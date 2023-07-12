Нарышкин сообщил о телефонном разговоре с главой ЦРУ Бернсом о судьбе Украины

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что в конце июня провел телефонный разговор с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, в ходе которого они «думали, рассуждали, что делать с Украиной».

«Разговор состоялся в конце прошлого месяца. Предлогом … со стороны США были события 24 июня», – сказал Нарышкин, добавив, что беседа длилась около часа. При этом он отметил, что большая часть разговора была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины.



Нарышкин также заявил, что возможность его личной встречи с главой ЦРУ сохраняется, хотя в ходе разговора это не обсуждалось, передает ТАСС.

Ранее Нарышкин заявил, что российские силы сдерживают контрнаступление не вооруженных сил Украины, а группировки Североатлантического альянса, который использует украинских военных в качестве живой силы.