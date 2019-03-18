Названо настоящее имя Джека-потрошителя

Ученые провели исследование и подтвердили ранее высказанное предположение относительно настоящего имени убийцы, пишет The Sun.

Джеком-потрошителем – убийцей, орудовавшим в Лондоне в 80-х годах XIX века, мог быть местный житель Аарон Космински, пишет «Рен-ТВ» со ссылкой на издание The Sun.

Как стало известно, ученые провели анализ ДНК с платка одной из жертв. На нем была как кровь убийцы, так и кровь убитой Кэтрин Эддоус.

«Мы впервые описываем систематический молекулярный анализ единственного сохранившегося физического доказательства, связанного с убийствами Джека-потрошителя», – приводит комментарий исследователей издание.

Ранее в 2014 году британский исследователь упоминал имя парикмахера Аарона Космински в ходе установления личности Джека-потрошителя. Тогда эксперты заявили, что совпадения его ДНК с пятнами с шали Эддоус составили 99,2 и 100%. Однако позже появился новый подозреваемый – развозчик мяса.