые относятся к первому разряду, повышается до 40 лет, ко второму разряду – до 50, к третьему разряду – до 55 лет, передает ТАСС.
Кроме того, новые нормы предусматривают иностранным гражданам право на подписание контракта о пребывании в резерве при условии, что их должностные обязанности не связаны с гостайной.
В апреле Совфед одобрил поправку о повышении предельного возраста госслужащих.
Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией
Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией, сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.
О прекращение мониторинговых мероприятий на границе с Россией он рассказал ТАСС.
В мае Белоруссия ввела временный пограничный контроль на границе с Россией, у граждан начали проверять паспорта.
Один из последних Bayraktar ВСУ сбили на Кинбурнской косе
Замкомбриг: Один из последних беспилотников ВСУ Bayraktar сбили на Кинбурнской косе
Один из последних беспилотников вооруженных сил Украины турецкого производства Bayraktar сбили на Кинбурнской косе в Херсонской области, сообщил заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным «Кум».
Военнослужащий рассказал РИА «Новости», что Bayraktar на их направлении был не ударным, а разведывательным, он фиксировал перемещения личного состава. Благодаря соседнему подразделению устройство сбили накануне, сообщил Кум.
Кинбурнская коса прежде входила в состав Николаевской области, однако по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума вместе с Херсонской областью вошла в состав России.
На Украине ранее сообщали о начале строительства завода по производству турецких беспилотников Bayraktar.
Минобороны Британии призвало «инвестировать в танки»
Уходящий в отставку британский министр обороны Бен Уоллес призвал «инвестировать в танки»
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Великобритании следует вкладываться в танки, а не инвестировать в наращивание численности войск, заявил британский министр обороны Бен Уоллес в преддверии объявления новых планов по повышению боеготовности вооруженных сил Соединенного Королевства на фоне войны на Украине.
Уоллес дал интервью The Telegraph, в котором заявил, что британские власти будут модернизировать войска Соединенного Королевства и адаптировать их к «меняющейся глобальной картине». Также Лондон намерен сделать приоритетными направлениями для инвестиций науку и технологии.
Ранее Уоллес говорил, что к 2025 году численность полностью обученных британских солдат сократится до 73 тыс. – это наименьший показатель в истории страны. Для сравнения, сейчас этот показатель составляет 82 тысячи, передает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
По словам министра, фундаментальный урок Украины заключается в том, что вооруженные силы должны быть «идеально сформированы». Министерство обороны Британии собирается инвестировать в танки, которые, по оценкам главы ведомства, являются «фундаментальной частью армии». При этом вложения должны стать залогом того, что машины хорошо обслуживаются и могут быть эффективно задействованы, добавил Уоллес.
Примечательно, что ранее СМИ сообщали, что у Британии осталось всего 40 боеспособных танков.
Ожидается, что во вторник Лондон объявит о новом плане по повышению боеготовности, включая перечисление 2,5 млрд фунтов стерлингов (2,9 млрд евро) на пополнение боеприпасов и запасов, истощенных в результате войны на Украине. Кроме того, будут выделены 400 млн фунтов стерлингов (456 млн евро) на модернизацию жилья для семей военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Уоллес, который занимает должность министра обороны Великобритании с 2019 года, намерен уйти из правительства Британии в ходе очередных перестановок, которые запланировал премьер Риши Сунак. Уоллес заявил, что был бы рад работать в баре, он хочет «вернуться к нормальной жизни» и заниматься тем, что ему нравится, например, гонками «Формулы–1» или скачками.
Корабль ЧФ уничтожил дрейфующую украинскую мину в Черном море
Корабль ЧФ уничтожил дрейфующую украинскую мину северо-восточнее Босфора
Патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» ликвидировал сорванную дрейфующую украинскую мину северо-восточнее Босфора, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Корабль «Сергей Котов» выполнял задачи в юго-западной части Черного моря и обнаружил сорванную дрейфующую украинскую мину в 180 км северо-восточнее пролива Босфор.
Командир корабля принял решение поднять в воздух вертолет Ка-27, экипаж которого уничтожил мину пулеметным огнем, сообщает Telegram Минобороны.
FT: Из-за поддержки Украины Западу не хватает оружия для конфликта с Китаем
FT: Запад не готов к конфликту с Пекином из-за нехватки оружия, вызванной поддержкой Украины
Запасы вооружения западных стран опустели из-за поддержки Украины, по этой причины Запад может оказаться не готов к потенциальному конфликту с Китаем, пишет Financial Times.
Издание отмечает, что страны Запада, в которых итак уже почти иссякли запасы оружия, недавно были вынуждены вновь взять на себя обязательства по военным расходам для помощи Украине. Теперь, пишет Financial Times, эксперты обеспокоены готовностью Запада к потенциальному конфликту с Китаем из-за Тайваня.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Запад практически истощил имевшиеся запасы оружия, включая артиллерийские снаряды и противотанковые системы, на наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы. Даже США вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее.
Кремль указал на агрессивность Польши и враждебность к Белоруссии
Песков заявил об агрессивности Польши и враждебном отношении к России и Белоруссии
Агрессивность Польши и враждебное отношение к России и Белоруссии являются поводом для повышенного внимания к обеспечению безопасности Союзного государства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Комментируя сообщения о переброске Польшей военных бригад к восточной границе, представитель Кремля отметил, что агрессивность Польши, ее враждебное отношение и к Белоруссии, и к России – это, конечно, повод для повышенного внимания, передает ТАСС.
В четверг Минобороны Белоруссии анонсировало учения с ЧВК «Вагнер» у границ Польши.
В прошлую пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что вышедшая за все цивилизованные рамки агрессивная политика Польши в отношении России вынуждает Москву на ответные меры. В МИД России подчеркнули, ни один враждебный шаг Варшавы без ответа не останется.
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