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В России перестали оформлять туристам визы в ряд стран ЕС
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Российские туроператоры после отмены упрощенного визового режима со странами Евросоюза перестали оформлять шенгенские визы российским туристам в ряд стран, в числе которых Финляндия и Греция.
«На данный момент только Финляндия объявила, что необходимо личное присутствие заявителя, таким образом, помощь туроператора менее значима, чем до этого объявления. Больше ни одна страна Шенгена на данный момент ничего такого не объявляла. Туроператоры оказывают содействие своим клиентам, которые бронируют наземное обслуживание в Европе. Таких клиентов совсем немного. И, видимо, с учетом введенных ограничений, будет еще меньше в обозримом будущем», – приводит РИА «Новости» слова главы Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
В свою очередь в туроператоре «Интурист» сообщили, что личное присутствие заявителя при подаче на «шенген» требуется и для поездок в Грецию.
«Раньше туристы могли обратиться к аккредитованному в визовом центре той или иной страны ЕС туроператору, принести все документы и оплатить путевку. По итогу они получали готовый тур и паспорта с проставленными визами. Сейчас же визовые центры в большинстве своем не принимают документы от туроператоров, в их числе Греция и Финляндия», – отметили в компании.
«Сейчас, когда нам приходит заявка на тур, например, в Грецию, мы выясняем есть ли у туриста шенгенские визы. Если нет, то узнаем, есть ли у них запись в визовый центр, чтобы было понятно – успеют ли они визу получить. Если ничего этого нет, то мы вправе аннулировать заявку, потому что туристы получить визу не успеют», – пояснили в туроператоре.
Если туристам отказывают в визе, то туроператор в индивидуальном порядке возвращает деньги за несостоявшийся тур. Сегодня в рамках визовой поддержки туркомпании помогают путешественникам с приобретением ваучера с бронью отеля, авиабилетов, международного страхового полиса, дают рекомендации по заполнению анкеты для подачи документов. Эту информацию подтвердили и в туроператорах Anex Tour и Space Travel.
В «Интуристе» также добавили, что заявки на отдых в Греции, Италии, на Кипре продолжают поступать от российских туристов, правда, сейчас значительно ниже.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.
Еврокомиссар по внутренним делам сообщества Илва Йоханссон сообщила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам.
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Соловьев показал «смертельные» шутки в Италии
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Телеведущий Владимир Соловьев показал, как итальянские предприниматели горько шутят по поводу заоблачных счетов за электричество и отопление.
«Креатив от итальянских предпринимателей. В витринах магазинов в Риме стали появляться «повешенные» надувные куклы с табличкой на груди «Счет на коммуналку пришел», – рассказал Соловьев в своем Telegram-канале.
Ранее лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини потребовал, чтобы Евросоюз возместил расходы граждан, которые появились из-за антироссийских санкций.
В свою очередь итальянская Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti предупредила, что запасов газа в стране может не хватить на всех. В ассоциации заявили, что через 45 дней «наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС
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Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph.
«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.
«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», – резюмировалось в статье.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
В Минэнерго назвали условие прекращения экспорта нефти и газа
Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые введут ограничения на их цену, эта идея по сути является картельным сговором стран Запада, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».
«Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну, так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам», – цитирует его ТАСС.
Шульгинов отметил, что введение ограничений на цену российских нефти и газа сделает хуже только странам Запада. «Они уже не отдают отчет себе в том, что они делают. Себе же хуже и прочее», – добавил он.
9 сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали решение о введении предельных цен на газ из России. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что на встрече велась больше политическая дискуссия, и ожидается, что на будущей или следующей за ней неделе Еврокомиссия и страны-члены ЕС выступят с реальными предложениями.
Многие страны Европы не побоялись выступить против идеи ЕК. В частности, министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявил об отказе поддержать эту инициативу, потому что у страны сохраняется зависимость от поставок газа из России. Такой же позиции придерживается Венгрия, Франция, Италия и Чехия. Последняя считает, что дискуссию о потолке вообще надо исключить из повестки. Поддержку ЕК оказывает, конечно, Польша и, вероятно, ряд других европейских стран, которые уже отказались от закупки российского газа.
2 сентября министры финансов стран G7 объявили о решении установить предельные цены на российскую нефть. Транспортировать по морю и страховать компании, которые перевозят российскую нефть по цене выше введенного потолка, запрещается. Какой будет потолок цен – еще предстоит решить. Но в целом он может быть пересмотрен в случае необходимости, говорится в заявлении министров стран G7, куда входят США, Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция и Япония (все эти страны уже приняли решение отказаться от нефти из России и обозначили срок отказа).
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Посещение шенгенской зоны россиянам разрешили ограничивать только одной страной
Новый визовый режим, которые вступает в силу с 12 сентября, предусматривает возможность выдачи визы гражданину России для посещения конкретной страны, следует из опубликованных инструкций Еврокомиссии.
«В случае, если такая виза все-таки будет выдана, ее действие может быть ограничено территорией конкретного государства и не распространятся на все шенгенское пространство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам. Она заявила, что страны Евросоюза должны иметь возможность пересматривать решения по уже выданным шенгенским визам для россиян.
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Турция, Греция и Египет начали «охоту» на немецких пенсионеров
Этой зимой Турция, Греция и Египет будут бороться за европейских пенсионеров, сообщает АТОР.
«На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз эти страны заявили о своих амбициях стать «зимним домом» для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края. В первую очередь, «охота» идет за пенсионерами, которых в ЕС около 150 млнв», – передает РИА «Новости» сообщение ассоциации.
Турция в ближайшие месяцы планирует принять в два раза больше отдыхающих из ЕС, чем в прошлом году.
По словам генерального директора немецкого туроператора Bentour Дениза Угура, отдых в отеле по системе «все включено» обойдется в два раза дешевле, чем счета на оплату отопления в Германии. Путешествие на 90 дней, с января по март, выйдет в 2640 евро на человека (160 тыс. рублей).
«Зимой в Турцию может приехать миллион немецких туристов», – считает Дениз.
В Египте тоже ждут европейцев. Там готовят к запуску программу «длительное пребывание зимой», направленную на привлечение пенсионеров и удаленщиков.
Не отстает и Греция. «Погода лучше, жизнь дешевле», – так мотивирует на переезд жителей ЕС министр туризма страны Василис Кикилиас.
Ранее депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. Заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь.
Напомним, Вагенкнехт заявила в интервью Die Welt, что правительству Германии лучше отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа.
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Кнайсль назвала виновных в энергокризисе в ЕС
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Рынок электроэнергии в Европе работает «по каким-то непонятным принципам» и не является классическим рынком спроса и предложения, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
По мнению Кнайсль, оценивая серьезность кризиса в энергетике Европы, «не нужно думать только о грядущей зиме», поскольку кризис в электроэнергетике «был еще до того, как начался газовый кризис». Она заявила, что «это результат либерализации последних 15–18 лет», Европа «переживает его с апреля 2021-го», причем европейские политики «сами спровоцировали» эту ситуацию, передает ТАСС.
Как заявила Кнайсль, примерно 18 лет назад рынок «направили в сторону предпочтения возобновляемой энергии», он оказался «очень перекошенным». Рынок «все же сильно зависит от цены газа», даже «когда электричество вырабатывается больше из возобновляемых источников», сказала Кнайсль.
Она отметила, что после апреля 2021 года цены на электроэнергию выросли на 30–40%, сейчас рост доходит до 400%. Кнайсль указала, что в Великобритании «люди просто бойкотируют свои счета за электроэнергию».
«Так что у нас был кризис электроэнергии еще до газового», – сказала она, пояснив, что кризис вызван недостаточными инвестициями «в газ и нефть». По ее словам, «предложение снижается, спрос остается, а после пандемии еще и растет». Отмечается, что «год-полтора в пандемию было достаточно спокойно». Как заявила Кнайсль, следует «радоваться, что в Китае спрос остается на достаточно низком уровне, поскольку они вводят довольно много локдаунов».
Напомним, бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством после травли ее как «друга» президента России. В августе 2018 года глава российского государства Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Российский лидер подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор. В Австрии визит Путина на свадьбу Кнайсль сочли приемом «искушенного тактика».
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ЕК рекомендовал странам ЕС ограничить выдачу россиянам многократных виз
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Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия, говорится в опубликованных в пятницу инструкциях Еврокомиссии по действиям стран ЕС в отношении выдачи виз россиянам после 12 сентября.
Совет ЕС окончательно утвердил решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Оно начнет действовать с 12 сентября, передает РИА «Новости».
С понедельника к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.
«Государствам – членам ЕС следует воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия, так как граждане России могут более не соответствовать условиям для въезда на территорию ЕС в долгосрочной перспективе, учитывая экономическую нестабильность, ограничительные меры и политические события», – сказано в заявлении.
В Еврокомиссии добавили, что предпочтение в случае запроса многократной визы стоит отдавать однократным визам и визам с более коротким сроком действия.
Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия после заявления еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и определится с ответом.
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Турпоток из России в Европу снизился на 95% по сравнению с 2019 годом
Поток россиян, выезжающих в Европу с туристическими целями в летнем сезоне 2022 года, существенно сократился, отправлявшихся из России в ЕС туристы добирались туда с пересадками, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
«Данных пограничной службы именно о трех месяцах лета еще нет, но показательным будет уже сравнение всего выездного потока граждан РФ в европейские страны в первых полугодиях 2019 и 2022 годов. Эти данные есть: падение количества поездок составило 85% (8 млн против 1,2 млн)», – говорится в сообщении на сайте АТОР.
Отмечается, что эти цифры включают в себя не только туристические визиты, но и все остальные. Падение количества же туристических поездок по сравнению с показателями 2019 года составило порядка 90-95%, считают в АТОР.
Самыми популярными направлениями стали Греция, Испания, Италия, Франция. Лидером направлений стала Греция, поскольку там более низкие цены и лояльная визовая политика.
Ранее российские туроператоры обратили внимание на рост спроса на туры выходного дня и поездки на шопинг в Белоруссию после ухода из России ряда зарубежных брендов.
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ЕК определила новые сроки выдачи виз россиянам
Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для сообщества, увеличить сроки их выдачи до максимально возможных 45 дней, говорится в документе с разъяснениями о порядке выдачи виз гражданам России.
«В нынешних условиях консульства [стран] ЕС в России должны обеспечить гораздо более высокий уровень проверок для желающих получить краткосрочные визы», – приводится в документе заявление заместителя председателя ЕК, еврокомиссара по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритиса Схинаса, передает ТАСС.
«Консульства должны в последнюю очередь работать с теми, кто едет не по обязательным причинам, определяя порядок приема документов. Консульства могут принимать решение о выдаче визы в течение 45 дней. Они имеют право запрашивать дополнительные документы, помимо тех, которые включены в стандартный список, чтобы обеспечить дополнительный уровень проверки соискателей», – отметили в ЕК.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон заявил, что страны ЕС должны иметь возможность пересматривать решения по уже выданным шенгенским визам для россиян.
Кроме того, она заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия после заявления еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и определится с ответом.
Напомним, Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Ожидается, что решение о приостановке режима вступит в силу с 12 сентября после публикации в официальном журнале ЕС.
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Посольство Финляндии опровергло сообщение о запрете на въезд в ЕС из России
Посольство Финляндии в Москве сообщило, что данные в СМИ о якобы запрете на въезд в ЕС российским гражданам в туристических целях не соответствует действительности.
«Данная информация неверна. Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну», – передает ТАСС со ссылкой на финское диппредставительство.
Напомним, ранее еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия после заявления еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и определится с ответом.
Чешский министр допустил выход Венгрии из ЕС из-за России
Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза, заявил в эфире радиостанции Cesky rozhlas Plus министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.
Политик выделил отличающуюся от других членов блока позицию Венгрии по санкциям против Москвы. «В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», – приводит его слова РИА «Новости».
На уточняющий вопрос ведущего министр уточнил, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза.
По словам Бека, он планирует много работать в ближайшие месяцы, чтобы удержать Будапешт в фарватере общеевропейской политики.
Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт поставил перед руководством ЕС вопрос о целесообразности антироссийских санкций, которые наносят больше вреда самой Европе. По его словам, «санкции провалились», потому что боевые действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
В Италии назвали введение потолка цен только на российский газ бессмысленным
Вводить потолок цен только на российский газ бессмысленно, Европа сейчас получает гораздо меньше топлива, чем до спецоперации на Украине, заявил итальянский министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани в интервью La Repubblica.
По словам чиновника, переговоры между странами Евросоюза идут полным ходом, однако полного единодушия по вопросу «потолка цен» добиться невозможно, так как государства в разной степени зависят от поставок газа, в основном из России. Три страны одобряют подобную меру, пять выступили против или заняли нейтральную позицию, передает РИА «Новости».
«Комиссии был выдан соответствующий мандат. Вариант, за который однозначно высказались 15 стран. Большего достичь невозможно. Комиссия может рассмотреть его и позже, но в любом случае до сентября. <...> Каждый министр высказал свое мнение, и если некоторые заявления были однозначно «за», то другие выражали сомнения, а третьи, особенно те, кто представлял страны, наиболее зависимые от российского газа, были однозначно «против», – заявил Чинголани.
Министр обратил внимание на то, что возможное соглашение по ограничению цен на топливо должно коснуться всех поставщиков газа.
«Вводить ограничения только на российский газ бессмысленно. Сейчас в Европу поступает очень мало, по сравнению с тем, что было до конфликта. И в любом случае сигнал должен быть дан всем производителям», – пояснил Чинголани.
По мнению министра, «потолок цен» на газ может зависеть от цен на другие виды топлива. Среди возможных вариантов – привязка цены к сжиженному природному газу или нефти марки Brent.
«Среди 27 стран есть те, кто платит за российский газ гораздо меньше, чем остальные. Наконец, в Европе есть те, кто многое выигрывает от этой ситуации. Я просто смотрю на то, как изменились торговые балансы 27 членов ЕС за последние месяцы», – заявил он.
9 сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали решение о введении предельных цен на газ из России. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что на встрече велась больше политическая дискуссия, и ожидается, что на будущей или следующей за ней неделе Еврокомиссия и страны-члены ЕС выступят с реальными предложениями.
Многие страны Европы не побоялись выступить против идеи ЕК. В частности, министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявил об отказе поддержать эту инициативу, потому что у страны сохраняется зависимость от поставок газа из России. Такой же позиции придерживается Венгрия, Франция, Италия и Чехия. Последняя считает, что дискуссию о потолке вообще надо исключить из повестки. Поддержку ЕК оказывает, конечно, Польша и, вероятно, ряд других европейских стран, которые уже отказались от закупки российского газа.
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Евросоюз снизил темпы закачки газа в подземные хранилища
ЕС снизил темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), в месячном выражении на 13,5%, пока показатель закачки растет в среднем на 0,32 процентного пункта (п. п.) в день по сравнению с 0,37 п. п. в августе, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Всего в европейских ПХГ сейчас 90 млрд кубометров газа. Общая заполненность достигла 83,27%, прирост за день составил 0,28 п. п. Целевой уровень в 80% по ЕС был достигнут в конце августа, передает РИА «Новости».
В отдельные дни с начала осени из «подземок» отбирали газа больше, чем закачивали, в Бельгии, Дании и Польше. Отопительный сезон обычно начинается в середине октября, но в прошлом году он начался только в ноябре. Газовые хранилища обычно обеспечивают 25–30% потребляемого в Европе зимой голубого топлива, сообщалось летом в материалах Еврокомиссии.
В конце августа сообщалось, что более половины стран ЕС, в которых есть подземные хранилища газа (ПХГ), уже превысили целевой уровень по запасам, который в этом году составляет 80%.
Президент Германии предупредил об увеличении числа бездомных
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в своей резиденции – дворце Бельвю, предупредил об увеличении числа бездомных в стране в ближайшие месяцы из-за стремительного роста цен на энергоносители и продукты.
«По оценкам, более 300 тыс. человек в Германии живут без собственного дома, что примерно соответствует населению такого крупного города, как Мюнстер или Карлсруэ. Почти 180 тыс. женщин и мужчин живут в приютах для бездомных, а около 45 тыс. бездомных постоянно ночуют на улице», – передает ТАСС слова Штайнмайера. При этом он добавил, что есть и признанные беженцы, которые продолжают жить в общежитиях, и люди, которые живут у родственников или знакомых и часто переезжают из одного места в другое.
«Более 300 тыс. – это слишком много! И мы должны сказать совершенно четко: в ближайшие месяцы это число грозит еще больше увеличиться», – констатировал президент ФРГ. Конфликт на Украине и кризисы, по его словам, могут привести к тому, что еще больше людей в Германии будут испытывать нехватку жилья осенью и зимой. «Бедные люди, особенно семьи, которые больше не в состоянии платить за аренду или дополнительные расходы из-за роста цен, рискуют потерять свое жилье. А лицам, ищущим жилье, может быть еще труднее найти доступный дом», – сказал Штайнмайер.
Таким образом, как заметил глава германского государства, власти страны должны принять меры предосторожности, чтобы люди не потеряли свои дома и не стали бездомными.
Ранее газета Welt am Sonntag сообщила, что проверка и оптимизация систем газового центрального отопления в жилых и нежилых зданиях Германии, предложенные вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком в целях экономии энергии, будут стоить примерно 10 млрд евро.
Блинкен и глава ЕК обсудили антироссийские меры и энергобезопасность
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили по телефону вопросы, касающиеся мер против России, поддержки Киева и обеспечения энергобезопасности ЕС, заявил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.
Блинкен провел беседу с фон дер Ляйен, чтобы «обсудить дальнейшую поддержку Украины, подтвердить приверженность Соединенных Штатов энергетической безопасности Европы и продолжению координации по призыву России к ответу» в связи с проведением РФ специальной военной операции. Также Госсекретарь США и глава Еврокомиссии говорили о «важности обеспечения в дальнейшем стабильности и безопасности в Боснии и Герцеговине», отмечается в документе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил с визитом Киев, его поездка не анонсировалась.
Напомним, глава ЕК Фон дер Ляйен считает, что «астрономические цены на электричество» в ЕС установились вследствие «российских манипуляций на рынке» и из-за «климатических причин».
Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе.
Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.