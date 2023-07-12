G7 пообещала снабжать Киев дальнобойной артиллерией

Страны G7 пообещали передать Киеву дальнобойную артиллерию

Государства «Большой семерки» в рамках гарантий безопасности намерены передать Киеву современные вооружения для «доминирования на земле, в воздухе и на море», говорится в принятой на саммите НАТО декларации G7.

«Каждый из нас будет работать с Украиной над двухсторонними соглашениями, чтобы гарантировать Киеву возможность защищаться сейчас и не допустить дальнейшей агрессии Москвы», – говорится в документе.



Для этого страны «семерки» намерены поставить киевскому режиму современные вооружения для доминирования «на земле, в воздухе и на море», передает ТАСС.

Приоритет будет отдаваться системам ПВО, дальнобойной артиллерии, боевой авиации и бронетехнике.

Ранее о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия сообщили власти Великобритании и Франции.