На «Иннопроме» обсудили кадровый суверенитет для промышленности

АНО «Цифровая экономика» провела дискуссию на тему «Кадровый суверенитет для промышленности: где найти, как привлечь и чему учить специалистов для достижения технологической независимости страны» в рамках «Иннопром-2023». Эксперты отметили, что для решения поставленных задач необходимы обученные, высококвалифицированные специалисты.

Вместе с представителями промышленных заказчиков, Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения России, Министерства промышленности и торговли России, а также ректорами ведущих технических вузов обсудили вопросы кадрового обеспечения страны.

Первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков рассказал, что главный вызов для дальнейшего роста промышленности – это кадры, поэтому Минпромторг вынужден выступить сейчас в роли заказчика на кадровую политику. По его словам, за кадры идет настоящая борьба, и, если посмотреть на оплату труда, то зарплаты в «обработке» растут быстрее, чем в среднем по экономике.

Он уточнил, что первое, что необходимо предложить – это более четко артикулировать российскую миграционную политику, формировать здесь понятные механизмы и правила, безопасные для социальной стабильности, а второе – нужно по-настоящему заняться «человекособирательством», запускать программы репатриации, а основным КПЭ в каждой сфере должны стать показатели по притоку и оттоку кадров.

Директор Фирмы «1С» Борис Нуралиев подчеркнул, важность привлечения сотрудников ИТ-компаний для преподавания в вузах, в том числе на программах «Цифровых кафедр», предложил активнее привлекать сотрудников ИТ-подразделений различных предприятий для повышения качества подготовки ИТ-кадров в системе СПО.



Гендиректор «СКБ Контур» Михаил Сродных отметил, что для решения проблемы дефицита кадров необходимо стремиться к автоматизации процессов, например, путем привлечения технологий искусственного интеллекта. Это, по его словам, позволит освободить сотрудников от рутинной работы и заняться повышением их квалификации, чтобы привлечь к более сложным задачам.

«Специалист для критической инфраструктуры – это не «айтишник» в классическом понимании. Помимо компетенций в программировании, ему необходимо обладать компетенциями в микро- и радиоэлетронике, робототехнике. По нашим подсчетам, количество специалистов, необходимое для достижения технологического суверенитета в КИИ к 2030, году должно составлять порядка 150 000 человек. Поэтому междисциплинарное обучение и подготовка, а также поиск необходимого профиля знаний и навыков человека – это новый кадровый вызов для всей промышленности», – отметил директор по информационным технологиям Госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов.

«Наука в регионы» – образовательная программа Фонда развития Физтех-школ, основанная на уникальной системе Физтеха, которую знают во всем мире. В настоящий момент в программе приняло участие свыше 15 000 школьников, а обучение ведется в более чем 250 классах и кружках по всей России. Результаты ЕГЭ у детей, которые прошли обучение по программе, выросли в среднем с 60 до 80 баллов. Это помогает школьникам становиться студентами ведущих региональных технических вузов страны и формировать кадровый потенциал России в будущем. Мы планируем и дальше активно развивать возможности школьного образования во всех регионах без исключения», – пояснил исполнительный директор Фонда развития Физтех-школ Андрей Богданов.