Захарова указала на разрушение «мнимой толерантности Франции»

Участники погромов ударили ножом полицейского в Марселе

Участники беспорядков напали на офицеров судебной полиции и ограбили оружейный магазин в Марселе

Во Франции продолжаются беспорядки, вспыхнувшие после гибели 17-летнего подростка от рук полицейского, в центре Марселя напали на двух офицеров судебной полиции, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Источник в полиции сообщил, что офицеры возвращались домой на машине, когда их заблокировали мусорным баком. Один из офицеров вышел, чтобы расчистить дорогу и «был опознан участниками беспорядков». Офицеры «были схвачены примерно двадцатью людьми и подверглись жестокому нападению».

У одного сломана челюсть, другой получил ножевые ранения, они были госпитализированы. Дарманен заявил, что «их били на земле, как собак, других слов нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro и TF1.

Французская полиция задержала 80 человек в Марселе. France Bleu сообщает, что произошло множество ограблений магазинов. В частности, ограбили оружейный магазин. Грабители забрали четыре охотничьих ружья, но без боеприпасов. Один из преступников задержан. Владелец заявил, что за этим грабежом стоят около 30 «детей».

Figaro со ссылкой на источник в полиции пишет, что пропало как минимум семь ружей, передает ТАСС.

Участники погромов бьют витрины различных магазинов, ограблены несколько бутиков, в том числе ювелирный магазин. Точный ущерб указать невозможно, поскольку беспорядки лишь усиливаются. Участники беспорядков поджигают автомобили и забрасывают стражей порядка пиротехникой. Двое полицейских получили легкие ранения. Мэр Марселя Бенуа Пайан призвал власти страны прислать подкрепление для обеспечения безопасности в городе.

В Лионе также грабят люксовые магазины. Нападению подвергся полицейский офис приема жалоб населения. Полиция задержала 38 человек, сообщает BFMTV.

Progres пишет, что 18 человек задержаны за участие в погромах, остальные 20 – за попытки кражи из разбитых бутиков. Участники беспорядков поджигают мусорные баки и возводят баррикады. Полиция применяла в ответ слезоточивый газ и резиновые снаряды.

Отряды полицейского спецназа направлены в район Дюшер в Лионе, где, как следует из видео в соцсетях, неизвестные стреляли из автоматического огнестрельного оружия.В коммуне Нантер под Парижем, где три дня назад начались беспорядки, их участники развернули поперек улицы и подожгли несколько автомобилей, сожжен как минимум один автобус. После прибытия полиции и спецназа обстановка несколько успокоилась.

В самом Париже нападению подверглись журналисты. Французский журналист Семил Санли рассказал, что был госпитализирован с легкой черепно-мозговой травмой. Также сообщается, что прошлой ночью был избит и ограблен фотограф Хана Рено.

Более 270 человек были арестованы по всей Франции во время беспорядков в пятницу, сообщил Дарманен. Большинство участников беспорядков являются несовершеннолетними, средний возраст среди почти 1 тыс. задержанных – 17 лет, при этом задерживали и 13-летних.

Напомним, в Нантере прошел марш памяти о 17-летнем подростке, который погиб от пули полицейского. Его мать призвала «устроить восстание» против полицейского произвола. В полиции сообщили, что погибший отказался выполнять их требования. После этого во Франции начались беспорядки.

