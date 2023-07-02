Пушков назвал причину массовых беспорядков во Франции

Участники беспорядков подожгли банк и разграбили комиссариат во Франции

Участники протестов во Франции подожгли банк, разграбили магазины и комиссариат полиции

Во Франции продолжаются беспорядки, вспыхнувшие после гибели 17-летнего подростка от рук полицейского, в Нантере подожгли офис банка Credit Mutuelle, в Марселе грабят магазины и поджигают технику городских служб, в Реймсе разграбили комиссариат полиции, сообщают информационные агентства.

Парижский пригород Нантер «выглядит так, как будто в нем происходили военные действия». Участники беспорядков разбили окна в здании банка недалеко от центральной станции метро и устроили там сильный пожар. В Нантер прибыли специализированные подразделения полиции, над пригородом Парижа курсируют несколько вертолетов, передает РИА «Новости».

Задержаны 15 человек. В коммуне Нейи-сюр-Марн в 15 км к востоку от Парижа введен комендантский час, до этого его ввели коммуны Кламар и Савини-ле-Тампль. В парижском регионе Иль-де-Франс прекращена работа наземного транспорта с 21.00 (22.00 мск) до 06.00 (07.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на BFM и Le Figaro.

В центре Марселя около 300 радикальных манифестантов в районе Старый порт грабили магазины и поджигают технику городских служб. Пострадал один полицейский. Правоохранители применили слезоточивый газ. Как отмечает Provence, вместе с участниками беспорядков полиция разогнала слезоточивым газом и туристов.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о задержании более 100 человек в ходе погромов, охвативших разные регионы страны в четверг.

Тем временем стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон с супругой посетил в среду концерт известного британского рок-музыканта Элтона Джона в Париже. Как пишет Valeurs Actuelles, Елисейский дворец не подтвердил и не опроверг информацию о присутствии президента на мероприятии в разгар беспорядков.

Агрессивно настроенные манифестанты ворвались в ночь на пятницу в комиссариат полиции в Реймсе (департамент Марна) в северо-восточной части Франции. Радикалы разграбили отделение, украв полицейскую униформу и бронежилеты. Не сообщается, хранилось ли в участке какое-либо оружие.

Напомним, в Нантере прошел марш памяти о 17-летнем парне, который погиб от пули полицейского. Его мать призвала «устроить восстание» против полицейского произвола. В полиции сообщили, что погибший отказался выполнять их требования. После этого во Франции начались беспорядки.