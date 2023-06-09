Посол заявил о нехватке российских туристов на курортах Греции

Посол России: Курорты Греции «ощущают на себе» отсутствие российских туристов

Курорты Греции ощущают отсутствие российских туристов, которым сложно туда приехать из-за введенных санкций Запада, заявил посол России в Греции Андрей Маслов.

По его словам, прошлом году в результате санкций возникли существенные препятствия на пути въезда российских туристов в Грецию, и было более 20-30 тыс человек, «всего ничего», передает его слова РИА «Новости».

Маслов добавил, что препятствиями для въезда россиян являются отсутствие прямого авиасообщения, а также резкое подорожание авиабилетов и необходимость добираться окольными путями.

Впрочем, власти страны с прошлого года заняли позицию, что отсутствие российских туристов якобы серьезно не скажется на греческой экономике. Однако дипломат подчеркнул, что «отсутствие сотен тысяч россиян на традиционных направлениях, в частности, островах Родос, Крит, полуострове Халкидики, болезненно ощутили на себе гостиничные сети и местные предприниматели... Конечно, отсутствие россиян сильно ощущается», – заключил Маслов.

Ранее российские туроператоры после отмены упрощенного визового режима со странами Евросоюза перестали оформлять шенгенские визы российским туристам в ряд стран, в числе которых Финляндия и Греция.