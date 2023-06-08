Сенатор: Кеннеди-младший подтвердил расследование России по американским биолабораториям

Сенатор Долгов объяснил заявления Роберта Кеннеди-младшего о разработке США биооружия на Украине.

Высказывание Кеннеди-младшего о разработке биооружия в американских лабораториях по всему миру является подтверждением позиции России по этому вопросу. Но, к сожалению, эти слова следует воспринимать как высказывание отдельного человека, а не признание со стороны США. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший признал разработку Штатами биооружия на Украине.

«Это абсолютно правильное и справедливое заявление. Оно полностью согласуется с результатами нашего парламентского расследования по деятельности биологических лабораторий США. Россия совершенно четко показала в докладе, составленном на основе открытых источников, что такие исследовательские центры на Украине существуют, что в них проводились работы по созданию биооружия. Вероятно, они продолжаются и сейчас», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Бесспорно, такие действия США несут угрозу для международной безопасности. Несмотря на то, что мы не имеем доступа к этим лабораториям, даже по открытым данным понятно, что речь идет об очень серьезной угрозе. И Россия продолжит информировать об этом все мировое сообщество», – отмечает собеседник.

«Слова Кеннеди-младшего можно только поддержать. Он уже неоднократно выступал с трезвыми оценками различных аспектов внешней политики Вашингтона. В США сейчас такая обстановка, что подобные высказывания требуют личного мужества. Поэтому любые заявления, идущие вразрез с официальной позицией Белого Дома – это проявление стойкости», – подчеркивает парламентарий

«Почему Кеннеди пошел на такой шаг? Не исключаю, что он действительно обеспокоен этой ситуацией. Возможно, это обусловлено его личными амбициями или же мы стали свидетелями очередного витка борьбы внутри Демократической партии. Но важно понимать, что это, к сожалению, не признание со стороны Америки, а высказывание одного из политиков», – резюмировал Долгов.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, признал работу американских биолабораторий по всему миру. «Наши лаборатории разбросаны по всему миру: на Украине и так далее, разрабатывая все виды отвратительного биологического оружия», – цитирует выступление Кеннеди издание РИА «Новости». Говоря о Владимире Зеленском, Кеннеди-младший подчеркнул, что нынешний президент Украины – «комик». «Я не хочу сказать, что это плохо, но это значит, что у него нет опыта в политике», – заявил политик.

Он призвал к урегулированию отношений США с Россией и Китаем. По его словам, «безумие вступать в конфликт со страной, у которой столько же ядерного оружия», сколько и у Штатов. Кеннеди-младший призвал «пожинать плоды процветания здоровой экономической конкуренции». Он считает, что Китай не хочет воевать с Вашингтоном, китайцы лишь ищут возможности для повышения уровня жизни.

Напомним, в начале апреля в России утвердили доклад парламентской Комиссии о деятельности биологических лабораторий США. Об этом сообщается на сайте Госдумы. По словам Ирины Яровой, при содействии правительства Украины США создали на территории страны более 50 лабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами. Была поддержана инициатива о необходимости международного расследования деятельности Вашингтона по созданию биооружия.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что проводимые Пентагоном на Украине военно-биологические программы нацелены на разработку компонентов биологического оружия. Шойгу отметил, что военно-биологическая деятельность Белого дома вызывает крайнее беспокойство, о чем Москва неоднократно говорила мировому сообществу, подчеркивая, какую опасность представляют подобные разработки для других государств и целых регионов. Кроме того, Шойгу добавил, что одной из стратегий США в этой сфере стал перенос наиболее опасных исследований в третьи страны. Это стало возможным из-за невнятной реакции некоторых государств или боязни идти на конфронтацию с американскими властями.

Тогда в Кремле отметили, что Россия будет делать все, чтобы обратить внимание мировой общественности на незаконную работу распространенных по всему миру биолабораторий США.