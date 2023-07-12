Пекин: Отношения России и Китая превзошли модель военно-политического союза Песков: Визит Путина в Китай прорабатывается Песков: Визит Путина в Китай на повестке дня, точные сроки объявят позже 12 июля 2023, 13:04 Текст: Алина Власенко

Тема визита российского лидера Владимира Путина в Китай сейчас находится на повестке дня, но сроки поездки еще согласовываются, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Точные сроки будут согласованы, вы будете проинформированы», – заявил Песков, передает ТАСС.

Он также заявил, что сейчас очень подходящий момент для продолжения развития отношений Москвы и Пекина. При этом Песков подчеркнул, что отношения России и Китая не направлены против третьих стран и альянсов. «Эти отношения действительно несут мир, они несут стабильность в регионе, они создают благоденствие для народов двух стран и также для народов многих регионов, потому что это вызывает общую синергию для экономического оживления», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя положение из коммюнике НАТО о том, что углубление сотрудничества России и Китая якобы противоречит интересам альянса, заявил, что отношения Москвы и Пекина превзошли модель военно-политического союза времен холодной войны. Песков сообщил о встрече Путина с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» Песков подтвердил встречу Путина в Кремле с Пригожиным и командирами «Вагнера»

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press,

Елена Копылова/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин 29 июня провел в Кремле встречу с основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным и командирами подразделений ЧВК, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин провел встречу с Пригожиным, на ней также присутствовали 35 человек, все командиры отрядов, сказал Песков, комментируя публикацию издания Liberation, передает ТАСС. Встреча прошла в Кремле 29 июня, она длилась почти три часа. Глава государства на встрече с командирами и Пригожиным дал свою оценку действий компании на фронте, а также событий 24 июня. «Подробности ее (встречи – прим. ВЗГЛЯД) неизвестны, но единственное, что мы можем сказать, президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня», – добавил представитель Кремля. Также Путин на встрече выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и «дальнейшего боевого применения». Сами командиры изложили свою версию произошедшего 24 июня, они заявили, что являются убежденными сторонниками «и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего». Также они заявили, что готовы дальше сражаться за Родину, указал Песков. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина. Путин наградил Проханова орденом Александра Невского

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Публицист, писатель и общественный деятель Александр Проханов награжден орденом Александра Невского, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Председатель общероссийского общественного движения поддержки и реализации социально значимых инициатив и проектов «Русская мечта» Проханов награжден за «активную общественную деятельность», говорится в указе, передает ТАСС. Проханов - российский писатель и публицист. Автор романов «Время полдень», «Там, в Афганистане», «Теплоход „Иосиф Бродский“. Главный редактор газеты «Завтра». В феврале глава государства поздравлял писателя с 85-летием. Новости СМИ2 Си Цзиньпин заявил, что ожидает визита Путина в Китай в октябре

Фото: AP/TASS

Текст: Ольга Иванова

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что Китай ожидает приезд президента России Владимира Путина в октябре 2023 года, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол России в КНР Андрей Денисов. По его словам, китайская сторона готовится к ожидаемому в октябре визиту президента России для участия в третьем форуме «Один пояс – один путь», передает ТАСС. Визит делегации Федерального собрания России в Китай проходит по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи. В Китае объяснили подоплеку решения Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов Global Times: США передадут Украине подлежащие утилизации кассетные боеприпасы

Фото: Chris Kleponis/Keystone/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Американский президент Джо Байден принял решение передать кассетные боеприпасы Украине, чтобы не заниматься ликвидацией запасов, у которых истекает срок годности, пишут китайские СМИ. Китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье для Global Times напомнил, что США начали производить кассетные боеприпасы еще в годы холодной войны. По его словам, эти боеприпасы накопились у США в большом количестве, а сейчас срок их годности подходит к концу, передает РИА «Новости». Специалист считает, что Белый дом передает бомбы украинским националистам, чтобы не утилизировать их. При этом решение принималось, несмотря на возможные жертвы среди гражданского населения, подчеркнул Сун Чжунпин. Москва ранее назвала решение Белого дома проявлением агрессивного курса Вашингтона, а также напомнила, что американские власти называли применение кассетных бомб военным преступлением. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы. Новости СМИ2 Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан 11 июля 2023, 01:12 Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Законом вводится новый документ – договор долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). По нему человек обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а фонд – осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований. Чтобы присоединиться к программе, гражданин должен будет заключить такой договор. Выплаты по нему можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей, передает ТАСС. Как отмечалось в пояснительной записке, программа формирования долгосрочных сбережений – «простой и интересный финансовый продукт для граждан, пополнение которого при стимулирующей финансовой поддержке государства возможно как за счет личных средств, так и за счет пенсионных накоплений, сформированных в их пользу в системе обязательного пенсионного страхования». Участие в проекте – добровольное. Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги получится только при особых жизненных ситуациях – для дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца. Перечень видов дорогостоящего лечения, на которые можно будет направить сбережения, будет определяться правительством. Кроме того, средства граждан по программе наследуются в полном объеме за вычетом уже выплаченного (за исключением случая, когда участнику программы назначена пожизненная периодическая выплата). Если человек решает использовать свои пенсионные накопления для формирования долгосрочных сбережений, они переводятся на нужный счет не позднее 31 марта следующего года. При этом дальнейший их возврат на формирование накопительной пенсии не предусмотрен. Законом также устанавливаются особенности деятельности НПФ по формированию долгосрочных сбережений – речь идет об условиях договора, основаниях и порядке выплаты сбережений, перечне особых жизненных ситуаций, а также порядке передачи сбережений из одного фонда в другой. Чтобы стимулировать россиян к формированию долгосрочных сбережений, государство будет софинансировать накопления в течение трех лет. Это распространяется на граждан, которые заключат договор в 2024–2026 годах и уплатят в виде взносов не менее 2 тыс. рублей за год. Срок господдержки может быть продлен по решению правительства России. Софинансировать накопления будут за счет федерального бюджета, исходя из суммы уплаченных взносов и размера среднемесячного дохода, полученного гражданином за прошедший год. Максимальный размер дополнительного стимулирующего взноса – 36 тыс. рублей в год. Предельный размер гарантий Агентства по страхованию вкладов (АСВ) для каждого физлица в случае банкротства или аннулирования лицензии НПФ увеличивается с 1,4 млн рублей до 2,8 млн рублей. Ранее Путин подчеркивал, что россияне должны иметь возможность вкладывать деньги и зарабатывать дома, то есть внутри России. Законопроект принят Госдумой 29 июня. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением некоторых положений.

Пекин: Отношения России и Китая превзошли модель военно-политического союза МИД КНР о коммюнике НАТО: Отношения Москвы и Пекина превзошли модель военно-политического союза 12 июля 2023, 11:04 Текст: Алина Власенко

Отношения Москвы и Пекина превзошли модель военно-политического союза времен холодной войны, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя положение из коммюнике НАТО о том, что углублении сотрудничества России и Китая якобы противоречит интересам альянса. Вэньбинь подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны. По его словам, эта связь превзошла модель военно-политического союза времен холодной войны, что кардинально отличается от стран Североатлантического альянса, которые создают закрытые кружки и занимаются блоковым противостоянием, передает ТАСС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя итоги первого дня саммита альянса, заявил, что страны – члены НАТО договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая, передает РИА «Новости». При этом в коммюнике саммита говорится, что политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он остается открытым взаимодействию с Пекином. Новости СМИ2 Матвиенко: Россия может рассчитывать на твердое дружеское плечо Китая

Фото: vk.com/sovfedinfo

Текст: Алексей Дегтярев

Пекин намеревается продолжать сотрудничество с Москвой «последовательно и настойчиво», заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Отношения России и Китая «не подвержены никакой конъюнктуре, никакому внешнему политическому воздействию», заявила Матвиенко после встречи с Си Цзиньпином, передает ТАСС. Китай намерен последовательно и настойчиво продолжать сотрудничество с Россией, и «сохранять ту дружбу», которая есть между народами. «В лице Китая мы можем рассчитывать на твердое, надежное дружеское плечо», – указала спикер Совфеда. Между тем сам председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что развитие отношений двух стран – это их стратегический выбор, основанный на коренных интересах. Китай готов вместе с Россией способствовать построению процветающего, стабильного и справедливого мира, указал он. Напомним, Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от президента России Владимира Путина. В Кремле допустили встречу Асада и Эрдогана в присутствии Путина Спецпредставитель президента РФ Лаврентьев: Главы Сирии и Турции Асад и Эрдоган могут встретиться в присутствии Путина 9 июля 2023, 16:53 Текст: Антон Никитин

Главы Сирии и Турции Башар Асад и Тайип Эрдоган по завершении работы над дорожной картой по урегулированию сирийско-турецких отношений могут провести встречу в присутствии президента России Владимира Путина, сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Спецпредставитель президента России отметил в интервью телеканалу Al Arabiya, что процесс нормализации между Сирией и Турцией не замедлился, а, наоборот, «развивается с каждым месяцем». По словам Лаврентьева, сначала прошла встреча на уровне экспертов, затем состоялась трехсторонняя встреча на уровне министров обороны, потом – министров иностранных дел, которые поручили своим заместителям работать над дорожной картой. Сейчас, добавил он, «активно и интенсивно идет работа по активизации дорожной карты», передает ТАСС. «Когда стороны завершат эту работу, президентам будет доложено о ее результатах, чтобы организовать проведение встречи между главами Турции Эрдоганом и Сирии Асадом в присутствии российского президента Владимира Путина», – сообщил Лаврентьев. По поводу открытия международных автострад на северо-востоке Сирии спецпредставитель отметил, что Турция взяла на себя обязательства по удалению вооруженных формирований на расстояние 6 км от трассы М-4 Хасеке – Алеппо и размещению блокпостов турецкой армии вдоль дороги. Лаврентьев сообщил, что по этому вопросу имеются некоторые трудности. Кроме того, по его словам, некоторые проблемы связаны и с отношениями между турецкой стороной и указанными формированиями в этом регионе. Спецпредставитель президента России сообщил, что при посредничестве российских военных продолжает сложная работа над сближением позиций и координацией между сирийской и турецкой сторонами. Лаврентьев также подчеркнул, что если бы не было военного присутствия США в Сирии, ситуация бы значительно улучшилась. Спецпредставитель президента России подчеркнул, что американские силы грабят ресурсы Сирии, чтобы покрыть свои военные расходы. Напомним,10 мая в российском внешнеполитическом ведомстве сообщали, что главы МИД России, Сирии, Турции и Ирана Сергей Лавров, Фейсал Микдад, Мевлют Чавушоглу и Хосейн Амир Абдоллахиян договорились поручить своим заместителям подготовить дорожную карту по развитию отношений между Дамаском и Анкарой. Двумя днями ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу допустил возможность встречи президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада в течение года. Новости СМИ2 Пушилин анонсировал открытие в ДНР школы дзюдо им. Анатолия Рахлина Врио главы ДНР Пушилин: Первая в ДНР школа дзюдо им. Анатолия Рахлина откроется в Мариуполе к 1 сентября 9 июля 2023, 21:35 Текст: Антон Никитин

Первая в Донецкой Народной Республике школа дзюдо имени Анатолия Рахлина, тренера президента России Владимира Путина, должна начать работать в Мариуполе к 1 сентября, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что по поручению президента России Владимира Путина заслуженный тренер России, президент Федерации дзюдо Петербурга Михаил Рахлин к 1 сентября планирует открыть в республике школы дзюдо. Врио главы ДНР уточнил, что под первую уже подбирается помещение в Мариуполе, а вторая позже будет открыта в Донецке или Макеевке. «Здорово, что школа с такой историей и традициями дзюдо появится у нас в регионе», – отметил Пушилин. Напомним, в октябре 2020 года президент Владимир Путин отметил широкую популярность дзюдо в России, сочетающего в себе единоборство и философию. Анатолий Рахлин родился 23 мая 1938 года в Ленинграде. За время тренерской работы воспитал несколько десятков мастеров спорта по дзюдо. Он был первым тренером президента России Владимира Путина. Заслуженный тренер России и заслуженный работник физической культуры РФ умер в августе 2013 года после тяжелой продолжительной болезни. Путин наградил советника главы Чечни орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени 10 июля 2023, 22:10 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин наградил советника-помощника главы Чечни по силовому блоку Хамзата Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. Награда Кадырову была присуждена за достигнутые трудовые успехи и добросовестную работу, передает ТАСС. В разные годы Хамзат Кадыров занимал руководящие посты в регионе, в том числе должность заместителя председателя правительства региона – министра имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, главы администрации Курчалоевского муниципального района, министра по физической культуре и спорту региона и руководителя секретариата главы республики. Новости СМИ2 Путин: Россия повысила независимость, отойдя от банковской системы США 11 июля 2023, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

Россия вовремя повысила собственную финансовую независимость, так как в американской банковской системе наблюдаются негативные явления, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителем ВТБ Андреем Костиным. «То, что вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединенных Штатов», – сказал президент главе банка, передает ТАСС. Костин отметил, что в США фиксируется «фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года», он перешел на Европу. Санкции Запада против России разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а попытки западных стран решить это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов. Путин отметил, что ВТБ исторически занимался обслуживанием внешнеторговой деятельности, он был завязан на тех клиентов, которые работают в этой сфере и на иностранную инфраструктуру. «И, конечно, проходить через те трудности, которые нам создали недоброжелатели, ВТБ было сложнее даже, может быть, чем другим финансовым учреждениям», – цитирует президента РИА «Новости». Он подчеркнул, что банку удалось преодолеть трудности благодаря усилиям команды. Шойгу: Путин заслушивает доклады об остановке на фронте два раза в сутки

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заслушивает доклады об обстановке на фронте дважды в сутки, рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. По словам Шойгу, Путин заслушивает детально доклад по каждому направлению от отдельных командующих, передает ТАСС. Министр обороны подчеркнул, что все командиры на всех уровнях понимают всю меру ответственности, возложенную на них. Ранее глава военного ведомства заявил, что ВС России перешли на Краснолиманском направлении в наступление. Новости СМИ2 Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина 10 июля 2023, 12:35 Текст: Алексей Дегтярев

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передала ему послание от президента России Владимира Путина. Глава российского государства попросил передать Си Цзиньпину «очень теплое приветствие» и «наилучшие пожелания», сказала Матвиенко руководителю КНР, передает РИА «Новости». Путин вспомнил визит Си Цзиньпина в марте в Москву и результативные переговоры, указала она. Спикер Совфеда отметила, что в России достигнут «абсолютный консенсус» в развитии отношений с Китаем, он достигнут и в обществе, и у правительства, и у парламента. «Мы очень рады и приветствуем такое активное развитие в самых разных сферах нашего сотрудничества», – подчеркнула она. Сотрудничество двух стран получает все большую общественную и народную поддержку. Визит делегации Федерального собрания России в Китай проходит по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи. Путин по телефону поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана Путин по телефону тепло поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана 10 июля 2023, 10:45 Текст: Алина Власенко

Президент России Владимир Путин в понедельник утром провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиеевым и тепло поздравил его с убедительной победой на выборах президента Узбекистана, сообщила пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Там отмечается, что Путин тепло поздравил Мирзиеева с убедительной победой на досрочных президентских выборах. Также был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие дружественных российско-узбекистанских отношений на принципах союзничества и стратегического партнерства. Ранее Путин направил Мирзиееву телеграмму, в которой поздравил его с переизбранием на пост президента Узбекистана, отметив его принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства стран. По предварительным данным ЦИК Узбекистана, действующий президент страны Шавкат Мирзиеев набрал 87,05% голосов и побеждает на досрочных выборах главы государства. Это первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. Новости СМИ2 Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана 10 июля 2023, 10:32 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с переизбранием на пост президента Узбекистана, отметив его принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства стран. «Уважаемый Шавкат Миромонович, примите искренние поздравления по случаю переизбрания на пост президента Республики Узбекистан. Высоко ценим Вашу принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин отметил, что убедительная победа на выборах подтверждает высокий политический авторитет Мирзиеева и свидетельствует о широкой народной поддержке проводимого им курса масштабных преобразований. Также глава России выразил уверенность, что совместными усилиями России и Узбекистана будут обеспечены последовательное наращивание взаимовыгодного сотрудничества по всему комплексу двусторонних связей и координация в региональных и международных делах. «От души желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в столь ответственной деятельности во главе государства», – добавил президент России. Ранее председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев заявил, что действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, по предварительным данным ЦИК, побеждает на президентских выборах с 87,05% голосов.