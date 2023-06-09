Лавров ответил на обвинения Запада в подрыве Каховской ГЭС

Глава МИД России: Запад предпочитает не замечать нацистскую сущность режима Зеленского

Западные политики и прикормленные ими СМИ давно обвиняют Россию, что называется, во всех «смертных грехах», не предъявляя при этом никаких доказательств, и закрывают глаза на человеконенавистнические заявления украинских деятелей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на вопрос журнала «Международная жизнь».

Министр отметил, что Зеленский публично называл жителей Донбасса не людьми, а «существами», и призвал всех русскоязычных и украинцев, ощущающих сопричастность русской культуре, убираться в Россию.

По его словам, на Западе сознательно закрывают глаза на человеконенавистнические заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, министра обороны Резникова, экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, говорится в ответе Лаврова на сайте МИД России.

Глава МИД указал, что все эти деятели не скрывают планов вернуть себе Крым и Донбасс, а потом уничтожить там все русское и русских: «юридически или физически».

Лавров напомнил, что западные политики и прикормленные ими СМИ давно обвиняют Россию, что называется, во всех «смертных грехах», не предъявляя при этом никаких доказательств. «Сейчас мы слышим высказывания в том плане, что, мол, неважно, кто взорвал Каховскую ГЭС. Единственная причина, почему это произошло, – «вторжение» России на Украину. Дескать, если бы этого не было, то все было бы хорошо», – отметил глава МИД России.

Он также заявил, что никто на Западе и в ООН не вспоминает о том, что украинский режим многократно обстреливал ГЭС с использованием в том числе американских РСЗО «Хаймарс» и публично бравировал своими действиями. Россия официально еще прошлой осенью привлекала внимание ООН к планам киевского режима по уничтожению Каховской ГЭС, но ооновскому руководству дали команду не реагировать.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что у него нет доказательств причастности России к разрушению Каховской ГЭС.

Между тем Зеленский ранее заявлял, что был шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС. По его словам, международные организации отказались от «дипломатических формулировок». Также он заявил, что ООН и МККК не оказывают Украине никакой помощи.

Напомним, президент Владимир Путин ранее заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.