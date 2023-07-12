Франция указала радиус действия переданных Украине ракет SCALP

Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков»

Киссинджер счел Украину виновной в подрыве «Северных потоков»

Подрыв газопроводов «Северный поток» устроила украинская сторона, полагает бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер. Такое заявление он сделал в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Пранкеры пообщались с политиком, они представились ему президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

Они спросили Киссинджера, кто ответственен за подрыв российских газопроводов, на что тот отметил, что считает виновной украинскую сторону. Экс-госсекретарь заявил, что не винит Киев в этом и не критикует.

Также Киссинджер указал, что в США не уверены в способности украинской стороны отобрать Крым у России, и предположил, что его возвращение приведет к эскалации.

Бывший госсекретарь указал, что можно рассмотреть вопрос о проведении референдума, и, сравнив с ситуацией во Вьетнаме, когда туда вторглись США, отметил, что «это не совсем то же самое».

Кроме того, Киссинджер указал, что страны Европы против членства Украины в НАТО. По его словам, это произошло на встрече Бильдербергского клуба, где участвуют европейские и американские лидеры раз в год.

Вместе с тем он заявил, что готов оказать поддержку киевскому режиму в намерении вступить в Североатлантический альянс.

Напомним, в понедельник Вован и Лексус анонсировали беседу с Киссинджером. В ролике бывший госсекретарь США заявил, что считает Украину виновной в подрыве «Северных потоков».