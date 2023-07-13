Госдума запретила самовыгул домашних кошек и собак

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о безнадзорных животных, согласно которому запрещается самовыгул домашних животных (в том числе собак и кошек). В профильном комитете нижней палаты парламента считают, что документ должен удовлетворить защитников животных.

В ближайшее время документ направят на утверждение в Совет федерации, после этого он попадет на подпись президенту Владимиру Путину, передает «Коммерсант».

Как говорится в сообщении пресс-службы Госдумы России, при выгуле домашних животных исключается возможность их свободного, неконтролируемого передвижения вне специальных мест, разрешенных органами местного самоуправления для их выгула.

В верхней палате российского парламента пообещали, что оперативно смогут рассмотреть данную инициативу.

Представляя законопроект в Думе, первый зампред профильного комитета по экологии, депутат-единоросс Владимир Бурматов назвал получившийся текст «очень сбалансированным» и подчеркнул, что были отклонены семь инициатив, которые так или иначе предполагали введение понятия эвтаназии в текст федерального закона.

Ранее в правительство направили на получение отзыва проект поправок в КОАП, включающий в том числе введение штрафа до 30 тыс. рублей за оставление домашних животных без владельца.