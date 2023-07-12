В России в рамках развития туризма решили создать 44 тыс. новых гостиничных номеров

Чернышенко: В России в рамках развития туризма планируется создать не менее 44 тыс. новых гостиничных номеров

В России до 2030 года в рамках развития внутреннего туризма планируется создать не менее 44 тыс. новых гостиничных номеров, сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в среду напомнил, что, согласно поручению президента, к 2030 году на территории России необходимо создать федеральные круглогодичные морские курорты, которые смогут принимать не менее 10 млн туристов в год.

«Ключевой показатель нацпроекта («Туризм и индустрия гостеприимства») – количество внутренних туристических поездок, которые должны составить не менее 140 млн к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станет серьезным вкладом в эту копилку. В планах создать не менее 44 тыс. новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре», – сообщил Чернышенко. Основные итоги прошедшего заседания опубликованы в Telegram-канале правительства.

Вице-премьер напомнил, что приоритетными курортами могут стать Новая Анапа и Абрау Дюрсо, Крым («Золотые Пески России» и «Саки»), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»), Приморский край (Владивосток, Хасанский район).

Кроме того, курорт планируют создать на Байкале, где уже действует режим особой экономической зоны, предоставляющий налоговые преференции. Реализация туристических проектов на Байкале позволит привлечь порядка 500 млрд частных инвестиций.

В конце июня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российские власти разработали законопроект, который обнуляет налог на добавленную стоимость (НДС) для туроператоров, продающих туристические путевки по территории страны.