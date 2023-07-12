Песков назвал НАТО источником нестабильности и агрессии

Песков назвал НАТО наступательным альянсом, который несет нестабильность и агрессию

НАТО является наступательным альянсом, который несет нестабильность и агрессию, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, комментируя заявления НАТО о том, что в сотрудничестве Москвы и Пекина альянс видит для себя угрозу, отметил, что в военном блоке не понимают сути отношений России и Китая, которые никоим образом не направлены против третьих стран и каких-либо альянсов. Даже несмотря на то что речь идет об агрессивном по своей сути альянсе, уточнил Песков.

НАТО не является тем блоком, который задумывался и конструировался для обеспечения стабильности и безопасности, сказал пресс-секретарь российского лидера. Это наступательный альянс, подчеркнул Песков, добавив, что он несет нестабильность и агрессию, передает ТАСС.

Ранее в Пекине прокомментировали коммюнике НАТО о том, что углубление сотрудничества России и Китая якобы противоречит интересам альянса. Там заявили, что отношения Москвы и Пекина превзошли модель военно-политического союза времен холодной войны.

Также Песков сообщил, что визит президента России Владимира Путина в Китай прорабатывается.