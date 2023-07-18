Передававший координаты охраняющих ЗАЭС российских сил шпион задержан в Энергодаре

Серия мощных взрывов прогремела в городах Украины

«Зеркало недели»: В Одессе прогремела серия мощных взрывов

Взрывы прогремели в ночь на вторник, 18 июля, в Николаеве и Одессе на юге Украины, пишут украинские СМИ.

По данным издания «Зеркало недели», зафиксирована работа систем противовоздушной обороны. Других подробностей не приводится, местные власти ситуацию не комментировали.

После 02.00 по местному времени (совпадает с мск) издание добавило, что в Одессе прозвучала еще одна серия мощных взрывов, передает ТАСС.

Ближе к 03.00 в Одессе прозвучала третья серия взрывов, а еще примерно полчаса спустя – четвертая. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

В интервале между 4.01 и 4.04 мск в Одессе прозвучало еще как минимум два взрыва.

Как проинформировал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, на месте взрыва в Николаеве произошло возгорание. Пожар, по его словам, тушат. Ким не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Кроме того, взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинский телеканал «Дом».

В Николаевской и Одесской областях, а также в ряде других регионов Украины, действует воздушная тревога.

Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе.

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.