Онищенко предложил запретить использование заменителя сахара аспартама

«Нужно снимать аспартам с использования и проводить дальнейшие более углубленные исследования», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-руководитель Роспотребнадзора, бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя опасения ВОЗ о безопасности данного искусственного подсластителя для человека.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что искусственный подсластитель аспартам (Е951), который используется во многих сладких газированных напитках вместо сахара, а также в тысяче других категорий продуктов, например, маринованных огурцах, возможно связан с развитием рака у людей, передает американское издание The New York Times. При этом Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опротестовало это предположение, отметив, что аспартам является одной из наиболее изученных пищевых добавок в продуктах питания человека.



«Основная причина кроется в том, что на каком-то этапе развития биологически активные добавки, препараты, в том числе лекарственные, кажутся абсолютно безопасными. Но мы, человечество, развиваемся, и когда проходит определенное время, появляются новые, более современные методы исследования, наука движется вперед. Так мы начинаем узнавать какие-то дополнительные сведения в лучшую и худшую сторону», – говорит Онищенко.

По его словам, в медицине есть онкогенные препараты (имеющие ген, продукт которого может стимулировать образование злокачественной опухоли), которые могут наносить определенный вред организму, однако это не значит, что все они должны быть под запретом. В некоторых случаях они являются «единственным спасением» пациента. В таких ситуациях врачи предупреждают больного о возможных рисках после приема препарата или, если он находится на стадии изучения, предлагают экспериментальное лечение.

Отметим, что экспертный комитет по пищевым добавкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) после заявления ВОЗ о том, что аспартам может вызывать рак, сообщила, что не намерена менять ранее установленную дозировку аспартама в продуктах, передает ТАСС. Уточняется, что взрослому человеку массой тела 70 кг потребуется потреблять более 9–14 банок газировки с аспартамом в день, чтобы превысить допустимую суточную норму потребления.

«Сообщения о том, что для развития онкогенного эффекта человеку необходимо выпить огромное количество газировки с аспартамом, это не совсем методологически научный подход. Существует разная чувствительность: кто-то будет употреблять всю жизнь, и ему ничего не будет, а у кого-то, кто газировку пьет изредка, разовьется онкология. Такие аргументы не работают в медицине и науке», – считает Онищенко.

Он подчеркивает, что ВОЗ – это серьезная международная наднациональная структура, поэтому нет никаких оснований не доверять проведенным исследованиям. Хотя прямых доказательств онкогенности аспартама пока нет, подсластитель все равно следует запретить использовать до тех пор, пока он не будет достаточно изучен.

«В данном конкретном случае я склоняюсь больше к позиции Всемирной организации здравоохранения, а не к аргументам FDA. Если это был бы тот препарат, без которого ну никак нельзя жить, то можно было бы рассматривать дозировки. А когда речь идет о пищевой добавке, то это совсем другое дело. Поэтому нужно снимать его с использования и проводить дальнейшие более углубленные исследования. Это не тот случай, когда из-за подсластителя можно позволить себе риск, даже если он минимальный», – заключил Онищенко.

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