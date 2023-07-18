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18 июля, вторник | Последнее обновление — 21:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Работу Керченской паромной переправы приостановили до утра
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Работу Керченской паромной переправы приостановили до утра
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Керченская паромная переправа приостановила работу до 05.00 мск среды, сообщили в оперштабе Республики Крым.
Свою работу переправа приостановила с 21.00, передает ТАСС.
С помощью паромов на полуостров и обратно переправляют грузовые автомобили и рейсовые пассажирские автобусы, легковые автомобили в настоящее время следуют по Крымскому мосту.
В ночь на понедельник украинская сторона произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Крым ночью пытались атаковать 28 дронами
Аксенов: Ночью на востоке Крыма силы ПВО сбили девять беспилотников, пострадавших нет
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Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
В результате попыток атаковать полуостров никто из жителей не пострадал, уточнил глава региона.
Аксенов выразил российским военным благодарность за службу. «Отработали четко и слаженно», – отметил он, призвав местных жителей сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации.
По уточненным данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале военного ведомства, уничтожены 17 беспилотников, которые пытались атаковать Крым. Еще 11 подавлены средствами РЭБ, говорится в сообщении. Там добавили, что в результате атаки украинских беспилотников жертв и разрушений на земле нет.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО в последние сутки уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.
Опубликованы снятые спутником США снимки после теракта на Крымском мосту
Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки с поврежденным Крымским мостом
Американская компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки Керченского пролива, сделанные утром 17 июля.
В сообщении компании в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) говорится, что снимки демонстрируют новые повреждения Крымского моста, передает РИА «Новости».
Ранее Maxar сообщала, что ее коммерческий спутник WorldView-2 снимал Крымский мост дважды за последний месяц, в том числе на минувшей неделе.
Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Названа стоимость восстановления Крымского моста
Вице-премьер Хуснуллин назвал затраты на восстановление Крымского моста
Объем финансирования на восстановление Крымского моста оценивается в настоящее время на уровне 1-1,3 млрд рублей, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, на восстановление Крымского моста после атаки ВСУ понадобится до 1,3 млрд рублей, передает ТАСС.
В ночь на понедельник киевский режим произвел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе.
Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров.
Блинкен после теракта на Крымском мосту высказался о методах Киева
Блинкен о теракте на Крымском мосту: Киев сам решает, как воевать
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник в Госдепе США и комментируя атаку на Крымский мост, заявил, что киевский режим волен сам решать, как он «защищает свою территорию».
«Украина должна решать, как она ведет эту войну в защиту своей территории, своего народа и своей свободы», – приводит его слова ТАСС.
Госсекретарь США добавил, что американская сторона следит за ситуацией на мосту через Керченский пролив.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Россия заявила о причастности спецслужб Британии к атаке на Крымский мост
Зампостпреда России при ООН Полянский: Многое в атаке на Крымский мост указывает на причастность спецслужб Британии
Слишком многое указывает на вовлеченность западных, в частности британских, спецслужб к организации и осуществлению теракта на Крымском мосту, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, напомнил, что в понедельник киевский режим осуществил очередной теракт в отношении Крымского моста. В результате погибли двое ни в чем не повинных мирных россиян, а их 14-летняя дочь была тяжело ранена, заявил Полянский.
При этом, указал дипломат, «западные спонсоры киевского режима» не высказали никаких осуждений этого акта терроризма, а в вовлеченности их спецслужб в произошедшее еще предстоит разобраться, передает ТАСС.
Кроме того, Полянский сообщил, что Россия запросила на 26 июля проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине. На заседании будет обсуждаться преследование украинскими властями последователей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Напомним, президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Политолог: Ответ России на теракт на Крымском мосту будет взвешенным и сильным
Политолог Мартынов: Россия не поддастся на провокации ВСУ и ответит на теракт на Крымском мосту взвешенно
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Противник пытается спровоцировать нас на резкий и необдуманный ответ на теракт на Крымском мосту. Но Россия не поддастся на провокации и примет взвешенное решение. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации после теракта на Крымском мосту.
«Атаке ВСУ на Крымский мост президент дал однозначную оценку – это террористический акт, причем абсолютно бессмысленный с военной точки зрения. Кроме того, в результате этого чудовищного преступления погибла семейная пара, а их дочь осталась сиротой», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.
«Россия, безусловно, ответит на это. Но наш ответ должен быть сильным, взвешенным и продуманным. Нет сомнений, что противник пытается спровоцировать нас на резкие и необдуманные действия. Да, у нас в стране есть те, кто даже придерживается такой логики, но Россия не может позволить себе таких решений», – отметил он.
«Глава государства взял в свои руки координацию работы по ликвидации последствий теракта. Это отличительная черта нашего президента – он всегда быстро и эффективно организовывает работу государственных структур в зоне ЧП», – добавил политолог.
«Несмотря на то что ВСУ уже не первый раз пытаются атаковать Крымский мост, он все выдерживает. Наши инженеры и строители подтвердили свой высочайший профессионализм и доказали, что этот мост сделан на века. Движение транспорта уже запущено в реверсивном режиме. Властям Украины никогда не удастся отрезать наш Крым от континентальной части России», – заключил Мартынов.
Накануне президент России провел совещание по ситуации после теракта на Крымском мосту. Он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке и ее родственникам. Также Путин отметил, что важно оказать поддержку людям, оказавшимся в трудном положении из-за перекрытия Крымского моста. Глава государства подчеркнул, что Россия ответит на теракт на Крымском мосту, необходимые предложения готовит министерство обороны.
Вице-премьер Марат Хуснуллин с места теракта доложил, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию. По его словам, один путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движения поездов, а железнодорожные строители проводят обследования для определения объема работ.
Он также заявил, что опоры Крымского моста после террористической атаки находятся в нормальном состоянии, существенных повреждений нет. По словам Хуснуллина, для работ по восстановлению Крымского моста необходимо строительство временного моста протяженностью 250 метров. Вице-премьер пояснил, что предварительно планируется к 15 сентября «запустить один пролет автомобильного полотна», а после с него будет вестись работа по восстановлению второго пролета.
В ночь на вторник Хуснуллин сообщил, что движение для легкового автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь.
Напомним, в понедельник украинские власти организовали террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах защиты Крымского моста.
Военный эксперт Кнутов: Атаки ВСУ на Крым становятся все масштабнее
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ВСУ пытались перегрузить российские системы ПВО при помощи нескольких малых групп БПЛА. Тем не менее ВС РФ вновь успешно отбили нападение противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские военные отразили ночную атаку украинских беспилотников по Крыму.
«Ночной налет беспилотников на Крым – логическое продолжение атак на полуостров в воскресенье и понедельник. Предыдущие нападения носили разведывательный характер: ВСУ искали бреши в российских системах РЭБ и ПВО. Мы видим, что действия противника постепенно становятся все масштабнее, в частности, растет число задействованных БПЛА. Думаю, что украинские военные продолжат серию атак на Крым» – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.
«Противник использовал 28 дронов, которые двигались в сторону полуострова малыми группами с разных направлений. Бороться с таким количеством целей сложно. ВСУ рассчитывали перегрузить российские системы ПВО за счет массовости аппаратов» – подчеркивает собеседник.
«Тем не менее ВС РФ вновь успешно отбили атаку противника. Многие дроны были посажены силами РЭБ, что говорит о высоком технологическом уровне нашей армии. Однако России не следует останавливаться на достигнутом. Всегда есть аспекты, которые стоит улучшить» – отмечает эксперт.
«В ближайшем будущем необходимо разработать устройства нового поколения, например, магнитное оружие, с помощью которого можно выжигать электронику внутри беспилотников на безопасном расстоянии. Это важная задача, которая потребует больших финансовых и временных вложений» – акцентирует собеседник.
«Облегчить противодействие атакам противника «здесь и сейчас» позволят превентивные удары по местам сборки БПЛА ВСУ и по складам с вооружениями. Кроме того, необходимо менять дислокацию наших систем РЭБ, вводить ложные дивизионы и имитировать работу ПВО на некоторых участках полуострова. Тогда ВС РФ смогут обмануть противника, вынудив его бить по некорректным координатам» – резюмирует Кнутов.
Ранее в ночь на вторник, 18 июля, ВС РФ отразили атаку БПЛА на Крым. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что было уничтожено 17 беспилотников, еще 11 были подавлены средствами РЭБ. В ведомстве отмечают, что жертв и разрушений на земле нет.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил российских военных. Кроме того, он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.
За последние три дня ВСУ предприняли несколько атак по полуострову. В ночь на воскресенье Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также около Севастопольской бухты и Балаклавы.
Тогда ВС РФ ночью сбили два БПЛА и еще пять подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также «штатным вооружением катеров охраны» на внешнем рейде были уничтожены два безэкипажных катера полупогруженного типа. Утром над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБ, а затем уничтожен на воде.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за терактом стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. В ведомстве добавили, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала взаимосвязь атак БПЛА на Севастополь и удара по Крымскому мосту, а также писала о способах защиты Крымского моста.
Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили по одной полосе
Хуснуллин: Движение авто по Крымскому мосту восстановили по одной полосе в реверсивном режиме
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Движение для легкового автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
В своем Telegram-канале Хуснуллин сообщил, что мост подготовили к запуску в кратчайшие сроки, как и было доложено президенту России Владимиру Путину.
Хуснуллин рассказал, что результаты предварительной диагностики конструкций пролетных строений подтвердили возможность для запуска движения. Пролет дополнительно испытали, прежде чем открыть его для автомобилей, добавил он.
Кроме того, вице-премьер сообщил, что дорожное движение по мосту будет осуществляться по временной схеме. Кроме того, по временной схеме организовано искусственное освещение на поврежденных пролетах. В ходе ремонта планируется его полностью восстановить.
Хуснуллин выразил благодарность дорожным службам, строителям и всем, кто работает над обеспечением движения, и похвалил их за хорошую работу.
Пробка на Крымском мосту со стороны Кубани на момент открытия реверсивного движения составляет несколько десятков автомобилей, передает ТАСС.
Ранее Хуснуллин после совещания у президента Владимира Путина сообщил, что для работ по восстановлению Крымского моста планируется строительство временного моста протяженностью 250 метров.
В Минтрансе рассказали об альтернативном маршруте проезда из Москвы в Крым
Придорожная инфраструктура на сухопутном маршруте в Крым из Ростовской области через Таганрог, Мелитополь и Бердянск доступна для водителей на всем протяжении пути на полуостров, сообщили в Министерстве транспорта России.
В ведомстве уточнили, что на маршруте находятся крупные города, работают магазины, кафе, АЗС, сложностей с пополнением запасов топлива и питанием нет. Так, по дороге до Мариуполя через село Весело-Вознесенское находится три крупных АЗС, далее до Мелитополя – шесть АЗС, а до Джанкоя вдоль Азовского моря – еще три АЗС, говорится в сообщении в Telegram-канале Минтранса.
Также отмечается, что значительная часть дорожного полотна сухопутного маршрута в Крым протяженностью 359 км оперативно приведена в нормативное состояние, а чтобы ускорить проезд автомобилей временно приостановили финальную укладку верхнего слоя асфальта на 65 км этого маршрута.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе.
СМИ: Пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочке рассказали о гибели родителей
МК: Родственники пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочки решили ее удочерить
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Тетя пострадавшей после атаки на Крымском мосту девочки готовит документы на оформление удочерения, школьнице рассказали, что ее родители погибли.
По словам сестры погибшей при теракте на Крымском мосту Натальи Кулик Алены Шестаковой, она готовит документы на удочерение 14-летней племянницы, которая по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации, куда никого не пускают, пишет «Московский комсомолец».
Женщина рассказала, что в момент взрыва они с мужем ехали на машине по мосту, но впереди автомобиля сестры. По ее словам, ее дочь тоже пережила сильный стресс, ей понадобилась психологическая помощь.
Ранее сообщалось, что девочка, чьи родители погибли в результате теракта на Крымском мосту, может быть переведена из краснодарской больницы в клинику в Москве.
Президент Владимир Путин на совещании по ситуации с Крымским мостом распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшей при теракте девочке.
Попавшие в пробки из-за теракта на Крымском мосту автомобилисты получили воду и питание
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Волонтеры оказывают помощь российским автомобилистам, которым пришлось воспользоваться объездными путями или вынужденных ожидать в очередях после произошедшего в понедельник теракта на Крымском мосту.
Так, волонтеры «Единой России» и МГЕР помогают автомобилистам на пропускном пункте Чонгар, где по-прежнему затруднено движение. Водителям уже раздали более 300 литров воды и 200 порций детского питания, сообщается в Telegram-канале ЕР.
Уточняется, что через Чонгар автомобилисты едут по Херсонской (мимо Геническа) и Запорожской (в объезд Мелитополя) областям, ДНР (через Мариуполь) и в сторону Ростова-на-Дону.
Кроме того, активисты ЕР и МГЕР помогают оборудовать стояночные пункты в районе Крымского моста. Сейчас там развернуто три пункта вместительностью около 1 тыс. машин. Два расположены в поселке Ильич, один – в Старотиторовской. При необходимости волонтеры готовы развернуть еще один пункт. Там автомобилистам раздают воду, продукты, работают полевые кухни.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Также сообщается, что «Молодая гвардия» организовала помощь автомобилистам на границе ДНР с Ростовской областью. Водителям, которые стоят в пробках, раздают воду на КПП Весело-Вознесенка со стороны ДНР.
Активисты Всероссийского студенческого корпуса спасателей и волонтеры-медики, как сообщает в своем Telegram-канале «Росмолодежь», прибыли в понедельник к месту происшествия. Они оказывают помощь тем, кто временно не может выехать с полуострова. Людям раздают питьевую воду.
Кроме того, в пути находятся студенты-спасатели ВСКС, которые выехали с гуманитарной помощью из центрального штаба #МЫВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону. С собой добровольцы везут шесть тонн питьевой воды и палатки для организации пунктов выдачи помощи.
Молодежь Запорожской области выступила с инициативой оказать помощь людям, которые следуют из Крыма и на полуостров по сухопутному коридору через Запорожскую и Херсонскую области.
В рамках гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ добровольцы из новых регионов России направляются к местам скопления автомобилей. Волонтеры будут также раздавать людям воду, для водителей и пассажиров с детьми активисты везут вещи первой необходимости.
Проезд через административную границу Росковской области и ДНР на машине в обход Крымского моста занимает около 45 минут, в обратную сторону – затор на 10 километров. Тем, кто попал в пробку, добровольцы раздают питьевую воду, передает РИА «Новости».
По пути следования к Керченской паромной переправе развернуты две полевые кухни, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков. По его словам, на месте работают 20 волонтеров, они раздают автомобилистам питьевую воду и регистрируют транспортные средства.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Захарова: Зеленский стал токсичен для Запада
Захарова: США пытаются откреститься от терактов Киева, поскольку Зеленский стал токсичен для Запада
Заявление Соединенных Штатов о непричастности к терактам Киева свидетельствует о том, что президент Украины Владимир Зеленский «стал токсичен» для Запада, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в Telegram обратила внимание, что американские власти публично открестились от совершенных киевским режимом терактов, «проведя водораздел между поставками вооружений и терактами».
И хотя, по словам представителя МИД, это «очередная манипуляция», «важно другое – Зеленский стал для Запада токсичен».
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон на данном этапе «не в состоянии приписать ответственность» за атаку на Крымский мост какой-либо из сторон конфликта на Украине. В то же время Кирби выступил с утверждением, что американская сторона «не берет на себя ответственность за то, чтобы определять легитимность или нелегитимность целей, по которым наносят удары украинцы».
Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Работа Керченской паромной переправы приостановлена
Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за усиления ветра
Керченская паромная переправа в связи с ухудшением погодных условий временно приостановила работу, сообщили в главном управлении МЧС по Крыму.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.
К 06.10 мск вторника движение паромов на Керченской переправе было восстановлено. В настоящее время оно осуществляется в штатном режиме.
В ночь на вторник движение для легкового автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь. На участках, отдаленных от зоны ЧП, движение осуществляется по правой части моста в обоих направлениях, уточняет ТАСС.
Время ожидания в очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края составляло около двух часов.
США не стали обвинять Украину в теракте на Крымском мосту
Белый дом: США не могут обвинить в атаке на Крымский мост ни одну из сторон конфликта
Вашингтон на данном этапе «не в состоянии приписать ответственность» за атаку на Крымский мост какой-либо из сторон конфликта на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Кирби также выступил с утверждением, что американская сторона не «не берет на себя ответственность за то, чтобы определять легитимность или нелегитимность целей, по которым наносят удары украинцы», передает ТАСС.
Украинские националисты, по его словам, «воюют на свою страну». США не говорят Киеву, «что юридически является легитимной целью», сказал представитель Белого дома, отметив, что цели украинская сторона выбирает самостоятельно.
Также он заверил, что Соединенные Штаты не добиваются от Украины нанесения ударов «внутри России».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя атаку на Крымский мост, заявил, что киевский режим волен сам решать, как он «защищает свою территорию».
Напомним, президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Антонов заявил о причастности США к преступлениям Киева
Посол Антонов: Покрывательство радикалов говорит о причастности США к преступлениям Киева
Соединенные Штаты причастны к преступлениям киевского режима, об этом говорит покрывательство Вашингтоном украинских радикалов, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена об украинской атаке на Крымский мост, напомнил, что американские власти не впервые оправдывают террористические акты Киева в отношении российских граждан и объектов. Посол, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, подчеркнул, что Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок и является исключительно гражданской целью.
Теракт посол назвал варварским и бесчеловечным, напомнив, что в результате произошедшего погибли двое человек, а 14-летняя девочка лишилась родителей. «Как американцы собираются смотреть в глаза этому маленькому человеку?» – задался вопросом российский дипломат.
В заявлении Антонова говорится, что «покрывательство Вашингтоном киевских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Соединенных Штатов к преступлениям Киева». Украинские террористы, которых опьянила американская поддержка, могут совершить и новые злодеяния, отметил он, выразив при этом уверенность, что засевший на Украине режим получит по заслугам.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина по своей сути превратилась в частную военную компанию западных стран, ведущих опосредованную войну против России. Он также указал на причастность британских спецслужб к атаке на Крымский мост.
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