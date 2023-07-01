На подавление беспорядков во Франции бросили бронетехнику

BFM: Для подавления беспорядков в Марсель перебрасывают бронетранспортеры национальной жандармерии Франции

Для подавления беспорядков в Марсель перебрасывают бронетранспортеры национальной жандармерии, сообщил телеканал BFM. Для усиления сил правопорядка в Лион направлены бойцы Восьмой роты республиканской безопасности (CRS 8), которая специализируется на уличной преступности, сообщила Le Progres.

По сообщению телеканала, для подавления беспорядков власти Франции перебрасывают в Марсель бронетранспортеры национальной жандармерии, в город также направлен второй вертолет для координации действий силовиков по стабилизации ситуации, передает ТАСС.

По информации полиции, в ночь на субботу в Марселе в ходе пресечения беспорядков было задержано 95 человек.

Тем временем в Лионе, по данным городских властей, в ночь на субботу были задержаны 74 человека, в мэрии заявили о «беспрецедентном уровне насилия» в ходе беспорядков.

По данным Figaro, семь стражей порядка были обстреляны в Лионе из огнестрельного оружия, по меньшей мере четверо сотрудников полиции получили ранения.

За минувшую ночь во Франции силовики задержали около 1 тыс. участников беспорядков. Кроме того, в субботу на западе Франции произошли стычки между манифестантами и ультраправыми.