Шкаплеров рассказал о дефиците космонавтов в России

Шкаплеров: В отряде космонавтов России дефицит кадров, планируется провести открытый набор

Российский отряд космонавтов испытывает дефицит кадров и планирует провести дополнительный открытый набор, рассказал космонавт Антон Шкаплеров.

Как сказал Шкаплеров, отвечая на вопрос о конкуренции при наборе в отряд Наоборот, кадров не хватает, в отряд космонавтов планируется дополнительный набор, передает ТАСС.

Оценивая престиж профессии, Шкаплеров отметил, что в отряде сейчас происходит пересменка – опытные космонавты покидают отряд по возрасту, а молодых ребят мало, поэтому проводятся открытые наборы, когда любой желающий может подать документы в отряд и проверить себя.

В качестве примера Шкаплеров привел Анну Кикину, которая в свое время работала радиоведущей на Алтае а 12 марта она вернулась с орбиты вместе с кораблем Crew Dragon.

Шкаплеров отметил, что по продолжительности полетов российские космонавты занимают первые 20 мест в мировом списке. Чаще всех летал в космос Сергей Крикалев – шесть раз, а первое место в мире по длительности пребывания на орбите у Геннадия Падалки – в общей сложности 878 суток.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что в российский отряд космонавтов пришло пополнение из семи новых участников. Квалификация космонавта-испытателя присвоена Константину Борисову, Александру Горбунову, Александру Гребенкину, Алексею Зубрицкому, Сергею Микаеву, Кириллу Пескову и Олегу Платонову.