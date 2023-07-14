Допущенный к Саакашвили польский врач пытался вынести образцы в обуви

Допущенный к отбывающему срок в Грузии бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили врач из Польши пытался в обуви вынести взятые у того образцы анализа, заявила специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Служба характеризует случившееся как «непонятный инцидент». В подтверждение этого она распространила видео с произошедшим. Образец был завернут в бумагу и упрятан в спортивную обувь польского врача.

При этом отмечается, что у врачей было официальное право вынести взятые в клинике «Вивамеди» у Саакашвили образцы.

«Эти действия со стороны врача из Польши нарушают медицинскую этику и правовые нормы. Врач дал пояснения, которые не поддаются логике», – сказано в заявлении.

Минюст сообщил, что просит МИД Грузии вызвать для объяснений посла Польши в Грузии. Власти Грузии дали согласие на визит зарубежных врачей еще в ноябре прошлого года.

Руководитель медицинского департамента Службы по исполнению наказаний Минюста Грузии Малхаз Урткмелидзе сообщил, что «в последнее время Саакашвили лучше, он прибавляет в весе».

Местные врачи призывают Саакашвили нормально питаться и говорят, что его плохое самочувствие объясняется исключительно самовредительством.

Ранее сообщалось, что к Саакашвили допустили группу врачей из Польши.