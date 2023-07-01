Полиция Франции за время беспорядков задержала около 2,4 тыс. человек

Захарова на фоне беспорядков во Франции призвала Париж «вылечиться самим»

Беспорядки во Франции свидетельствуют о том, что Парижу, прежде чем «лечить» Россию, необходимо «вылечиться» самому, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она указала на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что вооруженный мятеж в России «показывает разногласия, существующие внутри страны, хрупкость ее армии и вспомогательных сил».

При этом в России мятеж длился около суток, а Францию при Макроне «лихорадит уже много лет – с периодическими непродолжительными ремиссиями», добавила Захарова в Telegram.

Дипломат напомнила, что одни только «Желтые жилеты» нанесли городам Франции ущерба на миллионы евро. В Париже – на 1,4 млн евро, в Тулузе – на 1,2 млн евро и еще на сотни тысяч в других городах. Также она обратила внимание на протесты против пенсионной реформы по всей стране. Это демонстрирует разобщенность власти и общества, подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что рейтинг Макрона «стабильно катится вниз».

«Дорогой МИД Франции, через пару недель в Вильнюсе должен пройти очередной саммит НАТО, куда, вроде как, собирался ваш патрон, обещавший поддержать (президента Украины Владимира – прим. ВЗГЛЯД) Зеленского. Я также слышала, что там будут говорить о ситуации в России», – написала представитель МИД.

В связи с этим она предложила также сделать темой предстоящего саммита «разногласия во Франции, слабость французской армии и вспомогательных органов».

«Кстати, мы боремся с врагом, а вы во Франции – друг с другом. Поэтому, прежде чем пытаться лечить нас, вылечитесь сами», – заключила Захарова.

Напомним, во Франции вспыхнули масштабные протесты на фоне гибели 17-летнего подростка от рук полицейского. В ночь на пятницу было задержано около 650 протестующих. Макрон срочно покинул саммит ЕС в Брюсселе и отменил запланированную пресс-конференцию из-за беспорядков.