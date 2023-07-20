В Магаданской области решили присоединиться к проектам детского омбудсмена

Рабочая поездка по Дальнему Востоку уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой завершилась посещением Магаданской области, на встрече детский омбудсмен обсудила с главой региона Сергеем Носовым поддержку детства на Колыме.

Накануне команда Уполномоченного провела проверку всех детских домов и учреждений для детей с инвалидностью Магаданской области. В ходе встречи Львова-Белова и Носов обсудили как конкретную помощь отдельным учреждениям, так и системные изменения, которые позволят улучшить защиту прав юных жителей Магаданской области, говорится на сайте омбудсмена.

Стороны обсудили реализацию инициатив детского омбудсмена. «Договорились внедрять наши проекты – это создание пространств для подростков, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, сейчас для 1000 подростков страны, у которых был конфликт с законом, организовываем цикл смен «Сила России». Около 30 ребят с Колымы, совершивших правонарушение, также теперь смогут пройти эту программу. Это наши дети, мы должны им помочь, чтобы их будущее было успешным. Также будем совместно проводить обучение комиссии по делам несовершеннолетних, которые работают с семьями в трудной жизненной ситуации, с подростками в конфликте с законом», – рассказала Львова-Белова.

Также уполномоченный провела совещание с руководителями региональных ведомств и детских учреждений, на котором отметила высокий профессионализм представителей сферы защиты семьи и детства. «На защите интересов детства у вас в регионе работает хорошая команда людей, которые искренне заботятся о детях. У вас неравнодушный губернатор, который понимает, что это его земля, его люди, он делает все, чтобы у них все было хорошо», – отметила Львова-Белова.

Губернатор Магаданской области подчеркнул, что все региональные программы развития направлены на защиту интересов несовершеннолетних. «У наших детей есть возможность жить и учится в хороших современных условиях. Все, что мы делаем, направлено на детей. Благоустройство детских площадок и дворов, поддержка спортивных секций и развитие массового спорта, создание центров образования и реабилитации, строительство садов, школ и центра реабилитации. Так что все наши программы – это программа «Детство», – сказал он.

Львова-Белова обратила внимание на то, что в регионе учреждения, где находятся дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей, переведены в единое подчинение.