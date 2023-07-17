Львова-Белова и глава Камчатки договорились о совместных проектах в сфере детства

Львова-Белова и губернатор Камчатского края договорились о новых совместных проектах в сфере детства

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова приехала в Камчатский край, детский омбудсмен обсудила с главой региона Владимиром Солодовым реализацию ряда совместных проектов в сфере детства.

Накануне приезда уполномоченного юристы ее аппарата провели мониторинг учреждений Камчатского края, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов. На основе его выводов Львова-Белова предложила губернатору региона Солодову несколько проектов, направленных на улучшение качества жизни детей в Камчатском крае, сообщается на сайте омбудсмена.

«Моя команда приехала в регион заранее, посетила 18 учреждений. Мы остались довольны увиденным – отношением в учреждениях к детям, а также созданной для них инфраструктурой. Был ряд замечаний, которые были сразу же отработаны, они касались в том числе технических средств реабилитации, назначения лекарственных препаратов. Самым главным итогом стала договоренность с губернатором Камчатского края о реализации совместных проектов, в частности открытии центра дневного пребывания для детей с инвалидностью, подросткового пространства и в перспективе дома сопровождаемого проживания для детей с инвалидностью», – рассказала Львова-Белова.

Детский омбудсмен также обратила внимание на опыт региона по маршрутизации детей, выявленных в ситуации безнадзорности и беспризорности. В Камчатском крае госпитализация такой группы детей исключена из маршрута.

Солодов поблагодарил уполномоченного за визит на Камчатку и внимательное отношение к работе с детьми.

Также детский омбудсмен попросила Солодова поддержать строительство дома сопровождаемого проживания для молодых людей с инвалидностью, инициированное местными общественными организациями – благотворительным фондом «Родник» и АНО «Второе дыхание».

В рамках рабочей поездки Львова-Белова провела совещание с представителями региональных министерств и ведомств Камчатского края, на котором предложила методическую поддержку со стороны аппарата Уполномоченного в вопросах защиты прав и законных интересов детей.

Помимо этого, детский омбудсмен посетила в Петропавловске-Камчатском городской дом ребенка и Камчатский центр социальной помощи семье и детям «Семья».