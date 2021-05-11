За выброшенных питомцев предложили штрафовать на 30 тыс. рублей

В правительство направили на получение отзыва проект поправок в КОАП, включающий, в том числе, введение штрафа до 30 тыс. рублей за оставление домашних животных без владельца.

Проект подготовили глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом Бурматов сообщил в Instagram.

Проектом предлагаются «штраф за выброшенных питомцев до 30 тыс. рублей», а также «административная ответственность жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния (штраф до ста тысяч рублей)», штраф до 50 тыс. рублей за «нарушение правил содержания животных в муниципальных приютах, несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев», штраф до 150 тыс. рублей за «содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию», штраф до 200 тыс. рублей за «нарушения при содержании животных в цирках и зоопарках».

«Получим отзыв Правительства и будем вносить в Думу», – добавил Бурматов.

Ранее Госдума запретила изымать домашних животных за долги. При этом там назвали сомнительным законопроект о регулировании регионами численности бездомных животных.