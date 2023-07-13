Лавров заявил о мании величия у руководителей НАТО

В действиях руководства секретариата Североатлантического альянса проявляется мания величия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс собирается тесно работать с партнерами из ЕС и Азии против России и Китая, – бесперспективный путь, подтверждающий актуальность задачи противодействия современным формам колониализма, заявил Лавров, передает ТАСС.

В эту задачу входит противодействие попыткам гегемонии в мировых делах и противодействие прямому нарушению принципа Устава ООН о необходимости на деле уважать суверенное равенство всех государств.

Страны НАТО к этому не готовы, «мания величия проявляется во всех действиях и руководства секретариата НАТО, и стран-членов», и это замечают все.

По его словам, у Запада прорывается признание в том, что, как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, «Европа – это цветущий сад, а все остальное – джунгли, с которыми нужно, в общем, соответственно обращаться». «Не вижу перспектив у такой политики», – отметил министр.

Запад полагает, что Россия и Китай не должны иметь никаких отношений. Генсек НАТО обладает «нордическим характером» и «говорит прямо, не стихами», от него подобные заявления звучат не в первый раз.

Лавров напомнил, что в доктринальных документах и США и НАТО Россия и Китай названы угрозой.