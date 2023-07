Объявлен четвертый открытый набор в российский отряд космонавтов Роскосмос объявил о начале четвертого открытого набора в отряд космонавтов 11 июля 2023, 01:35 Текст: Ольга Никитина

Объявлен четвертый открытый отбор в российский отряд космонавтов, сообщили в Роскосмосе и входящем в него Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина. В сообщении госкорпорации сказано, что набор объявлен с целью выполнения задач Федеральной космической программы России, передает ТАСС. Заявления и документы от претендентов принимаются до 30 октября. Принять участие в конкурсе может любой гражданин России, который удовлетворяет требованиям. В апреле космонавт Антон Шкаплеров сообщил, что российский отряд космонавтов испытывает дефицит кадров и планирует провести дополнительный открытый набор. Песков сообщил о встрече Путина с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» Песков подтвердил встречу Путина в Кремле с Пригожиным и командирами «Вагнера»

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press,

Елена Копылова/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин 29 июня провел в Кремле встречу с основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным и командирами подразделений ЧВК, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин провел встречу с Пригожиным, на ней также присутствовали 35 человек, все командиры отрядов, сказал Песков, комментируя публикацию издания Liberation, передает ТАСС. Встреча прошла в Кремле 29 июня, она длилась почти три часа. Глава государства на встрече с командирами и Пригожиным дал свою оценку действий компании на фронте, а также событий 24 июня. «Подробности ее (встречи – прим. ВЗГЛЯД) неизвестны, но единственное, что мы можем сказать, президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня», – добавил представитель Кремля. Также Путин на встрече выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и «дальнейшего боевого применения». Сами командиры изложили свою версию произошедшего 24 июня, они заявили, что являются убежденными сторонниками «и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего». Также они заявили, что готовы дальше сражаться за Родину, указал Песков. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина. Rheinmetall назвал сроки запуска танкового завода на Украине CNN: Rheinmetall в ближайшие три месяца запустит завод по производству танков на Украине

Фото: IMAGO/Rupert Oberhauser/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Немецкий концерн Rheinmetall, крупнейший в ФРГ производитель вооружений, в течение ближайших 12 недель откроет на Украине завод по производству танков и другой боевой техники, сообщил телеканал CNN со ссылкой на интервью главы компании Армина Паппергера. По его словам, Rheinmetall будет производить на предприятии вооружения совместно с украинской государственной компанией «Укроборонпром», передает ТАСС. Паппергер также сообщил, что компания будет обучать украинских военных техническому обслуживанию танков и другой бронетехники, произведенной на новом заводе. По его словам, украинцы должны помогать себе сами – невозможно, чтобы им приходилось в ближайшие 10–20 лет постоянно ждать помощи от Европы или Америки. Ранее немецкий Rheinmetall заявил о готовности производить оружие для нужд ВСУ. Новости СМИ2 Минобороны сообщило о неудачной попытке Киева атаковать Россию ракетами С-200 Минобороны: Киев предпринял неудачную попытку атаковать территорию России четырьмя ракетами С-200

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Алина Власенко

Киевский режим попытался 9 июля атаковать территорию России ракетами С-200, две ракеты уничтожены силами противовоздушной обороны, еще две отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, жертв и разрушений нет, сообщили в Минобороны России. В воскресенье, 9 июля, украинская сторона безуспешно попыталась нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении ракет. Афзалов, в частности, сообщил, что российскими средствами ПВО уничтожены две украинские ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет. По итогам доклада Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств Киева, и планировать их упреждающее огневое поражение. Также Герасимов поручил в кратчайшие сроки принять меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха. Зеленский сказал, как Байден мог бы закончить конфликт за пять минут Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт за пять минут, заставив Киев сдать территории

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Текст: Ольга Никитина

Американский президент Джо Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут, если бы заставил Киев сдать территории, однако украинские власти на это не согласны, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский в интервью телеканалу ABC News отметил, что конфликт можно было бы закончить «ценой Украины» – заставить киевский режим отказаться от территорий. Таким образом, считает он, Байден мог бы завершить конфликт за «пять минут». «Но мы бы не согласились», – отметил президент Украины, передает ТАСС. Кроме того, Зеленский обратил внимание, что от некоторых американских политиков поступают «опасные сигналы» о сокращении помощи Киеву. Также Зеленский заявил, что окончание горячей фазы конфликта с Россией не будет означать конец «войны», боевые действия должны закончиться «справедливостью и миром», а также восстановлением территориальной целостности. Новости СМИ2 Пушилин назвал контрмеры против кассетных боеприпасов Пушилин: Придется использовать превентивные меры для выявления кассетных боеприпасов 10 июля 2023, 10:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинский режим и раньше применял кассетные боеприпасы и против них лучше использовать превентивные меры. По его словам, украинский режим и до этого применял кассетные боеприпасы, хотя старался это отрицать, а в американском руководстве называли это военным преступлением, но сейчас эта грань пройдена, передает РИА «Новости». Пушилин добавил, что открыто и цинично американцы и их некоторые союзники говорят, что это нормально – применять кассетные боеприпасы. Он отметил, что это недопустимо, «но мы понимаем, с кем имеем дело». По словам Пушилина, нет никаких иллюзий, военнослужащим России придется усилить противодействие и выявление подобных ракет, а также использовать превентивные меры и уничтожать их в процессе подготовки. Ранее Москва назвала решение Белого дома проявлением агрессивного курса Вашингтона, а также напомнила, что американские власти называли применение кассетных бомб военным преступлением. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы. Ростех: В России удвоилось производство Су-34 и Су-35 Замгендиректора Ростеха Артяков: В России удвоилось производство Су-34 и Су-35

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Выпуск истребителей Су-34 и Су-35 увеличен в два раза для нужд специальной военной операции, заявил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков. Количество выпускаемой для Минобороны боевой авиации по некоторым позициям удвоилось, это Су-30, Су-34 и Су-35, сказал Артяков в интервью «России 24», передает РИА «Новости». Эти самолеты показали себя эффективно на линии боевого соприкосновения, они помогают выполнению задач СВО. Он отметил, что госкорпорация с опережением выполняет государственный оборонный заказ по поставкам бронетехники и артиллерии. Ростех также готов и дальше наращивать объемы производства вооружения, все будет зависеть от заказов Министерства обороны, заключил Артяков. Новости СМИ2 Военный эксперт: России необходимо уничтожать украинские комплексы С-200 до выхода на позиции Эксперт Кнутов: России необходимо уничтожать украинские комплексы С-200 до выхода на позиции

Фото: David Birkas/Wikipedia

Текст: Дарья Волкова

Комплексы С-200 довольно устаревшая советская разработка, которую ВСУ совместно с США пытаются модернизировать. Учитывая угрозу, перед ВС РФ стоит задача выявлять места их нахождения и уничтожать до выхода на позиции, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВСУ попытались нанести удары ракетами С-200 по российской территории. «Зенитно-ракетный комплекс С-200 – это достаточно старая советская разработка, конца 60-х годов. На вооружение первая установка в модификации «Вега» была принята в 1967 году, затем была представлена разработка «Дубна», она находилась на вооружении до начала 2000-х годов», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, военный историк. «Особенность комплекса состоит в том, что у него очень большая дальность поражения – 240-280 км. Ракеты достаточно большие, жидкостные, имеют большую боевую часть. В основном способны работать по носителям крылатых ракет, стратегическим бомбардировщикам, постановщикам активных помех. Система стационарная, пусковые установки свернуть и перевезти в другое место сложно, но теоретически возможно», – отметил он. «ВСУ выбрали для нанесения удара именно эти комплексы, потому что их достаточно много на Украине. Кроме того, они есть в Польше и других странах. Вместе с тем западные союзники Украины помогли им модернизировать С-200, чтобы можно было наносить удары не только по аэродинамическим, но и по наземным целям», – рассуждает собеседник. «Сами ракеты металлические, маломаневренные, большие и видны на экране радаров. За счет этого они являются хорошей целью для современных ЗРК. В частности, по запущенным накануне ракетам, как я предполагаю, в основном отработали наши С-300 и С-400. И с поставленной задачей они успешно справились», – добавил эксперт. «Но ВСУ продолжат и дальше наносить удары этими ракетами по нашей территории. В связи с этим нам необходимо вычислять места дислокации дивизионов ВСУ, уничтожать пусковые установки еще до выхода на позиции, а также ликвидировать склады с ракетами. Также стоит учитывать, что противник работает над улучшением систем наведения и повышает помехозащищенность снарядов. Это им необходимо для того, чтобы ракеты было сложнее выводить из строя при помощи РЭБ. Поэтому нужно быть начеку», – заключил Кнутов. В воскресенье, 9 июля, украинская сторона безуспешно попыталась нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram-канале. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении ракет. Афзалов, в частности, сообщил, что российскими средствами ПВО уничтожены две украинские ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет. По итогам доклада Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств ВСУ, и планировать их упреждающее огневое поражение. Также Герасимов поручил в кратчайшие сроки принять меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха. Минобороны заявило об уничтожении 4845 иностранных наемников в рядах ВСУ

Фото: Bernat Armangue/AP/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Киевский режим потерял 4845 иностранных наемников в ходе СВО, еще 4801 иностранный боевик бежал с украинской территории, сообщило Министерство обороны России. По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение 4845 иностранных наемников, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Подавляющее большинство уничтоженных – наемники из США, Канады и европейских стран. Еще 4801 боевик сбежал с украинской территории, на данный момент в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников, указали в ведомстве. Всего с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 675 иностранных боевиков из 84 стран. Больше всего приехало в марте-апреле 2022 года, после первых потерь желающих стало гораздо меньше. Самые многочисленные группы приехали из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (900 и более человек), Грузии (свыше 800 человек), Британии и Румынии (по 700 и более человек), Хорватии (более 300 человек), Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более человек). Из-за срыва мобилизации на Украине и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава киевский режим начал усиленную вербовку боевиков в Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке. Пленные бойцы ВСУ заявили, что украинские командиры не несут ответственности за потери среди наемников. Командование бросает иностранных боевиков в «мясные штурмы» на российские позиции в первую очередь, их эвакуация проводится по остаточному принципу, только после вывоза украинцев. В последний месяц украинское руководство развернуло вербовку наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольной США части Сирии. Также активизирована вербовочная кампания в США и Канаде, ее проводят на базе украинских загранучреждений при содействии спецслужб Запада, таких как ЦРУ и подконтрольных ему ЧВК Academy, Cubic и другие. В июле радиостанция RTL сообщала, что на украинской территории воюют порядка 100 французских наемников. Новости СМИ2 Маск предсказал Киеву большие потери территорий в случае провала контрнаступления Американский бизнесмен спрогнозировал Киеву большие потери территорий в случае провала контрнаступления

Фото: Javier Rojas/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Провал контрнаступления украинских военных может привести к потере Киевом значительных территорий, выразил мнение американский бизнесмен Илон Маск. В своем Twitter (заблокирован в РФ) он отметил, что в случае краха украинского контрнаступления, Киев понесет тяжелые потери, а российские войска во время контратаки могут отвоевать еще больше территорий, передает ТАСС. Также Маск подчеркнул, что именно этот фактор и удерживает ВСУ от масштабного контрнаступления. Кроме того, предприниматель добавил, что Россия выиграла бы войну на истощение из-за значительного превосходства в численности войск. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что президент Украины Владимир Зеленский предчувствует потерю новых территорий. Эрдоган назвал условие вступления Швеции в НАТО Президент Турции Эрдоган: Вступление Швеции в НАТО станет возможным после присоединения Турции к ЕС

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Александра Юдина

Вступление Швеции в НАТО будет вероятным после присоединения Турции к членам Евросоюза, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС, поэтому Анкара требует открыть Турции двери в ЕС, после чего тогда Эрдоган откроет путь Швеции, передает РИА «Новости». При этом Эрдоган заверил, что предупреждал о своем условии президента США Джо Байдена. Также турецкий лидер отметил, что ожидает от Швеции полного выполнения условий подписанного с Анкарой меморандума для вступления в НАТО. «Мы хотим, чтобы Стокгольм сдержал данное нам слово. Турция, в свою очередь, как страна, наиболее содействующая деятельности НАТО, делает все, что необходимо», – сказал он, подчеркнув, что расширение НАТО и ЕС – два разных отдельных процесса. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция якобы не успеет вступить в Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля, поскольку даже в случае ратификации Турцией заявки документ не успеет пройти согласования. Турецкое издание выразило мнение, что Швеция делает все возможное, чтобы не стать членом НАТО, но давление на Стокгольм оказывает Вашингтон, который хочет использовать страну как плацдарм для доступа к ресурсам Арктики. Новости СМИ2 Вынесены приговоры пятерым полицейским по делу об убийстве студентки в Кемерово Суд приговорил к условным срокам пятерых полицейских по делу об убийстве студентки в Кемерово 10 июля 2023, 06:40 Текст: Ольга Никитина

Заводский районный суд Кемерово приговорил пятерых сотрудников ГУ МВД, которых обвинили в халатности, к срокам от одного до двух лет условно по резонансному делу об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года. Фигурантами дела являются пять человек, в том числе двое сотрудников полиции, которые дежурили в ночь убийства, а также три сотрудницы дежурной части городского УМВД Кемерово. Их обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), передает ТАСС. Так, полицейские майор Михаил Балашов и капитан Дмитрий Тарицын, а также диспетчер Мария Пономарева получили два года условно. Диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева – полтора года лишения свободы условно. С управления МВД по городу Кемерово суд взыскал в пользу родственников убитой девушки 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Каждый из осужденных также выплатил по 30 тыс. рублей в счет возмещения процессуальных издержек. Преступление было совершено в январе 2020 года и получило широкую огласку. Жители одного из многоэтажных домов в Кемерово несколько раз звонили в полицию и просили отправить группу реагирования, сообщив правоохранителям, что в одной из квартир слышна драка и женские крики о помощи. Сигнал был зарегистрирован сотрудниками полиции, однако группу для проверки информации не отправили. Девушке было причинено около 111 травм и телесных повреждений, которые наносились на протяжении 12 часов. В результате она скончалась. Убийцей оказался ее бывший молодой человек, которого позднее приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В ЦБ назвали количество купленной гражданами валюты 24 июня В Центробанке рассказали о количестве купленной гражданами иностранной валюты 24 июня

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Граждане России 24 июня купили иностранной валюты на 7,1 млрд рублей, говорится в материалах Центробанка. «Всплеск волатильности на валютном рынке вследствие внутриполитических событий носил кратковременный характер», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регулятора. Напомним, 24 июня штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стояла бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина тогда было возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе. Новости СМИ2 Назван гонорар Джонни Деппа в России Музыкант Михаил Лисов заявил, что договорился о приезде Джонни Деппа в Россию за 370 тыс. долларов и экскурсию в Калининградскую область

Фото: Rocco Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Голливудский актер Джонни Депп осенью приедет в Москву для записи совместного с группой «ЯМОРЕ» сингла, в качестве гонорара он примет 370 тыс. долларов и экскурсию в Калининградскую область, сообщает пресс-служба группы «ЯМОРЕ». По словам участника «ЯМОРЕ» Михаила Лисова, изначально с Деппом договорились о крупном денежном гонораре, однако получили ответное предложение команды актера с меньшим гонораром в размере 370 тыс. долларов, а также экскурсии по маршруту Калининград – Зеленоградск – Куршская коса – Светлогорск – поселок Янтарный, передает «Газета.Ru». Музыкант рассказал, что переговоры с командой актера велись с 2018 года – с момента выступления Деппа в «Олимпийском» в составе Hollywood Vampires, а в 2020 году возникла идея записать совместную песню, о чем было заявлено менеджменту Деппа. «На протяжении двух лет велись переговоры, все усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад – после победы в суде – мне написали, что он готов приехать», – отметил Лисов. Также участник группы «ЯМОРЕ» добавил, что через две недели у команды состоится видеозвонок с актером. «Волнительно, конечно, хотя Джонни очень простой в общении, не строит из себя никого, классный мужик. Уже активно идет подготовка к его приезду, а осознание, что это все не сон, еще не пришло», – заверил Лисов. Напомним, Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в клевете в связи со статьей в Washington Post, где его экс-супруга пожаловалась на домашнее насилие. При этом Херд не обвиняла именно Деппа. Однако актер заявил, что лишился из-за публикации нескольких ролей. Он в свою очередь и сам обвинил Херд в домашнем насилии. Депп потребовал компенсацию в размере 50 млн долларов. Херд подала встречный иск, требуя с бывшего мужа 100 млн долларов. Присяжные признали Эмбер Херд виновной в клевете и обязали выплатить актеру 10 млн долларов и еще 5 млн штрафа. Присяжные удовлетворили также иск Херд, обязав Деппа выплатить компенсацию в размере 2 млн долларов. В ноябре Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете с таблоидом Sun, который писал, что актер избивал свою бывшую жену. В 2016 году Херд также обвиняла бывшего супруга в избиении, но позднее отозвала судебный иск. В Банке России рассказали о новой уловке телефонных мошенников Банк России: Телефонные мошенники стали приглашать россиян на личный прием в Центробанк

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Мошенники применяют новую уловку для обмана клиентов российских банков – для вступления в доверительный диалог клиентов приглашают россиян на «личный прием в Центробанк», сообщает регулятор. В Telegram-канале ЦБ указано, что злоумышленники представляются сотрудниками Банка России и используют очень правдоподобную мошенническую схему – звонят россиянам от имени ЦБ, а также отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России. Мошенники направляют потенциальным жертвам письма, где указано время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы, а для большей достоверности меняют электронный адрес того, кто отправляет сообщение, используя домен Банка России cbr.ru. «Это очень опасная схема действий, и часто из-за доверия к электронному адресу люди попадаются на уловки с подменой. Персональное приглашение на личный прием – один из поводов вступить в контакт с потенциальной жертвой, вывести ее на доверительный диалог», – отмечает регулятор. Уже после отправки письма аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами выманить данные его банковской карты и СМС-код либо убедить перевести деньги на счета злоумышленников. «Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Для уточнения любых вопросов можно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00 (для звонков с мобильного – короткий номер 300)», – предупреждают в ЦБ. Новости СМИ2 Посольство России заявило о фактическом признании США в военных преступлениях Посольство России: Белый дом де-факто признался в совершении военных преступлений на Украине

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Администрация США фактически призналась в совершении Соединенными Штатами военных преступлений на Украине, заявило посольство России в Вашингтоне. Так в диппредставительстве прокомментировали слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби о передаче киевскому режиму кассетных боеприпасов. В заявлении посольства в Telegram говорится, что Кирби «де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта». Уточняется, что американский чиновник заявил, что от оружия, поставленного США, будут гибнуть мирные граждане. «В извращенном представлении сотрудника Белого дома, это приносит «меньший вред», нежели действия России», – отмечает посольство. Логика США в решении о поставках кассетных бомб, если она и прослеживается, то сводится к принципу «хуже уже не будет», добавляют дипломаты. По их словам, руками украинских граждан США готовы уничтожать все живое вдали от собственных границ. Усилия США направлены на реализацию «несбыточной мечты о стратегическом поражении» России, которая, борясь с киевскими преступниками, защищает свой народ и свою землю, заключили в диппредставительстве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее напомнила, что Джен Псаки, занимая пост пресс-секретаря администрации Джо Байдена, назвала применение кассетных боеприпасов военным преступлением. Эксперты отмечали, что Россия сможет ответить на использование вооруженными силами Украины (ВСУ) американских кассетных боеприпасов аналогичными средствами поражения.