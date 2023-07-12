К Саакашвили допустили польских врачей

К отбывающему наказание в Грузии экс-президенту страны Михаилу Саакашвили допустили группу врачей из Польши. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Группа польских врачей допущена в среду к гражданину Украины, экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который с октября 2021 года отбывает 6-летнее заключение за коррупцию и превышение служебных полномочий.

Состояние Саакашвили оценивается как «стабильное», заявил директор клиники «Вивамеди» Зураб Чхаидзе, куда в мае 2022 года перевели осужденного. После осмотра польские и грузинские врачи проведут консультации.

Власти Грузии дали согласие на визит зарубежных врачей еще в ноябре прошлого года.

Руководитель медицинского департамента Службы по исполнению наказаний Минюста Грузии Малхаз Урткмелидзе сообщил, что «в последнее время Саакашвили лучше, он прибавляет в весе».

Местные врачи призывают Саакашвили нормально питаться и говорят, что его плохое самочувствие объясняется исключительно самовредительством.

В окружении Саакашвили заявили, что вердикт врачей из Польши будет конфиденциальным, а их визит стал результатом консультаций ЕС и Грузии.