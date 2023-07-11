Шойгу: Москва тоже будет использовать кассетные боеприпасы в случае их применения ВСУ

Отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

Западные страны оправдывают поставку кассетных боеприпасов по-разному, часть утверждает, что обычные боеприпасы у ВСУ закончились, это повлияет на затягивание конфликта, сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».

Российская сторона, украинская сторона и Соединенные Штаты не присоединялись к Конвенции по кассетным боеприпасам, но Россия, понимая какую угрозу они несут мирному населению, воздерживалась и воздерживается от их применения в СВО, подчеркнул он.

При этом в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

У России есть на вооружении такие боеприпасы, и они «гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее».

До этого подполковник армии США в отставке Дарин Гауб заявил, что решение США отправить Украине кассетные боеприпасы вызвано истощением собственных запасов вооружений у Вашингтона. Гауб отметил, что Пентагону потребуется «от 10 до 15 лет», чтобы восстановить запасы оружия.