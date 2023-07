Эрдоган рассказал о «предложениях Путина» по зерновой сделке Эксперт: Диспансеризация спасает жизни россиян и ведет к общему оздоровлению страны Политолог Линдигрин: Россиянам нужно активнее пользоваться возможностями диспансеризации и профилактического осмотра

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Диспансеризация позволяет миллионам людей обнаружить очень серьезные болезни на раннем этапе. Это особенно важно в случае сахарного диабета и онкологических заболеваний, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее президент Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко обсудил модернизацию первичного звена здравоохранения и развитие медпомощи в новых регионах. «Президент Владимир Путин традиционно уделяет большое внимание тому, чтобы качественной и современной медицинской помощью могли воспользоваться жители в любом уголке России. И сегодня каждый человек вне зависимости от масштабов поселения, где он проживает, и его удаленности от регионального центра, имеет гарантированные возможности медицинского обследования и лечения», – отметила Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО «Институт региональных проблем». «Уже много лет для этого строятся новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), мобильные амбулатории, расширяется система телемедицины, медучреждения получают новейшее оборудование. Проводятся дистанционные консультации с оказанием помощи узкопрофильными специалистами», – напомнила собеседница. «Что касается программы диспансеризации и профилактического осмотра, она позволяет миллионам людей обнаружить очень серьезные болезни на раннем этапе. Это особенно важно в случае сахарного диабета и онкологических заболеваний. И гражданам нужно активнее пользоваться предоставленными возможностями, потому что из этих факторов складывается общее оздоровление нашей страны», – заметила она. «Также по поручению президента Минздрав занимается, по сути, созданием с нуля системы медучреждений в новых регионах. Медицинская система Новороссии и Донбасса разрушалась десятилетиями. Медучреждения закрывались, а их оборудование продавалось. Теперь жители новых регионов получили возможность пользоваться стандартными медицинскими услугами и проходить полноценную диспансеризацию», – резюмировала эксперт. В среду президент Владимир Путин провел встречу с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Глава Минздрава отметил, что первичное звено здравоохранения – самый востребованный вид помощи, в год в России регистрируется больше 1,2 млрд таких обращений. «В рамках модернизации первичного звена построено четыре тысячи новых объектов, включая поликлиники, ФАПы. 35 тысяч ФАПов получили лицензии. 2,8 тыс. медорганизаций отремонтировано. Поставлено 85 тыс. единиц оборудования. Сформирована программа «Цифровой ФАП» с возможностью телемедицинских консультаций», – сказал он. По его словам, все медорганизации полностью обеспечены машинами российского производства. «Новые регионы тоже включились в этот процесс. Мы обновили все машины скорой помощи. Более двух тысяч государственных и коммерческих аптек открыли в новых субъектах. В основном это закрывает все потребности», – сообщил глава ведомства. «Уже готова программа модернизации первичного звена в новых регионах. Надеюсь, что часть мероприятий начнем уже в этом году. У нас сложилась экономия – где-то 2,5 млрд рублей. Часть средств мы хотели бы передать туда. С регионами-шефами мы модернизируем 200 объектов и 89 уже завершено. До конца года планируем сдать еще 90–93 объекта», – сказал Мурашко. «Мы поменяли приказ по диспансерному наблюдению пациентов. Это ключевая вещь, поскольку пациенты с хроническими заболеваниями должны иметь определенные визиты к врачу, чтобы профилактировать. Это называется вторичной профилактикой осложнений. В 2022 году мы осмотрели 67 млн человек. На этот год у нас совсем амбициозная цифра – 87 миллионов, это 59,7% населения нашей страны», – сообщил министр. «В новых регионах начали профилактические осмотры в поликлиниках. Мы планируем охватить не менее миллиона человек: городское, сельское население, организованные коллективы. Каждый федеральный научный, медицинский исследовательский центр уже туда выезжает, проводят там совместные осмотры и обучение – очное, дистанционное», – добавил глава ведомства. В свою очередь Владимир Путин отметил, что Минздрав должен внимательно следить за подготовкой медиков по всей стране, сбои в этой работе недопустимы. «Не нужно забывать про подготовку и переподготовку кадров. Знаю, что вы лично этим занимаетесь, настойчиво. Здесь, конечно, сбои недопустимы, потому что от этого зависит качество использования новейшего оборудования, а значит, в конечном итоге качество оказания медпомощи», – приводит ТАСС слова главы государства. Песков сообщил о встрече Путина с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» Песков подтвердил встречу Путина в Кремле с Пригожиным и командирами «Вагнера»

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин 29 июня провел в Кремле встречу с основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным и командирами подразделений ЧВК, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин провел встречу с Пригожиным, на ней также присутствовали 35 человек, все командиры отрядов, сказал Песков, комментируя публикацию издания Liberation, передает ТАСС. Встреча прошла в Кремле 29 июня, она длилась почти три часа. Глава государства на встрече с командирами и Пригожиным дал свою оценку действий компании на фронте, а также событий 24 июня. «Подробности ее (встречи – прим. ВЗГЛЯД) неизвестны, но единственное, что мы можем сказать, президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня», – добавил представитель Кремля. Также Путин на встрече выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и «дальнейшего боевого применения». Сами командиры изложили свою версию произошедшего 24 июня, они заявили, что являются убежденными сторонниками «и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего». Также они заявили, что готовы дальше сражаться за Родину, указал Песков. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина. Эрдоган решил объяснить Путину выдачу Украине боевиков «Азова» Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Путиным выдачу Украине боевиков «Азова»

Текст: Алексей Дегтярев

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России). Анкара получила запрос на освобождение шести командиров «Азова», она решила выдать их, после чего последовал ряд заявлений Москвы, заявил Эрдоган в Вильнюсе после саммита НАТО, передает ТАСС. После того, как российская сторона узнала детали выдачи боевиков Киеву, «ситуация стала более позитивной», добавил турецкий президент. В августе Турция ожидает визита российского лидера, и в ходе визита, вероятно, будет возможность обсудить эти вопросы тет-а-тет, заключил Эрдоган. В прошлую субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пять командиров «Азова». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом прежних договоренностей.

Текст: Алексей Дегтярев

Публицист, писатель и общественный деятель Александр Проханов награжден орденом Александра Невского, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Председатель общероссийского общественного движения поддержки и реализации социально значимых инициатив и проектов «Русская мечта» Проханов награжден за «активную общественную деятельность», говорится в указе, передает ТАСС. Проханов - российский писатель и публицист. Автор романов «Время полдень», «Там, в Афганистане», «Теплоход „Иосиф Бродский“. Главный редактор газеты «Завтра». В феврале глава государства поздравлял писателя с 85-летием. Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан 11 июля 2023, 01:12 Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Законом вводится новый документ – договор долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). По нему человек обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а фонд – осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований. Чтобы присоединиться к программе, гражданин должен будет заключить такой договор. Выплаты по нему можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей, передает ТАСС. Как отмечалось в пояснительной записке, программа формирования долгосрочных сбережений – «простой и интересный финансовый продукт для граждан, пополнение которого при стимулирующей финансовой поддержке государства возможно как за счет личных средств, так и за счет пенсионных накоплений, сформированных в их пользу в системе обязательного пенсионного страхования». Участие в проекте – добровольное. Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги получится только при особых жизненных ситуациях – для дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца. Перечень видов дорогостоящего лечения, на которые можно будет направить сбережения, будет определяться правительством. Кроме того, средства граждан по программе наследуются в полном объеме за вычетом уже выплаченного (за исключением случая, когда участнику программы назначена пожизненная периодическая выплата). Если человек решает использовать свои пенсионные накопления для формирования долгосрочных сбережений, они переводятся на нужный счет не позднее 31 марта следующего года. При этом дальнейший их возврат на формирование накопительной пенсии не предусмотрен. Законом также устанавливаются особенности деятельности НПФ по формированию долгосрочных сбережений – речь идет об условиях договора, основаниях и порядке выплаты сбережений, перечне особых жизненных ситуаций, а также порядке передачи сбережений из одного фонда в другой. Чтобы стимулировать россиян к формированию долгосрочных сбережений, государство будет софинансировать накопления в течение трех лет. Это распространяется на граждан, которые заключат договор в 2024–2026 годах и уплатят в виде взносов не менее 2 тыс. рублей за год. Срок господдержки может быть продлен по решению правительства России. Софинансировать накопления будут за счет федерального бюджета, исходя из суммы уплаченных взносов и размера среднемесячного дохода, полученного гражданином за прошедший год. Максимальный размер дополнительного стимулирующего взноса – 36 тыс. рублей в год. Предельный размер гарантий Агентства по страхованию вкладов (АСВ) для каждого физлица в случае банкротства или аннулирования лицензии НПФ увеличивается с 1,4 млн рублей до 2,8 млн рублей. Ранее Путин подчеркивал, что россияне должны иметь возможность вкладывать деньги и зарабатывать дома, то есть внутри России. Законопроект принят Госдумой 29 июня. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением некоторых положений.

Эрдоган рассказал о «предложениях Путина» по зерновой сделке Президент Турции Эрдоган: Путин высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются 12 июля 2023, 18:56 Текст: Антон Никитин

Турецкий лидер Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что президент России Владимир Путин якобы высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются. Подводя итоги прошедшего саммита НАТО, президент Турции отметил, что зерновая сделка продлевалась дважды, за время ее действия на мировые рынки было доставлено 33 млн тонн продовольствия, передает ТАСС. Эрдоган также сообщил, что обсуждал продление зерновой сделки с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, по словам турецкого лидера, выступает за ее продление. Кроме того, лидер Турции выступил с утверждением, что президент России Владимир Путин высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются. Эрдоган заявил о намерении и далее обсуждать зерновую сделку с Путиным и с Зеленским. В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом до истечения срока действия зерновой сделки 17 июля. В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение Турции продлить срок договоренности сразу на два года, констатировав, что ситуация вокруг зерновой сделки де-факто никак не поменялась. Напомним, 30 июня глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что доводов для продления зерновой сделки нет, в случае ее прекращения Россия обеспечит поставки зерна в беднейшие страны за свой счет в нужном объеме. Хуснуллин посетил Мариуполь Хуснуллин сообщил о посещении Мариуполя вместе с Пушилиным

Текст: Антон Антонов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что посетил Мариуполь; он, врио главы ДНР Денис Пушилин и председатель правительства ДНР Евгений Солнцев подвели итоги по ключевым вопросам восстановительных работ в городе. «Из Энергодара – в Мариуполь. Здесь восстанавливаем и строим много объектов, поэтому программа насыщенная», – сообщил Хуснуллин в Telegram. По его словам, рассмотрели, «как обновляется жилищный фонд, как идет подготовка к осенне-зимнему периоду». Он подчеркнул, что «все дома должны быть подключены к системе теплоснабжения». Хуснуллин выслушал доклад о ремонте улично-дорожной сети. Как сообщил вице-премьер, он и сам увидел, что ремонт продвигается хорошо. Удалось выйти на «поадресную реализацию мастер-плана Мариуполя», а также «выстроить все работы в четком графике, по полноценному трехлетнему планированию». Идет подготовка объектов к 1 сентября. Хуснуллин рассказал о восстановлении Приазовского государственного технического университета, ремонте Мариупольского госуниверситета, Приморского парка и спорткомплекса «Ильичевец». Комментируя строительство жилья, он сообщил, что в городе «выделили пять площадок общей площадью более 14 га для реализации проектов с использованием внебюджетных средств». Хуснуллин посетил строительную площадку одного из домов, а также в рамках проверки частного сектора «посмотрел первый сданный дом, построенный по программе комплексной застройки ИЖС». Он сообщил, что «стал развиваться бизнес – 800 торговых точек возобновили свою деятельность». Напомним, Хуснуллин также посетил Энергодар и оценил безопасность Запорожской АЭС. Он заверил, что меры обеспечения ядерной безопасности на Запорожской АЭС осуществляются в полном объеме. Новости СМИ2 Пушилин анонсировал открытие в ДНР школы дзюдо им. Анатолия Рахлина Врио главы ДНР Пушилин: Первая в ДНР школа дзюдо им. Анатолия Рахлина откроется в Мариуполе к 1 сентября 9 июля 2023, 21:35 Текст: Антон Никитин

Первая в Донецкой Народной Республике школа дзюдо имени Анатолия Рахлина, тренера президента России Владимира Путина, должна начать работать в Мариуполе к 1 сентября, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что по поручению президента России Владимира Путина заслуженный тренер России, президент Федерации дзюдо Петербурга Михаил Рахлин к 1 сентября планирует открыть в республике школы дзюдо. Врио главы ДНР уточнил, что под первую уже подбирается помещение в Мариуполе, а вторая позже будет открыта в Донецке или Макеевке. «Здорово, что школа с такой историей и традициями дзюдо появится у нас в регионе», – отметил Пушилин. Напомним, в октябре 2020 года президент Владимир Путин отметил широкую популярность дзюдо в России, сочетающего в себе единоборство и философию. Анатолий Рахлин родился 23 мая 1938 года в Ленинграде. За время тренерской работы воспитал несколько десятков мастеров спорта по дзюдо. Он был первым тренером президента России Владимира Путина. Заслуженный тренер России и заслуженный работник физической культуры РФ умер в августе 2013 года после тяжелой продолжительной болезни. Путин: Россия повысила независимость, отойдя от банковской системы США 11 июля 2023, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

Россия вовремя повысила собственную финансовую независимость, так как в американской банковской системе наблюдаются негативные явления, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителем ВТБ Андреем Костиным. «То, что вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединенных Штатов», – сказал президент главе банка, передает ТАСС. Костин отметил, что в США фиксируется «фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года», он перешел на Европу. Санкции Запада против России разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а попытки западных стран решить это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов. Путин отметил, что ВТБ исторически занимался обслуживанием внешнеторговой деятельности, он был завязан на тех клиентов, которые работают в этой сфере и на иностранную инфраструктуру. «И, конечно, проходить через те трудности, которые нам создали недоброжелатели, ВТБ было сложнее даже, может быть, чем другим финансовым учреждениям», – цитирует президента РИА «Новости». Он подчеркнул, что банку удалось преодолеть трудности благодаря усилиям команды.

Президент Владимир Путин наградил советника-помощника главы Чечни по силовому блоку Хамзата Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. Награда Кадырову была присуждена за достигнутые трудовые успехи и добросовестную работу, передает ТАСС. В разные годы Хамзат Кадыров занимал руководящие посты в регионе, в том числе должность заместителя председателя правительства региона – министра имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, главы администрации Курчалоевского муниципального района, министра по физической культуре и спорту региона и руководителя секретариата главы республики. Шойгу: Путин заслушивает доклады об остановке на фронте два раза в сутки

Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заслушивает доклады об обстановке на фронте дважды в сутки, рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. По словам Шойгу, Путин заслушивает детально доклад по каждому направлению от отдельных командующих, передает ТАСС. Министр обороны подчеркнул, что все командиры на всех уровнях понимают всю меру ответственности, возложенную на них. Ранее глава военного ведомства заявил, что ВС России перешли на Краснолиманском направлении в наступление.

Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) предложили метод точного и быстрого контроля концентрации в тканях организма одного из важнейших препаратов для химиотерапии рака, следует из данных журнала Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. По информации ученых, новая разработка ориентирована на нужды российской медицины, позволяет сделать терапию более безопасной, доступной и менее дорогостоящей, передает РИА «Новости». Так, на сегодняшний день для решения этой задачи используют методы, требующие серьезной предварительной подготовки образцов и дорогостоящего оборудования, эти методы не подходят для массового использования, что значительно осложняет своевременное оказание помощи. Ученые СГУ создали метод быстрой и точной оценки концентрации митоксантрона – препарата, широко применяемого для химиотерапии большого спектра онкологических заболеваний. Такой подход позволит с помощью квантовых точек определять концентрацию препарата на уровне нанограмм, что сопоставимо с наиболее распространенными сегодня аналогами. Более того, метод ученых ориентирован на отечественное оборудование, работу на котором может освоить сотрудник базовых лабораторий медицинских учреждений. Как отметила научный сотрудник Института химии СГУ Екатерина Мордовина, предложенный подход будет эффективен в условиях постоянного «потока» анализов, чем существующие аналоги. Кроме того, создатели отмечают, что применение разработки позволит в десятки раз снизить затраты на терапию. В научную группу входят специалисты клиники профпатологии и гематологии СГМУ им. В. И. Разумовского. Ученые намерены апробировать полученные результаты в непосредственной работе с пациентами, проходящими химиотерапевтическое лечение. Ранее суперфиналист «Лидеров России» Алексей Осипов сообщил, что запускает проект по оказанию неотложной помощи больным с онкологическими заболеваниями в непрофильных медучреждениях. Невролог разъяснила, как шум от автомобиля влияет на водителя Невролог Акарачкова рассказала, что фоновый шум в автомобиле является одним из факторов стресса для водителя 11 июля 2023, 11:50 Текст: Александра Юдина

Возникающий при движении автомобиля фоновый шум сказывается на здоровье водителя, рассказала доктор медицинских наук, невролог Елена Акарачкова. По ее словам, фоновый шум сам по себе не влияет на здоровье или самочувствие водителя, но может стать одним из факторов стресса, передает радио Sputnik. «Шум сам по себе не так страшен, но в комплексе с другими обстоятельствами, истощающими стрессоустойчивость, он может усугублять негативное влияние нервных перегрузок на здоровье», – сказала она. Акарачкова добавила, что связанное в том числе с фоновым шумом в автомобиле нервное напряжение может привести к различным нарушениям здоровья. Так, у человека могут появиться головная боль, головокружение, обострение артериальной гипертензии, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом и другие стресс-ассоциированные заболевания. «В случае если самочувствие водителя ухудшилось из-за стресса и это мешает ему управлять автомобилем, лучше остановиться и отдохнуть», – советует врач. Акарачкова подчеркнула, что прежде всего человек должен отдавать себе отчет в том, что будет делать в сложной ситуации, а если у него снижено внимание, он устал, раздражителен из-за стресса, то надо остановиться – отдохнуть, попить воды, посидеть, закрыв глаза, или пройтись. «Главное, не употреблять энергетики, кофе и другие психостимуляторы, чтобы не усугубить свое состояние. Через 10–15 минут после того, как подобный напиток вас взбодрит, наступит еще больший спад активности, и ваше самочувствие ухудшится», – заключила она.

Президент России Владимир Путин в понедельник утром провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиеевым и тепло поздравил его с убедительной победой на выборах президента Узбекистана, сообщила пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Там отмечается, что Путин тепло поздравил Мирзиеева с убедительной победой на досрочных президентских выборах. Также был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие дружественных российско-узбекистанских отношений на принципах союзничества и стратегического партнерства. Ранее Путин направил Мирзиееву телеграмму, в которой поздравил его с переизбранием на пост президента Узбекистана, отметив его принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства стран. По предварительным данным ЦИК Узбекистана, действующий президент страны Шавкат Мирзиеев набрал 87,05% голосов и побеждает на досрочных выборах главы государства. Это первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана 10 июля 2023, 10:32 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с переизбранием на пост президента Узбекистана, отметив его принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства стран. «Уважаемый Шавкат Миромонович, примите искренние поздравления по случаю переизбрания на пост президента Республики Узбекистан. Высоко ценим Вашу принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин отметил, что убедительная победа на выборах подтверждает высокий политический авторитет Мирзиеева и свидетельствует о широкой народной поддержке проводимого им курса масштабных преобразований. Также глава России выразил уверенность, что совместными усилиями России и Узбекистана будут обеспечены последовательное наращивание взаимовыгодного сотрудничества по всему комплексу двусторонних связей и координация в региональных и международных делах. «От души желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в столь ответственной деятельности во главе государства», – добавил президент России. Ранее председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев заявил, что действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, по предварительным данным ЦИК, побеждает на президентских выборах с 87,05% голосов. Новости СМИ2 Заминированный схрон диверсантов ВСУ обнаружен в ЛНР Заминированный схрон украинских диверсантов обнаружен на севере ЛНР 12 июля 2023, 08:30 Текст: Александра Юдина

Заминированный схрон диверсантов ВСУ обнаружили на севере Луганской народной республики, сообщил представитель силовых структур. По его словам, обследование схрона выявило оборудованную самодельным взрывным устройством территорию, мины установлены в неизвлекаемое положение, схрон уничтожен путем подрыва, передает РИА «Новости». Также информатор подчеркнул, что в данный момент реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причастных к оборудованию схрона и подготовке диверсионно-террористических актов на территории ЛНР. В конце июня ФСБ задержала готовивших подрыв железной дороги в Мелитополе диверсантов СБУ.