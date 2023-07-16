В Британии установили личность Джека Потрошителя

Telegraph: Праправнучка лондонского полицейского смогла установить личность Джека Потрошителя

Праправнучка лондонского полицейского Сара Бакс Хортон, расследующего дело Джека Потрошителя, смогла установить личность известного маньяка, жившего в 19 веке, проанализировав его медицинские записи, сообщили СМИ.

Как сообщило британское издание Telegraph, дело Джека Потрошителя является одним из наиболее известных нераскрытых преступлений Великобритании. Серийный маньяк орудовал в Лондоне в конце 19 века, жертвами множества его убийств становились нищие и проститутки.

Как заявила сотрудник Оксфордского университета Хортон в интервью изданию, впервые в истории Джека Потрошителя можно идентифицировать как Хайама Хайамса по отличительным физическим характеристикам, передает РИА «Новости».

Хортон проанализировала медицинские записи конца 19 века, согласно которым физические особенности Хайамса соответствовали показаниям жертв Потрошителя, описывающих его странную шаркающую походку и негнущуюся левую руку, не говоря о совпадениях в росте, телосложении и возрасте, также мужчина жил в эпицентре района, где происходили убийства и умел хорошо пользоваться ножом в силу профессии.

Исследовательница также сопоставила с периодичностью нападений психическое состояние мужчины, стращающего эпилепсией, паранойей и алкоголизмом, из-за чего он часто нападал на собственную жену.

Ранее доктор Гарет Норрис из Аберистуитского университета заявил, что Чарльза Аллена Лечмера, чей маршрут на работу совпадал с местом преступлений Потрошителя, следует рассматривать в качестве основного подозреваемого.

Напомним, в 2019 году издание The Sun сообщало, что Джеком Потрошителем – убийцей, орудовавшим в Лондоне в 80-х годах XIX века, мог быть местный житель Аарон Космински. Ученые провели анализ ДНК с платка одной из жертв. На нем была как кровь убийцы, так и кровь убитой Кэтрин Эддоус.