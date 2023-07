Грушко объяснил, почему Украину не пригласили в НАТО Шеф Пентагона указал на главную сложность контрнаступления ВСУ Постпред Китая при ООН назвал НАТО источником всех бед Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь назвал НАТО источником всех бед 14 июля 2023, 04:42 Текст: Ольга Никитина

Североатлантический альянс представляет собой «источник всех бед», который везде оставляет за собой «грязный след», заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. Китайский постпред подчеркнул, что НАТО, называя себя «оборонительным альянсом», поощряет наращивание своими членами военных расходов и осуществление военной деятельности по всему миру. Он напомнил, что НАТО вмешивалось во внутренние дела других государств, разжигало войны, убивало мирных жителей, сбрасывало бомбы на дипучреждения, «оставляло грязный след везде, куда бы ни приходило». «Бесчисленные факты показывают, что по-настоящему источником всех бед является именно НАТО», – приводит его слова ТАСС. Глава китайского представительства подчеркнул, что отдельные страны – члены НАТО применяют двойные стандарты, они усугубляют региональную напряженность и размещают оружие на территории других государств. НАТО, по его словам, «проецирует свою силу на весь мир и движется на восток, в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона». «Именно НАТО необходимо заняться переоценкой своих ценностей», – резюмировал Чжан Цзюнь. Как отмечал ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, в заявлениях Запада о том, что Россия и Китай не должны иметь никаких отношений, проявляется мания величия. В Кремле ранее подчеркивали, что НАТО является наступательным альянсом, который несет нестабильность и агрессию. Политолог: Пурра словами о «турецких обезьянах» озвучила отношение Северной Европы к Турции Политолог Трухачев: Финны на турок смотря свысока

Скандал с финским министром, вероятно, завершится ее отставкой, но не изменит истинного отношения Северной Европы к Турции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее в МИД Финляндии извинились за слова министра финансов о «турецких обезьянах». «Скорее всего, финскому министру финансов Риикке Пурре придется уйти в отставку после слов о «турецких обезьянах», поскольку в европейской культуре с оскандалившимися политиками принято поступать именно так. Исключением могут быть только премьер-министры, руководители внешнеполитического и оборонного ведомств», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. «Но важно понимать, что финны на турок смотря свысока. Это обусловлено тем, Финляндия считает себя образцовой страной с точки зрения соблюдения прав человека и европейских ценностей. А Турция, в их понимании, совсем иная. Обычно это отношение хорошо скрывают за личиной политкорректности, но тут вот вырвалось», – отметил собеседник. «Если говорить об отношении к туркам в Европе в целом, то Швеция и Финляндия считают, что могут себе позволить практически все. При этом финны стоят на ступеньку ниже шведов, поэтому ведут себя чуть тише. В свою очередь шведы – часть «ядра» европейской цивилизации, поэтому могут позволить себе не просто разговаривать свысока, а буквально плевать на то, что думает какая-то там Турция», – добавил он. «Стокгольм уверен – с помощью денег, оружия и политического влияния он может даже в одиночку прогнуть Анкару. Финны из-за несопоставимости ресурсов так пока не мыслят. Примечательно, но те же немцы, например, в силу своего прошлого более сдержаны», – рассуждает Трухачев. «Вместе с тем финскому министру, скорее всего, сделают замечание, она принесет извинения. При этом опасаться за свою безопасность Пурре тоже не стоит, заявление не повлечет за собой каких-то митингов или погромов. Тут повод должен быть более серьезным. А вот дипломатические действия возможны. Вероятно, Турция вызовет посла Финляндии в МИД и выразит ему протест», – заключил эксперт. Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен принесла главе МИД Турции Хакану Фидану извинения за слова министра финансов Риикки Пурры о «турецких обезьянах». Валтонен в Twitter (соцсеть заблокирована в России) поблагодарила Фидана за «плодотворные переговоры». Она заверила, что высказывания нынешнего министра финансов «не отражают ценностей» Финляндии «и никогда ими не будут». Также Валтонен заявила, что ее страна «высоко ценит отношения с Турцией на двусторонней основе и в качестве союзника». Министр финансов Финляндии от ультраправой партии «Истинные финны» до того, как заняла пост в кабмине, написала в гостевой книге блога нынешнего спикера парламента Юсси Халла-ахо о «турецких обезьянах». Напомним, Пурру заподозрили в написании расистских комментариев в соцсетях в 2008 году под псевдонимом «riikka». Сама Пурра не подтвердила и не опровергла написание скандальных постов, но принесла извинения. Она отметила, что не сожалеет о том, что «выражала себя способами, которые сегодня бы не приняла», но все-таки попросила прощения за «глупые комментарии», сделанные 15 лет назад, а также за вред и негодование, которые они причинили. Пурра также выразила надежду, что о ней будут судить по ее работе на посту. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как финнов заставляют ненавидеть Россию, и кто вошел в состав нового правительства Финляндии, уже успевшего отметиться антироссийскими заявлениями. Spiegel: Украина вместо вступления в НАТО осталась «попрошайкой, которая клянчит оружие» Spiegel: После саммита НАТО в Вильнюсе Украина вместо вступления в альянс осталась «попрошайкой, которая клянчит оружие»

Саммит НАТО в Вильнюсе обнажил раскол внутри альянса по вопросу Украины, итоги встречи стали глубоким разочарованием для Киева, который остался «попрошайкой», а поведение украинских представителей вызвало раздражение у союзников, сообщили западные СМИ. Многие западные СМИ отмечают, что саммит НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, стал провальным для Украины, так как Киев не получил приглашения в альянс, передает РИА «Новости». Испанская Mundo констатировала, что совместная декларация G7 в поддержку Украины – это не то, о чем просил президент Украины Владимир Зеленский. По мнению французской Parisien, страны НАТО в Вильнюсе едва ли пошли дальше решения, принятого альянсом в 2008 году, еще при американском президенте Джордже Буше-младшем. Колумнист британской Times прогнозирует, что результатом нерешительности НАТО для Киева станет глубокое и оправданное разочарование. Европейское издание Politico признает, что «решение» по членству Украины в НАТО стало глубоким разочарованием для Киева. Авторы статьи пришли к выводу, что украинцы «разочаровались тем, как работает НАТО». Издание отмечает, что критические заявления Зеленского, который назвал беспрецедентным и абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Киева в НАТО, осложнили работу над итоговым документом. В свою очередь французская Monde отмечает, что тон Зеленского вызвал раздражение среди его американских и британских собеседников. При этом испанская Pais сочла недовольство Зеленского частью стратегии, которую он почти постоянно использует, чтобы усилить давление на союзников. Французская Parisien также считает, что Зеленский театрально изобразил свое разочарование на встрече в Литве, прибыв в Вильнюс разъяренным, а уехав немного успокоенным. К такому же выводу пришло и немецкое издание Handelsblatt, сообщившее, что Зеленский после саммита выглядел «смирившимся» и «демонстративно последовал совету» британского министра обороны Бена Уоллеса, который порекомендовал Киеву «меньше критиковать и больше благодарить» западных союзников. По мнению колумниста немецкого журнала Spiegel Яна Пуля, в Германии и Франции убеждены, что Украина пока не может стать членом ЕС или НАТО из-за коррупции в Киеве. Автор статьи назвал Украину «попрошайкой, которая клянчит оружие». По мнению немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung, у альянса не получилось создать видимость единства, а решение о гарантиях Украине было принято «с большим трудом». В свою очередь американское издание New York Times считает, что за неопределенной формулировкой о будущем членстве Украины в НАТО скрывается более важная дискуссия, которая может стать еще одним поводом для раскола альянса. Как поясняет издание, пока одни страны НАТО считают, что Киев будет готов к вступлению в альянс при полном наступлении мира, другие допускают присоединение Украины, когда будет достигнуто устойчивое прекращение огня, еще один вариант – стабильная линия соприкосновения, однако вести дискуссию публично в альянсе «не могут из-за России». Колумнист Times также пришел к выводу, что неспособность НАТО в ходе саммита предложить Украине путь к членству «обнажает трещины» в альянсе и дает повод Москве продолжать борьбу. «Существуют значимые и опасные границы, за которые альянс не должен переходить», – напоминает Washington Post. Колумнист немецкой Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл выразил мнение, что лидерам стран НАТО на саммите в Вильнюсе «не хватило мужества», а президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц проявили «командную осторожность». Автор отмечает, что не были использованы имевшиеся возможности по присоединению к НАТО отдельных частей Украины по аналогии с разделенной Германией. При этом, по его мнению, предложенные «Группой семи» (G7) обязательства по безопасности в долгосрочной перспективе обойдутся Западу гораздо дороже, чем поставки Украине оружия и гарантии от НАТО. Испанская Confidencial пишет, что встреча в Вильнюсе была непростой и заставила партнеров набраться терпения и научиться уступать. Издание считает, что саммит несколько раз был близок к провалу, в том числе из-за Зеленского, который своими заявлениями разозлил многие делегации. В то же время издание называет результаты саммита успешными – различным делегациям удалось успокоить представителей Киева. При этом, по мнению испанского издания, если раньше саммиты НАТО представляли собой идеально просчитанный танец, где всем твердой рукой дирижируют США, то эта встреча была «не хореографической, а рабочей», и показала, в какой мере натовские ястребы вроде стран Балтии или Польши способны оказать давление на американского президента. Альянс одержим сохранением единства любой ценой, и формулировки коммюнике являются примером этого – сбалансированный текст, который должен был найти золотую середину между различными позициями, отмечает испанское издание. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что человек, умеющий читать, все сам поймет об отношении Североатлантического альянса к Украине. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказал недовольство в связи с тем, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе не намерены принимать решения о сроках приглашения Киева в альянс. Участники саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе были неприятно поражены упреками и хамством президента Украины Владимира Зеленского в адрес НАТО, рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски. По словам ван Денски, после хамства Зеленского на полях саммита НАТО у украинского президента «стало меньше друзей». «Однако такое потребительское отношение спровоцировало разговоры о том, что … он в первую очередь несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО», – добавила она, передает РИА «Новости».

Возможная передача истребителей F-16 Киеву – это очередная эскалация конфликта на Украине и угроза ядерной безопасности. А значит, ответ должен быть жестким. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы Запада передать Украине истребители F-16. «Безусловно, Россия расценивает возможную передачу истребителей F-16 Украине как возможную угрозу ядерной безопасности. Никакой иной реакции здесь быть не может, ведь эти машины могут в том числе переносить ядерное оружие», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, экс-зампостпреда России при ООН. «Проверить, какое именно оружие на борту, невозможно, пока самолет не будет сбит или не применит эти боеприпасы. Поэтому и выход у нас может быть только один – уничтожать истребители все до единого. Ранее президент Владимир Путин очень четко сформулировал позицию страны – мы должны купировать угрозы безопасности России и наших граждан», – отметил он. «И именно с этой целью мы сегодня проводим специальную военную операцию на Украине. Передача ВСУ техники, которая может нести ядерное оружие, – это очередная угроза и перевод эскалации на новый уровень. А значит, мы будем применять все возможные методы, чтобы ее нейтрализовать», – рассуждает собеседник. «Однако отмечу, что на саммите НАТО президент США Джо Байден подчеркнул настрой Штатов и союзников на долгосрочную конфронтацию с Россией. Но такая ставка порочна в первую очередь для самой Америки. Мы в любом случае не позволим разного рода угрозам развиваться», – заключил парламентарий. Ранее Сергей Лавров прокомментировал планы Запада передать Украине истребители F-16. Глава МИД отметил, что тема с применением ядерного оружия исчерпала бы себя, «если бы на Западе не предпринимали действия, которые вновь и вновь вынуждают нас указывать на риски стратегического характера». Он напомнил, что условия применения Россией ядерного оружия четко определены в военной доктрине страны. Лавров подчеркнул угрозу «катастрофических последствий» из-за рисков прямого вооруженного столкновения, создаваемых НАТО. В частности, он указал на планы передать Украине истребители F-16, которые могут нести ядерное оружие. «Никакие заверения тут не помогут», – сказал Лавров, отметив, что Россия «не может игнорировать» возникающие риски. По его словам, российские военные «не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет». «Сам факт появления подобных систем у вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», – заявил он. Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подготовка украинских летчиков для истребителей F-16 может начаться до конца лета. Украина сообщила о договоренностях с Нидерландами по F-16. США также допустили возможность передачи Киеву истребителей F-16 до завершения конфликта на Украине. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard. Лавров заявил о мании величия у руководителей НАТО 13 июля 2023, 11:28 Текст: Алексей Дегтярев

Литовские политики пытаются избавиться от всего российского в своей стране, демонизируя Москву. Поэтому у них и возникает соблазн «оправдать» военных преступников прошлого и настоящего. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал историк Егор Яковлев. Напомним, 13 июля 1944 года Красная армия освободила Вильнюс от немецких захватчиков. «К сожалению, Литва, как и остальные страны Прибалтики, в 1990-х выбрали путь национального строительства через полное отрицание связей с Россией. Местные политики стали демонизировать Москву, зачастую возвышая тех, кто некогда сражался против нашей страны. Так в бывших советских республиках зародилось «понимающее» отношение к нацистским преступникам», – сказал Егор Яковлев, директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история». «Конечно, саммит НАТО, проведенный за день до годовщины освобождения Вильнюса, в этом плане окрашивает картину в более яркие цвета. В нынешней Литве со спокойной душой смотрят на то, как принимаются решения, призванные помочь украинским последователям Степана Бандеры. Правительство проводит колоссальную работу, целью которой является уничтожение исторической памяти народа», – подчеркивает эксперт. «Примечательно, что это не дает Литве особых преимуществ на международной арене. Страна фактически лишилась суверенитета и полностью подчинилась глобалистским западным элитам. К сожалению, кроме Вильнюса подобную ошибку совершили и другие страны Европы, полностью забывшие о национальных интересах», – отмечает собеседник. «Однако избавиться от памяти о героях прошлого невозможно. В Литве до сих пор есть люди, которые трепетно относятся к подвигам своих дедов и прадедов. Для них победа над фашизмом – не пустой звук. Это наши люди, задавить которых не получится ни у одного европейского правительства. Правда жива и будет жить дальше», – резюмирует Яковлев. Напомним, 13 июля 1944 года от фашистских захватчиков был освобожден Вильнюс. Это была первая столица союзной республики, оккупированная противником в ходе Великой Отечественной войны. На вторые сутки после нападения Германии на СССР город был занят 3-й танковой группой Г. Гота. 7 июля 1944 года советские войска вышли в район Вильнюса. С северо-востока подошли стрелковые части 5-й армии и 3-й гвардейский мехкорпус, а с юго-востока – войска 5-й гвардейской танковой армии, напоминает «Российская газета». За столицу Литвы велись ожесточенные сражения: пехота 5-й армии теряла в день 100–250 человек убитыми. К исходу 12 июля гарнизон был разъединен на две группы, одна в городском районе Лукишки (с главным опорным пунктом в Лукишской тюрьме, одной из известных тюрем Российской империи), другая – в районе Обсерватории. Днем того же дня по району тюрьмы и Обсерватории советская авиация выполнила около 370 вылетов, на тюрьму было сброшено примерно 90 тонн бомб. Ранним утром 13 июля противником была предпринята отчаянная попытка прорыва в юго-западной части Вильнюса. Прорвалось около тысячи человек, которые стали двигаться по северному берегу реки Вилия на запад. В основной массе эта группа была уничтожена советской пехотой. Остатки гарнизона города капитулировали 13 июля. Для Красной армии Вильнюс стал пробным камнем штурма «крепостей» в варианте их упорного удержания противником. Попытка германского командования силами 6-й танковой дивизии деблокировать вильнюсский гарнизон успеха не имела. Всего штурмовавшими город советскими войсками было взято в плен около 5200 солдат и офицеров противника, трофеями стали 156 орудий, 28 танков и САУ, 1100 автомашин, 100 мотоциклов и много другого военного имущества. Напомним, президент России Владимир Путин уделяет особое внимание исторической памяти. По мнению политолога Владимира Шаповалова, ответственность за судьбу страны, служение Отечеству, патриотизм и гражданственность вкупе с борьбой против фальсификаций событий прошлого составляют основу традиционных ценностей РФ. Лавров: Умеющий читать человек поймет отношение НАТО к Украине Лавров заявил, что умеющий читать человек поймет отношение НАТО к Украине 13 июля 2023, 11:21 Текст: Алексей Дегтярев

Министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун заявил о готовности Пекина помогать России в противодействии диверсионным неправительственным организациям и иностранным агентам. Ван Сяохун подчеркнул на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым в Пекине, что Китай поддерживает Россию в защите политической безопасности и выступает против вмешательства извне, передает ТАСС. По его словам, Запад с помощью информационной войны, технологической войны и другими способами всячески пытается нарушить политическую стабильность России и Китая, негативно относится к нормальному сотрудничеству стран, угрожает и даже проводит нелегальные односторонние санкции. Напомним, члены Североатлантического альянса пытаются дестабилизировать международное сотрудничество и подорвать институты международного розыска и выдачи преступников, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в Китае. Грушко объяснил, почему Украину не пригласили в НАТО Грушко: НАТО понимает, что прием Киева в альянс приведет к катастрофическим последствиям

Либералы в социальных сетях обсуждают фотографию с саммита НАТО, на которой запечатлен стоящий в одиночестве президент Украины Владимир Зеленский. Так, политтехнолог Марат Гельман, признанный в России иностранным агентом и объявленный в уголовный розыск, даже устроил конкурс подписей под этим известным фото. Конкурс Гельман объявил на своей странице в Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Сам политтехнолог при этом считает, что фотография с Зеленским «вырвала момент из потока моментов и скорее иллюстрирует разочарование в результатах саммита, чем доказывает что-то».

Киевский режим приступил к подготовке заключения договоров со странами – членами Североатлантического альянса по «гарантиям безопасности» для Украины, заявил президент этой страны Владимир Зеленский. Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что каждая договоренность с партнерами Украины по НАТО в настоящее время переводится в «конкретные шаги», чтобы превратить их в «конкретные результаты». «Хороший саммит», отметил президент Украины, должен принести «хорошие плоды». Так, президент Украины сообщил, что Киев приступил к подготовке «заключения договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО». Также украинские власти, по его словам, «готовят почву для следующего саммита НАТО», который пройдет в Вашингтоне. Напомним, в декларации «Группы семи» об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе, говорилось, что G7 начинает переговоры с Украиной по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Украина имеет право обеспечивать свою безопасность и вправе выбирать способ достижения этой цели, но при этом не должны создаваться угрозы для другой страны. Новости СМИ2 Путин: Членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России 13 июля 2023, 19:33 Текст: Ольга Иванова

Члены Североатлантического альянса пытаются дестабилизировать международное сотрудничество и подорвать институты международного розыска и выдачи преступников, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в Китае. НАТО пытается сорвать сотрудничество между правоохранительными органами разных стран, подорвать институты международного розыска преступников, выдачи и взаимной правовой помощи, заявил Краснов на встрече с министром общественной безопасности Китая Ваном Сяохуном, передает РИА «Новости». Это создает предпосылки к формированию «безопасных гаваней» для тех, кто скрывается от национального правосудия. Он отметил, что представитель китайского министерства избран членом исполнительного комитета Интерпола от Азии. Краснов попросил Вана Сяохуна поддержать продвижение позиции о недопустимости политизации международных организаций с полномочиями технического характера. Также генпрокурор рассказал о рисках новых видов киберпреступлений, в том числе с искусственным интеллектом. В Сети кратно возросло распространение недостоверных сведений с целью вмешательства во внутреннюю политику государства. Новости СМИ2 Американский разведчик счел Британию слишком слабой для членства в НАТО Экс-разведчик ВС США Риттер: Британская армия настолько слаба, что стала ненужной НАТО 14 июля 2023, 03:26 Текст: Ольга Никитина

Военные возможности вооруженных сил Великобритании, которые пришли в плачевное состояние, не соответствуют статусу и положению Лондона внутри Североатлантического альянса, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону в его блоге на YouTube рассказал, что остальные члены НАТО уже начали возмущаться тем, что в структурах альянса много британцев. «Их больше в НАТО, чем в самой британской армии», – передает РИА «Новости» слова экс-разведчика ВС США. По его словам, недовольство вызывает тот факт, что «военные возможности Лондона не соответствуют его статусу и положению». Британская армия, подчеркнул он, настолько ослабла, что членство этой страны в НАТО является контрпродуктивным. С проблемой деградации вооруженных сил столкнулась и Германия, отметил Риттер. Только две страны в альянсе действительно думают о своих силовых структурах, указал бывший американский разведчик, причислив к таким странам США и Польшу. Североатлантический альянс стал тенью некогда могущественной военной организации, уверен Риттер. По его словам, НАТО не способно одержать победу в современном конфликте. Ранее британские СМИ писали, что страна не сможет вести военные действия против России, поскольку у страны осталось лишь 40 боеспособных танков.