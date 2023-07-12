|
|
Пекин: Отношения России и Китая превзошли модель военно-политического союза
МИД КНР о коммюнике НАТО: Отношения Москвы и Пекина превзошли модель военно-политического союза
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Дзен
Отношения Москвы и Пекина превзошли модель военно-политического союза времен холодной войны, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя положение из коммюнике НАТО о том, что углублении сотрудничества России и Китая якобы противоречит интересам альянса.
Вэньбинь подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны. По его словам, эта связь превзошла модель военно-политического союза времен холодной войны, что кардинально отличается от стран Североатлантического альянса, которые создают закрытые кружки и занимаются блоковым противостоянием, передает ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя итоги первого дня саммита альянса, заявил, что страны – члены НАТО договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая, передает РИА «Новости». При этом в коммюнике саммита говорится, что политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он остается открытым взаимодействию с Пекином.
Медведев призвал «расчехлять» негуманное оружие России
Медведев призвал в ответ на украинский обстрел Токмака кассетными боеприпасами «расчехлять наши арсеналы»
|
|
Комментируя украинский обстрел города Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».
Также Медведев оценил в Telegram «предварительные итоги саммита НАТО». Он указал, что на саммите решили отменить план действий по членству Украины в НАТО, «типа принимать быстрее». «Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях», – отметил Медведев. Он считает «вполне вероятным», что Украина никогда не войдет в НАТО, но «реалисты в альянсе боятся сказать вслух» об этом.
Кроме того, НАТО решило усилить военную поддержку Украины «всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами». «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе», – заявил Медведев.
Как отметил зампредседателя Совета безопасности, для России это означает, что «специальная военная операция будет продолжена с прежними целями». «Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)», – говорится в сообщении.
Напомним, в оперативных службах Запорожской области сообщили, что вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак с использованием кассетных боеприпасов. Обстрел произошел в 17.15, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
Рар: США выломали руки Турции ради членства Швеции в НАТО
Германский политолог Рар: Западные страны умеют выламывать руки строптивым партнерам
|
|
Еще недавно Эрдоган выступал против вступления Швеции в НАТО, однако с помощью тактики «кнута и пряника» США удалось надавить на Турцию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Турция пролоббировала ряд своих условий в обмен на вступление Швеции в НАТО.
«Забавно наблюдать, как лидеры западных стран выламывают руки строптивым союзникам. Когда в Швеции сожгли Коран, Эрдоган говорил о неприемлемости подобных действий. Тем не менее вскоре он же как ни в чем не бывало согласился на требования партнеров», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Думаю, помимо «кнута» ему предложили и «пряники». Скорее всего, договоренности касались исключительно безвизового въезда для турков в ЕС, торговых привилегий и свежих капиталовложений для сдерживания массовой миграции в Европу», – подчеркивает эксперт.
«Отмечу, что нынешнее расширение НАТО – огромная победа для США. Граница России с альянсом существенно расширилась. Раньше прямое соприкосновение было, по сути, только с Норвегией, а Калининград находился в окружении Эстонии, Латвии и Польши», – резюмирует Рар.
Ранее Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и ЕС. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Кроме того, Стокгольм пообещал способствовать активизации переговоров о безвизовом режиме между двумя сторонами.
По информации телеканала Haber Global, Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Документ предусматривает отказ Стокгольма от поддержки организаций, объявленных Анкарой террористическими. В частности, речь идет о рабочей партии Курдистана (РПК).
Колумнист The Wall Street Journal Аслы Айдынташбаш считает, что кроме озвученных условий, Турция могла выдвинуть и ряд других требований, в том числе и в отношении США. Она подчеркивает, что Эрдоган мог настаивать на поставках истребителей F-16 для Анкары, поскольку страна отчаянно нуждается в обновлении военно-воздушного фронта.
Так, издание Reuters цитирует заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Джо Байден будет продвигать идею передачи F-16 Анкаре после консультаций с Конгрессом.
Телеканал CNN Turk отмечает, что парламент Турции собирается ратифицировать решение о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля. В статье подчеркивается, что процесс утверждения принятия нового члена в альянс будет окончен после публикации в правительственной газете Resmi Gazete подписанного президентом указа.
Западная пресса с оптимизмом описывает решение Эрдогана. Так, в Bloomberg считают, что расширение альянса на север станет одним из главных изменений в ландшафте европейской безопасности. По мнению издания, НАТО укрепляет контроль над Балтийским морем и получает огромные преимущества в Арктическом регионе.
Схожее мнение выражает и NBC. Телеканал отмечает: несмотря на то что Швеция не имеет общей границы с Россией, ее ВМС и ВВС в совокупности с другими силами НАТО, способны ограничить влияние Москвы в регионе.
В CNN достигнутые договоренности называют крупной победой Байдена. Президент США долгое время выражал уверенность в возможности присоединении Швеции к альянсу на саммите в Вильнюсе. Однако телеканал подчеркивает, что процесс вхождения в организацию нового участника все равно может быть замедлен. Отмечается, что Венгрия до сих пор не проголосовала за вступление Стокгольма в НАТО.
Госдеп: Украину не примут в НАТО при Джо Байдене
Представитель Госдепа Миллер: Принятие Украины в НАТО во время боевых действий означало бы войну США с Россией
Вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией, заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Он добавил, что президент США Джо Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет, передает ТАСС.
По итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе Столтенберг объявил, что страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине. Также НАТО объявило новые условия для принятия Украины.
Страны НАТО не хотят конфликта с Россией и надеются поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации, говорится в итоговом заявлении альянса по итогам саммита в Вильнюсе.
Захарова об отказе НАТО позвать в альянс Украину: «Когда членство не стоит»
|
|
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что в случае поражения Киева в конфликте с Россией вопрос о членстве Украины в альянсе стоять не будет.
«Фейл-саммит, когда членство не стоит», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, Столтенберг заявил, что самой важной задачей является обеспечение победы Украины. При этом, по его словам, если она не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО для Киева вообще не будет стоять.
По итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе Столтенберг объявил, что страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине. Также НАТО объявило новые условия для принятия Украины.
Страны НАТО не хотят конфликта с Россией и надеются поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации, говорится в итоговом заявлении альянса по итогам саммита в Вильнюсе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
НАТО утвердило развертывание 300 тыс. военных на границах с Россией
Члены НАТО утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге альянса и расширили оборонные закупки, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, союзники утвердили полный план для борьбы с главными угрозами – Россией и терроризмом, а численность войск высокой готовности составит 300 тыс. человек, передает ТАСС.
«Мы согласовали оборонный план, чтобы обеспечить закупки, повысить совместимость и увеличить инвестиции в оборону», – сказал он.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО утвердило многолетнюю программу военной помощи Киеву.
Политолог: Платить за вступление Швеции в НАТО придется Евросоюзу
Политолог Бордачев: Европе придется платить за вступление Швеции в НАТО
|
|
Соединенные Штаты в очередной раз продавливают Европу на принятие решений, выгодных преимущественно самим американцам. Расплачиваться за это будут страны ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее стало известно, что Турция пролоббировала ряд своих условий в обмен на вступление Швеции в НАТО.
«Я полагаю, что президент Турции получит многое из того, что хотел выторговать за вступление Швеции в НАТО. Это, скорее всего, и анонсированный безвизовый режим, и таможенный союз с Европой, а также американские истребители F-16», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».
«Как мы видим, Соединенные Штаты легко прогибают ЕС для реализации собственных целей. При этом платить за вступление Швеции в НАТО придется Евросоюзу. Последствия могут коснуться экономики и миграционных вопросов. Но все это не волнует тех, кто участвовал в торге и радел за принятие Швеции в НАТО», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, учитывая непростые отношения между Анкарой и Афинами по некоторым территориальным вопросам, я думаю, греки серьезно напрягутся на фоне возможной передачи туркам американских истребителей F-16. Греция пытается играть против Турции. И даже в какой-то момент пыталась вести переговоры с США. Однако для Вашингтона в данном случае Анкара интереснее», – заключил Бордачев.
Ранее Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и ЕС. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Кроме того, Стокгольм пообещал способствовать активизации переговоров о безвизовом режиме между двумя сторонами.
По информации телеканала Haber Global, Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Документ предусматривает отказ Стокгольма от поддержки организаций, объявленных Анкарой террористическими. В частности, речь идет о рабочей партии Курдистана (РПК).
Колумнист The Wall Street Journal Аслы Айдынташбаш считает, что кроме озвученных условий, Турция могла выдвинуть и ряд других требований, в том числе и в отношении США. Она подчеркивает, что Эрдоган мог настаивать на поставках истребителей F-16 для Анкары, поскольку страна отчаянно нуждается в обновлении военно-воздушного фронта.
Так, издание Reuters цитирует заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Джо Байден будет продвигать идею передачи F-16 Анкаре после консультаций с Конгрессом.
Телеканал CNN Turk отмечает, что парламент Турции собирается ратифицировать решение о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля. В статье подчеркивается, что процесс утверждения принятия нового члена в альянс будет окончен после публикации в правительственной газете Resmi Gazete подписанного президентом указа.
Западная пресса с оптимизмом описывает решение Эрдогана. Так, в Bloomberg считают, что расширение альянса на север станет одним из главных изменений в ландшафте европейской безопасности. По мнению издания, НАТО укрепляет контроль над Балтийским морем и получает огромные преимущества в Арктическом регионе.
Схожее мнение выражает и NBC. Телеканал отмечает: несмотря на то что Швеция не имеет общей границы с Россией, ее ВМС и ВВС в совокупности с другими силами НАТО способны ограничить влияние Москвы в регионе.
В CNN достигнутые договоренности называют крупной победой Байдена. Президент США долгое время выражал уверенность в возможности присоединения Швеции к альянсу на саммите в Вильнюсе. Однако телеканал подчеркивает, что процесс вхождения в организацию нового участника все равно может быть замедлен. Отмечается, что Венгрия до сих пор не проголосовала за вступление Стокгольма в НАТО.
НАТО утвердила многолетнюю программу военной помощи Киеву
Страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита альянса.
Сообщается, что был согласован пакет из нескольких элементов, чтобы приблизить Украину к НАТО. Первым стала многолетняя программа для перестройки сектора обороны безопасности Украины. Второй элемент – создание нового Совета Украина – НАТО, передает ТАСС.
На первое заседание совета пригласят президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее НАТО объявило новые условия для принятия Украины.
Си Цзиньпин заявил, что ожидает визита Путина в Китай в октябре
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что Китай ожидает приезд президента России Владимира Путина в октябре 2023 года, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол России в КНР Андрей Денисов.
По его словам, китайская сторона готовится к ожидаемому в октябре визиту президента России для участия в третьем форуме «Один пояс – один путь», передает ТАСС.
Визит делегации Федерального собрания России в Китай проходит по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
Столтенберг: Если Украина проиграет, вопрос о ее членстве в НАТО потеряет актуальность
Если Киев не сможет одержать победу в конфликте с Россией, то вопрос о членстве Украины в НАТО потеряет актуальность, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, самой важной задачей является обеспечение победы Украины, если она не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО вообще не будет стоять, передает РИА «Новости».
Ранее страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине, заявив, что членство в альянсе может быть предоставлено только при выполнении всех условий.
Зеленский прибыл на саммит НАТО на день раньше
Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе
Украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Литву на саммит НАТО, посадку самолета в международном аэропорту транслировали местные телеканалы.
Украинский лидер прилетел на саммит на польском президентском лайнере, этот борт поднялся из города Жешув, передает ТАСС.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что глава Белого дома Джозеф Байден проведет встречу с Зеленским в среду. СМИ сообщали, что в этот день и ожидается прибытие украинского президента. В среду пройдет второй день саммита НАТО в Вильнюсе.
Напомним, по данным СМИ, в проекте итогового заявления саммита НАТО не содержится приглашения Украине присоединиться к альянсу.
США отказались называть возможные условия завершения конфликта на Украине
Глава пресс-службы Госдепа Миллер не назвал возможные условия завершения конфликта на Украине и срок ее принятия в НАТО
|
|
Руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер отказался указывать возможные условия завершения конфликта на Украине, а также прогнозировать сроки ее вступления в НАТО.
Миллер заявил, что США не считают целесообразным «назначать какие-либо временные сроки». По его словам, когда члены НАТО согласятся, что «обозначенные условия выполнены, они будут готовы направить Украине приглашение», передает ТАСС.
В Госдепе подчеркнули, что для вступления Украины в НАТО требуется завершение боевых действий. Тогда у него спросили, что США подразумевают под этим, в частности, в связи с «вероятностью заморозки конфликта». Миллер сказал, что на данный вопрос трудно дать ответ, «не углубляясь в гипотетические предсказания в отношении ситуации, которая очень непредсказуема». Он заявил, что не хочет «делать каких-либо предсказаний в отношении того, как и при каких условиях может завершиться» конфликт.
Напомним, Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией. Он добавил, что президент США Джо Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет.
Лавров подчеркнул необходимость помешать срежиссированным США сценариям
Лавров призвал не допустить в Азиатско-Тихоокеанском регионе срежиссированных США сценариев
Нельзя допустить, чтобы в Азиатско-Тихоокеанском регионе повторились негативные сценарии, которые были срежиссированы США и НАТО в других частях света, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров назвал Россию «надежным единомышленником» АСЕАН, работающим «на укрепление созданной вокруг АСЕАН архитектуры обеспечения стабильности и сотрудничества», передает ТАСС со ссылкой на индонезийскую газету Kompas.
Министр отметил, что США и НАТО «упорно ведут линию на запуск альтернативных блоковых структур», которые нужны для «сдерживания и конфронтации», а не для кооперации. Из-за этого «асеаноцентричная система подвергается серьезнейшему испытанию на прочность», сказал Лавров.
Он также сообщил, что Россия выступает за запуск консультаций по вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах с государствами АСЕАН, включая Индонезию.
Напомним, Лавров заявлял, что США и НАТО желают освоить Азиатско-Тихоокеанский регион и милитаризируют его. В Минобороны России заявили о целенаправленной работе США по дестабилизации ситуации в АТР.
Лавров назвал поразительной скорость отказа Финляндии и Швеции от нейтралитета ради НАТО
Лавров: Россию поразила скорость отказа Финляндии и Швеции от нейтралитета ради НАТО
Россию удивила скорость принятия решений о вступлении в НАТО властями Финляндии и Швеции, которые отказались от нейтрального статуса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр указал, что нейтральный статус десятилетиями предоставлял странам преимущество и самостоятельность, обеспечивая им репутацию и авторитет в Европе и мире. В ответ на вступление Москва принимает адекватные и заблаговременные шаги, добавил Лавров.
Также глава МИД указал на планы НАТО развернуть инфраструктуры альянса у границ России. Москва будет делать выводы от скорости осваивания территорий Швеции и Финляндии, передает ТАСС.
«В том, что они это собираются делать, сомнений нет», – сказал Лавров.
Глава ведомства отметил, что все законные интересы в области обеспечения безопасности России из-за усиления инфраструктуры НАТО будут обеспечены.
Ранее в Финляндии, вступившей в НАТО в 2023 году, признали, что ВМС НАТО в Арктическом регионе отстают от России на 10 лет в военно-технологическом плане.
Болтон счел разговоры о вступлении Украины в НАТО пустой тратой времени
Болтон раскритиковал разговоры о вступлении Украины в НАТО из-за «сигнала о разногласиях в альянсе»
Переговоры на высоком уровне о вступлении Украины в НАТО – это «пустая трата времени», они посылают России «сигнал о разногласиях в альянсе», заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
По мнению Болтона, «еще несколько месяцев назад» следовало указать Киеву, что не нужно «поднимать этот вопрос». Он пояснил, что в НАТО «нападение на одного является нападением на всех», поэтому альянс «никогда не принимал в свой состав страны», участвующие в вооруженном конфликте, ведь это означало бы втягивание в конфликт и остальных государств НАТО, передает ТАСС. со ссылкой на LBC.
Как считает Болтон, если бы Германия и Франция, а также другие страны Европы согласились принять Украину в НАТО в период президентства в США Джорджа Буша-младшего, то сейчас на Украине не шли бы боевые действия. Но в условиях боевых действий нет смысла обсуждать вступление Украины в НАТО, сказал Болтон.
Напомним, руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что включение Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией.
Сенатор США обвинил Байдена в «одержимости» идеей не провоцировать Россию
Американский сенатор Грэм раскритиковал «одержимость» Белого дома стремлением не провоцировать Россию
Администрация президента США Джо Байдена одержима стремлением не провоцировать Россию, Москва воспринимает это как слабость, заявил американский сенатор Линдси Грэм.
Грэм заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что «устал» от такой политики Белого дома. По его мнению, Вашингтон упустил множество шансов прекратить конфликт на Украине и принять «решительную резолюцию в пользу» Киева. Грэм отметил, что «понимает разочарование» украинского президента Владимира Зеленского от Белого дома, Берлина «и горстки других по поводу принятия в НАТО», передает РИА «Новости».
Напомним, Госдеп заявил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией, а Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет.