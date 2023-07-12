Пушков назвал чушью утверждения, что Украина «первая линия обороны» США и Европы

Утверждения, что безопасность США и Европы начинается на Украине, и что эта страна вообще – их «первая линия обороны», не просто не соответствуют действительности, а являются полной чушью, считает сенатор Алексей Пушков.

Пушков указал в своем Telegram-канале, что во времена, когда Украина была в составе СССР от нее никоим образом не зависела безопасность Запада. «Не зависела и после распада СССР. Не зависит и сейчас. Единственное, для чего Западу нужна эта пропагандистская химера – для обоснования огромных трат на военную поддержку Украины и оправдания курса на ее затягивание в зону военной активности НАТО», – отметил он.

Ранее сообщалось, что страны «Группы семи» (G7) начинают переговоры с Украиной по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности, говорится в декларации семи государств об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе.