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Нетаньяху выразил обеспокоенность из-за проявлений антисемитизма во Франции
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Израиль встревожен ростом антисемитских настроений во Франции, которые проявляются во время протестов в стране, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
Как указал Нетаньяху, правительство Израиля с крайней обеспокоенностью наблюдает за проявлениями и волнами антисемитизма, прокатывающимися по Франции. По его словам, сегодня все стали свидетелями преступных нападений на еврейские объекты во Франции. Он подчеркнул, что Израиль решительно осуждает эти нападения и поддерживаем французское правительство в его борьбе с антисемитизмом, передает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию премьера.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призывы к силовому решению во Франции свидетельствуют о разрушении мнимой толерантности.
Зеленскому объяснили, что означает возврат Украины к границам 1991 года
Рогов: Возврат Украины к границам 1991 года означал бы пребывание в одном государстве с Россией
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Возвращение Украины к границам 1991 года является отличной инициативой Владимира Зеленского, поскольку это бы означало восстановление единого государства с Россией, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов напомнил, что в 1991 году Россия и Украина входили в одно государство, столицей которого была Москва. Глава движения «Мы вместе с Россией» отметил, что в данном вопросе он согласен с Зеленским, «давно нам пора выходить на эти границы».
Одиннадцать двенадцатых того года, добавил Рогов, Россия и Украина находились в одном государстве. В таких границах Москва и Киев могли выйти на мирное урегулирование, передает ТАСС его слова.
При этом Рогов уверен, что Зеленский в действительности не заинтересован в мирном урегулировании. При любом мире, добавил он, нынешнего президента Украины «сразу сносят», поскольку люди начнут задавать вопросы о том, почему они так плохо живут и почему чиновники так много воруют, а возможности объяснять все вооруженным конфликтом уже не получится. Зеленский будет делать все, чтобы боевые действия продолжались, заключил Рогов.
Ранее Зеленский заявил, что власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине в случае выхода своих вооруженных сил на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область.
Американские СМИ: Россия узнала главную проблему ВСУ в контрнаступлении
Newsweek: Россия узнала, что у Запада почти закончились ПЗРК Stringer для Украины
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Россия осведомлена о том, что у западных стран почти не осталось переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger для ВСУ, а это серьезно бьет по ее боеспособности, сообщили американские СМИ.
Как указал военный эксперт Аллан Орр, Россия знает о проблеме Украины и активно пользуется этим на поле боя. По его мнению, отсутствие большого количества ПЗРК затрудняет наступательные действия, ведь без контроля воздушного пространства украинская армия не пройдет российские линии обороны, поскольку по ним постоянно работает авиация, передает Lenta.Ru со ссылкой на Newsweek.
Орр добавил, что сейчас США приходится привлекать инженеров старше 70 лет, чтобы реанимировать производство Stinger. Если раньше украинская армия благодаря Stinger могла удерживать какие-то высоты, то с их отсутствием наблюдается отступление ВСУ по всем фронтам, резюмировал он.
Накануне первый заместитель врио губернатора региона Сергей Толмачев заявил, что контрнаступление ВСУ в Запорожской области складывается достаточно неудачно.
Ранее в США заявили, что контрнаступление ВСУ будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».
ВСУ оснастили немецкие «Леопарды» советской динамической защитой
В Сети появились кадры немецкого танка Leopard 2A4 с советской динамической защитой «Контакт-1»
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В Сети появились кадры немецкого танка Leopard 2A4 с советской динамической защитой «Контакт-1».
«Немецкий ОБТ Леопард 2А4 с динамической защитой «Контакт-1», – говорится в сообщении Telegram-канала «Повернутые на Z войне». В другом сообщении этого же Telegram-канала немецкий танк Leopard 2A4 с советской динамической защитой «Контакт-1» назван «сумрачным творением».
«Они все же сделали это: немецкий Leopard 2A4 с динамической защитой. Отдельно радуют комментарии украинских танковых экспертов, рассказывающих, что перед установкой были проведены какие-то работы и даже испытания», – сообщает Telegram-канал «Оборонка».
Напомним, в апреле боец российских штурмовых формирований рассказал, что немецкий танк Leopard, как оказалось, не способен выдержать боевых попаданий. Он отметил, что у этих танков очень слабая как боковая, так и динамическая защита.
Модернизация немецких танков началась еще несколько месяцев назад, после того, как стало понятно, что в бою немецкие танки «прекрасно горят», о чем 13 июня на встрече с военкорами заявил президент России Владимир Путин. Днем позже президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как танк Leopard от попадания российского снаряда разлетелся на куски. Минобороны демонстрировало уничтожение и более современной версии Leopard-2A6.
Отметим, динамическая защита «Контакт» (Контакт-1) – старая советская разработка 80-х годов. Комплекс разработан для повышения защищенности бронетехники от кумулятивных боеприпасов и противотанковых ракет. Принята на вооружение в 1985 году и устанавливалась на танки Т-64БВ, Т-72Б, Т-55АМВ, Т-62МВ, и другие. При массе бронирования до двух тонн обеспечивает защищенность от кумулятивных средств на 50-80%.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Киев готовит немецкие «Леопарды» для удара на юге.
Российские военные под Белогоровкой в ЛНР предложили ВСУ сдаться
Бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских силовиков сложить оружие под Белогоровкой в Луганской народной республике, передает источник с места событий.
К украинским военнослужащим обратился боец с позывным «Бага», который заявил, что российские военные не хотят, чтобы ВСУ исполняли приказы своего фашистского правительства и брали в руки оружие, поэтому предлагают украинцам прекратить сопротивление и вернуться к своим семьям, передает РИА «Новости».
Ранее российские военные ударили по командно-наблюдательному пункту ВСУ, ликвидировав офицерский состав, руководивший наступлением в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР.
Зеленский заявил о планах выхода ВСУ на границы 1991 года
Зеленский: Киев готов к урегулированию конфликта на Украине в случае выхода ВСУ на международные границы 1991 года
Власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине в случае выхода своих вооруженных сил на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский в ходе выступления на совместной пресс-конференции с прибывшим в Киев премьер-министром Испании Педро Санчесом, ответил на вопрос о том, готова ли будет Украина к дипломатическому урегулированию, если ее войска выйдут на позиции, которые они занимали до начала специальной военной операции России 24 февраля 2022 года, передает ТАСС.
Зеленский подчеркнул, что Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии в случае выхода ВСУ на «реальные» границы «согласно международному праву». Он также отметил, что границы, которые существовали 24 февраля 2022 года, не являются границами Украины. По его словам, там была контактная линия между ВСУ и «оккупантами».
Накануне президент России Владимир Путин обратил внимание премьер-министра Индии Нарендры Моди на категорический отказ Киева от урегулирования конфликта мирным путем. Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Президент Грузии призвала не верить России
Президент Грузии Зурабишвили призвала никогда не верить обещаниям России
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с утверждением, что обещаниям России якобы никогда не следует верить, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Зурабишвили заявила, что России не следует идти на уступки, так как она якобы обманет.
Президент Грузии выступила с утверждением, что Россия якобы нарушила заключенный с Грузией в 1783 году Георгиевский трактат. Она призвала учиться на этом примере.
Георгиевский трактат был заключен для покровительства Россией Грузии от восточных захватчиков. Современная грузинскся историография утверждает, что спустя несколько лет Россия якобы нарушила этот трактат и включила Грузию в состав империи.
Зурабишвили также выступила с утверждением, что в начале 1990-х годов Россия якобы нарушала обещания по Абхазии и Южной Осетии. Президент Грузии назвала Россию «имперской силой», которой нельзя показывать, что ты ее боишься и поэтому уступаешь, так как в противном случае она якобы будет давить, причем необязательно военной силой, а разными формами.
Президент Грузии также подвергла критике возобновление в мае прямого авиасообщения с Россией и призвала пристально следить за россиянами в ее стране.
Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили объяснил отказ Тбилиси вводить санкции против Москвы боязнью эскалации конфликта и возобновления военного противостояния с Россией.
В Европу прибыл спецсамолет США для ядерного мониторинга
Flightradar24: В Европу прилетел американский спецсамолет для ядерного мониторинга
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Американский самолет радиологического контроля WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для ядерного мониторинга и взятия проб атмосферного воздуха с целью контроля за радиоактивными выбросами, прибыл в Европу, свидетельствуют данные портала Flightradar24, отслеживающего полеты самолетов в режиме реального времени.
Спецсамолет ВВС США, как утверждается, 30 июня прибыл на авиабазу Ханья на Крите, откуда в Черноморский регион часто вылетают разведывательные дроны RQ-4B Global Hawk и самолеты RC-135W Rivet Joint, пишет «Московский комсомолец».
Сенатор Константин Долгов ранее призывал ожидать любых провокаций со стороны противника. По его мнению, последние заявления президента Украины Владимира Зеленского могут свидетельствовать о реальной подготовке ВСУ к разработке собственного ядерного арсенала или к предстоящему удару по Запорожской атомной станции.
Военный эксперт Юрий Кнутов в свою очередь отмечал, что в преддверии саммита НАТО украинские власти могут перейти к нагнетанию ядерной истерики. Он обращал внимание, что попытки организовать диверсии на ЗАЭС уже имеют место.
Газета ВЗГЛЯД писала о пяти способах, которыми ВСУ могут попытаться навредить России в преддверии саммита НАТО.
Американский журналист восхитился новыми домами в Мариуполе
Американский журналист Хинкл восхитился новыми красивыми домами в Мариуполе
Американский журналист Джексон Хинкл отреагировал на опубликованное в Сети видео, на котором житель Мариуполя показал квартиру в новом жилом комплексе.
Хинкл написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что президент России Владимир Путин «построил красивые <...> многоквартирные дома для жертв войны в Мариуполе», передает РИА «Новости».
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в городе планируется ввести 500 тыс. квадратных метров жилья. Кроме того, в Мариуполе восстанавливают и реставрируют учреждения культуры, в том числе Художественный музей им. Куинджи и Мариупольский драмтеатр. Также в городе начали восстанавливать железнодорожный вокзал.
Действия Байдена против России назвали нарушением Конституции США
Washington Times: Байден нарушил Конституцию, отправив технику и солдат на Украину
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Отправив на Украину технику и солдат для борьбы с Россией, президент США Джо Байден нарушил американскую Конституцию, пишут СМИ.
Эндрю Наполитано в статье, опубликованной изданием Washington Times, задается вопросами о том, соблюдают ли Конституцию США Конгресс и президент. Ответы он считает очевидными. По его словам, Конституция США была передана на хранение «бесчестным, лживым, продажным политиканам», которые игнорируют требования основного закона. В итоге погибли невинные люди, возникли «бесконечные долги», многие потеряли личную свободу, передает РИА «Новости» текст публикации.
Наполитано напомнил, что, согласно Конституции, Конгресс не вправе объявлять России войну, поскольку с военной точки зрения на это нет оснований. Однако законодательный орган уполномочил президента США вести необъявленные войны, отметил автор статьи, напомнив про Афганистан и Ирак.
Капитолий, продолжает американский журналист, дал Байдену 113 млрд долларов и позволил хозяину Белого дома потратить их на технику для украинских вооруженных сил. Помимо этого, тайно из США отправили на Украину американских солдат, которые эксплуатируют эту технику, пишет автор.
В Кремле ранее подчеркивали, что Запад каждый день все больше вовлекается в противостояние на украинской территории.
Директор ЦРУ похвастался возможностями вербовки на фоне конфликта на Украине
Директор ЦРУ Бернс: Конфликт на Украине улучшил возможности для вербовки агентов в России
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что благодаря конфликту на Украине у американской стороны появилась уникальная возможность для вербовки агентов в России.
Бернс, выступая с лекцией в Великобритании, рассуждал о том, что якобы имеющее место недовольство ходом специальной военной операцией со стороны людей в российском руководстве дает ЦРУ – разведывательной службе, «работающей с людьми», – возможность, которая «выпадает раз в поколение», передает РИА «Новости».
«Мы не позволяем себе ее упустить», – приводит слова Бернса Reuters.
Ранее сенатор Константин Долгов заявил, что американские спецслужбы постоянно пытаются вербовать российских дипломатов, поскольку главная цель Вашингтона – развалить Россию изнутри. Нашим сотрудникам необходимо быть внимательными, бдительными и не поддаваться на провокации, предупреждал он.
В России рассказали о первых климатических мигрантах
Климатолог Кокорин: В России есть люди, которые при выборе места жительства учитывают изменение климата
В России уже есть люди, которые при выборе места жительства учитывают изменение климата, например, жители Чукотки теперь переезжают на юг Сибири, а не в Краснодарский край, где уже слишком жарко, рассказал климатолог Алексей Кокорин.
По его словам, люди с Чукотки раньше, когда выходили на пенсию, старались ехать в Краснодарский край, а последние годы едут в Новосибирскую и Омскую, области, поскольку в Краснодаре теперь слишком жарко, передает РИА «Новости».
По словам Кокорина, сейчас в Краснодарском крае температуры могут подниматься выше 40 градусов, что вредно для пожилых людей, много лет живших на Севере.
Ранее ведущий научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ города Алексей Екайкин заявил, что у Санкт-Петербурга к концу XXI века могут начаться проблемы из-за таяния ледников в Антарктиде.
Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции, вспомнив Петра Первого
Путин о сожжении Корана в Швеции: Петра Первого на них нет
Президент России Владимир Путин вспомнил о победе русской армии под командованием императора Петра Первого в Северной войне, когда комментировал акцию с сожжением Корана в Швеции.
«В Швеции опять Коран сожгли. Петра Первого на них не хватает», – сказал глава государства, когда посещал 28 июня в дагестанском Дербенте мечеть. Видеозапись опубликовал телеканал «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.
Напомним, в конце июня в Стокгольме священную книгу для мусульман с разрешения властей сожгли на площади Медборъярплатсен. После этого группа иракцев ворвалась на территорию посольства Швеции в Багдаде. Они требовали высылки посла Швеции.
УПЦ отвергла требование властей Украины к монахам Киево-Печерской лавры
УПЦ: Требование властей Украины к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру незаконно и является самоуправством
Требование властей Украины к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру безосновательно, незаконно и является самоуправством, говорится в заявлении канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
В юридическом отделе УПЦ сообщили, что одностороннее расторжение договора обжалуется в судебном порядке, по этому поводу судом ни одно решение не принято, соответственно, у заповедника отсутствуют какие-либо законные основания для таких действий, а требование освободить корпуса и передать от них ключи незаконно, и его следует рассматривать как самоуправство, передает ТАСС.
В заявлении на сайте УПЦ также содержится призыв к членам комиссии Минкульта Украины не нарушать законы и дождаться судебного решения.
Ранее власти Украины потребовали от монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) освободить помещения Киево-Печерской лавры до 4 июля.
Российские войска нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: Российские войска нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южнодонецком направлении
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Военнослужащие группировки войск «Восток» поразили наступающие силы ВСУ в районах между Равнополем и Макаровкой, уничтожена живая сила боевиков, сообщил руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены минометный расчет в районе Золотой Нивы, гаубица «Мста-Б» – в районе Новый Комар и пикап с националистами – в районе Пречистовки, передает ТАСС.
Скопления украинских боевиков поражены силами армейской авиации в районе Урожайного, там же уничтожены три боевые бронированные машины. Кроме того, украинские националисты уничтожены в районе Макаровки и Новодонецкого.
На Запорожском направлении, продолжил Чехов, воздушная разведка вскрыла, а затем была уничтожена разведгруппа противника в районе Новоданиловки. В районе Гуляйполя и Малой Токмачки артиллерийским огнем уничтожены минометные расчеты. В районах Степового, Верхней Терсы и Луговского уничтожены две буксируемые гаубицы в Степногорске и автомобильная техники с боевиками. Кроме того, ЗРК «Тор» и «Оса» сбили два украинских беспилотника «Лелека» и один «Фурия».
Помимо этого, группировка «Восток» в районе Угледара уничтожила значительное количество боевиков и техники противника. Как подчеркнул Чехов, это произошло благодаря грамотному управлению боевыми расчетами командиром полка войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки полковником Евгением Смирновым, который управлял расчетами тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек».
Ранее в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка (ДНР).
Названа сумма, полученная ЧВК «Вагнер» по госконтрактам
Телеведущий Киселев заявил, что ЧВК «Вагнер» по госконтрактам получила 858 млрд рублей
Группа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина получила по государственным контрактам почти 860 млрд рублей, а его же холдинг «Конкорд» оказал услуг на 845 млрд, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев.
Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» указал, что компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 млрд рублей, а по другим контрактам холдинг Пригожина «Конкорд» оказал услуг на сумму 845 млрд рублей. Но, подчеркнул он, это не значит, что столько и заработали, однако говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций, передает РИА «Новости».
Ранее политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что Россия только за год заплатила группе «Вагнер» на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты больше 86 млрд рублей.