МИД: Эпоха неоспоримого доминирования США закончилась

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3 июня, суббота  |  Последнее обновление — 17:09  |  vz.ru
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Как Запад мешает российским газовым проектам

Западные турбины используются в процессе производства СПГ и для выработки электроэнергии на наземной электростанции, которая питает завод Максим Блинов/РИА Новости
Новый крупный газовый проект в России «Арктик СПГ – 2» должен запуститься уже в этом году. Однако проект испытывает проблемы с критически важным газовым оборудованием. Это может серьезно затормозить сроки запуска завода. Тогда как России важно наращивать экспорт газа на фоне обвала его продаж в европейском направлении. Есть ли выход из сложной ситуации? Подробности...
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Россия начала наказывать Украину за срыв зерновой сделки

Поставки украинского зерна в Европу приносят прибыли Киеву, но не Москве REUTERS/Vincent Mundy
Похоже, Россия впервые сделала нечто, что доказывает реальные намерения Москвы прекратить так называемую зерновую сделку. По крайней мере, в ООН утверждают, что введены «ограничения в регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный». Это прямо противоречит всему, что еще недавно требовала Украина. При чем здесь аммиакопровод Тольятти – Одесса и возможность возобновления активных наступательных действий в рамках спецоперации? Подробности...
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«Наливкин за народ». Как сатирики из Уссурийска работают на СВО

«Виталий Наливкин» теперь полностью переключился на производство защитных изделий для бойцов СВО Monolith-armor/Youtube
Создатели вымышленного сатирического персонажа Виталия Наливкина годами высмеивали то, что им не нравилось в российской действительности и в родном городе. Находились в конфронтации с властями – в погонах и без. Теперь они придумали и открыли производство изделий, необходимых для бойцов СВО, – при поддержке тех самых властей. О том, как спецоперация выявляет в людях главное во имя общего дела — репортаж газеты ВЗГЛЯД из Уссурийска, Приморский край. Подробности...
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Зеленский травит одного из главных своих конкурентов

Kay Nietfeld/dpa, Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший чемпион мира по боксу и мэр Киева Виталий Кличко оказался под ударом – на этот раз политическим. Его изо всех сил бьет другой бывший деятель массовых развлечений – президент Украины Владимир Зеленский. А бой идет, как обычно, за весьма привлекательный приз – должность «любимой жены» у Запада. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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ЮАР пытается избавиться от колониального «ордера»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Достижение подлинной независимости в случае с Африкой станет, наверное, наиболее сложным и длительным процессом. Южно-Африканская Республика, как страна-участница БРИКС, уже стала лидером этого движения. Подробности...

Сербии надо брать пример с России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Или твой ребенок потенциальный трансгендер, или беги обратно в Россию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Выгоды США от конфликта на Украине

НАТО и ЕС обломали Зеленского

Новая битва за Косово: главное

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
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    МИД: Эпоха неоспоримого доминирования США закончилась

    Официальный представитель МИД РФ Захарова: Эпоха неоспоримого доминирования Соединенных Штатов закончилась

    3 июня 2023, 16:57

    Текст: Антон Никитин

    Эпоха неоспоримого доминирования Соединенных Штатов закончилась, возврата к ней больше нет, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой в связи с высказываниями советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

    Дипломат отметила в своем Telegram-канале, что эпоха неоспоримого американского доминирования закончилась и возврата к ней больше нет. Она призвала осознать новые реалии и начать формировать основы более справедливой, сбалансированной и стрессоустойчивой международной системы, основанной на подлинном равноправии, инклюзивности и, главное, неделимости безопасности, а также учете интересов и озабоченностей всех без исключения государств.

    Захарова также отметила, что представители США продолжают делать вид, что кризис в сфере контроля над вооружениями никак не связан с той откровенно враждебной к России американской политикой, которая в конечном итоге приобрела законченную форму тотальной гибридной войны против нашей страны.

    Захарова указала, что Россия не отказывается и никогда не отказывалась от политико-дипломатических методов обеспечения безопасности, которые могут иметь различную форму и реализовываться в различных форматах, однако жизнь показывает, что такие методы могут быть эффективными и жизнеспособными только в том случае, когда все стороны реально настроены на равноправное и конструктивное сотрудничество и честно выполняют достигнутые договоренности, не пытаясь жульничать и переиначивать их в свою пользу.

    В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума заявил, что Россия обладает огромным авторитетом в мире и идет в авангарде перехода к многополярному миру.

    В НАТО испугались «красного правого хука» со стороны России
    NYT: НАТО опасается военной угрозы со стороны России в Арктике
    		   
    1 июня 2023, 09:23
    Фото: Лев Федосеев/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Страны – члены Североатлантического альянса крайне уязвимы в Арктике на фоне «огромной военной мощи» России, пишут американские СМИ.

    НАТО опасается «угрозы» со стороны российского флота и возможности России пересечь проливы Гренландии, Исландии и Великобритании – ход, который в альянсе известен как «красный правый хук», пишет Стивен Эрлангер в статье для The New York Times.

    В публикации говорится, что у НАТО есть «серьезные уязвимости» на севере. Альянс, по словам автора статьи, опасается, что Россия перережет ему морские пути и станет «угрожать» восточному побережью США круизными кораблями и ракетами, передает Ura.ru.

    Россия, как продолжает NYT, «до сих пор» является огромной арктической державой. Российские ракеты с ядерными боеголовками и атомный флот, по оценке автора статьи, являются «актуальной проблемой» для НАТО, который хочет расширять свое присутствие в регионе, однако опасается действий со стороны России. Тем не менее НАТО, по словам автора публикации, стремится создать «северный пузырь» для «сдерживания» России и наблюдения за Китаем.

    Москва ранее обратила внимание на повышение конфликтности в Арктическом регионе.

    Коментарии (17)
    Минобороны обвинило ВВС США в наведении оружия на самолеты ВКС России
    В Минобороны обвинили ВВС США в активации систем вооружений американских самолетов при сближении с ВКС России над Сирией
    		   
    31 мая 2023, 23:45
    Фото: Capt. Kippun Sumner/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.

    Как подчеркнул офицер Минобороны, продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой «международной коалиции», передает ТАСС.

    По словам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии.

    Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США пытаются помешать нормализации отношений Дамаска с арабским миром и готовят на своей базе в Сирии боевиков для дестабилизации ситуации в арабской республике.

    Коментарии (27)
    Захарова пояснила заявление Блинкена о «процветающей России»
    Представитель МИД Захарова: США не рассматривают россиян бенефициарами процветающей России
    		   
    2 июня 2023, 14:14
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная

    Вашингтон действительно хотел бы видеть Россию процветающей. Подобные тезисы звучали от всех, кто намеревался подчинить нашу страну, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о заинтересованности в процветании России.

    «Заявление Блинкена – это классическая история. Такие тезисы озвучивали все, кто когда-либо хотел заполучить нашу страну, подчинить ее, присвоить себе недра и ресурсы», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Они действительно хотят видеть Россию процветающей. Но только для себя. Русские люди в понимании США в число бенефициаров этого процветания не входят», – заключила дипломат.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не является врагом для россиян и заинтересован в безопасной и процветающей стране. По его словам, на протяжении последних 30 лет Штаты якобы поддерживали с Москвой стабильные отношения сотрудничества. «Считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», – подчеркнул госсекретарь США, передает ТАСС.

    Также он сказал, что США не стремятся к свержению власти в России, и россияне должны сами определять свое будущее.

    Тем временем с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

    Помимо этого, США в среду объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 300 млн долларов. Так, Вашингтон поставит Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, системы противовоздушной обороны Avenger, боеприпасы для комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.

    Сам Блинкен в мае в контексте атаки дронов на Кремль говорил, что Украина имеет право защищаться так, как сочтет нужным. Он также не исключал объявление России «страной – спонсором терроризма».

    Коментарии (22)
    ФСБ раскрыла разведывательную акцию США через вирус на телефонах Apple
    		   
    1 июня 2023, 11:42
    Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Сотрудники ФСБ обнаружили разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных телефонах Apple, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Сотрудники ФСБ совместно с ФСО раскрыли разведывательную акцию, которую спецслужбы США организовали при помощи мобильных устройств фирмы Apple. В частности, при обеспечении безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры были обнаружены аномалии, характерные исключительно для пользователей мобильных телефонов Apple.

    Так, правоохранители обнаружили на нескольких тысячах устройств ранее неизвестная программа-вирус, использующий предусмотренные производителем программные уязвимости, передает ТАСС.

    Заражены были устройства не только с российскими, но и с зарубежными номерами. Этими устройства пользовались сотрудники диппредставительств и посольств в России, в том числе стран Североатлантического альянса и государств постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и Китая.

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    Генерал Милли: ВСУ пойдут в контрнаступление без истребителей F-16 и танков Abrams
    		   
    2 июня 2023, 19:22
    Фото: GIANLUCA VANNICELLI/Zuma/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американские F-16 и американские же Abrams не планируется использовать в контрнаступлении ВСУ, заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

    Подготовка к работе бойцов ВСУ на танках Abrams проводится, но их не успеют подготовить к контрнаступлению, сказал Милли, передает RT со ссылкой на Daily Mail.

    Поставка истребителей F-16 займет еще больше времени, указал он.

    Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал Милли о планах киевского режима по наступлению и просил поставить Украине вооружения. В Белом доме сообщали, что Украина намерена начать контрнаступление летом и может рассчитывать на американское вооружение.

    Коментарии (27)
    Россия обвинила США в «правовом волюнтаризме»
    Посольство в Вашингтоне приняло к сведению решение США не передавать Москве информацию о вооружениях в рамках СНВ-3
    		   
    2 июня 2023, 06:54
    Фото: t.me/EmbUSA
    Текст: Антон Антонов

    Решение США прекратить передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений не изменит позицию Москвы в вопросе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщило российское посольство в Вашингтоне.

    Посольство подчеркнуло в Telegram, что заявления властей США «не имеют ничего общего с реальными причинами кризиса вокруг» СНВ-3. По мнению российской стороны, США отказываются «признавать незыблемость международного права», поскольку им «всегда был присущ правовой волюнтаризм».

    Российские дипломаты заявили, что учтут «объявленные США контрмеры», но действия Вашингтона не изменят позицию Москвы. Россия считает, что возобновление действия СНВ-3 невозможно без отказа США от «враждебного курса и намерения нанести России «стратегическое поражение». При этом Россия «продолжает придерживаться центральных ограничений Договора на численность СНВ, что позволяет поддерживать достаточный уровень предсказуемости и стабильности в ядерной сфере».

    Напомним, Госдеп сообщил, что с 1 июня США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

    В феврале президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в СНВ-3. По его словам, соглашение устарело в связи с тем, что его действие формально не распространяется на НАТО.

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    США объявили о готовности к переговорам с Россией и Китаем по контролю над вооружениями
    Салливан заявил о готовности США к переговорам по контролю над вооружениями в формате «пятерки» СБ ООН
    		   
    2 июня 2023, 17:32
    Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    США готовы к переговорам без предварительных условий по вопросу контроля над вооружениями, в том числе в рабочем формате «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН, заявил помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан уточнил, что речь идет о переговорах России, США, Китая, Британии и Франции, передает ТАСС.

    Кроме того, Салливан заявил о готовности американской стороны, несмотря на разногласия с Москвой, к разработке договоренностей с Россией на смену ДСНВ на период после 2026 года.

    Между тем с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ.

    Посольство России заявило, что «объявленные США контрмеры» будут учтены, но действия Вашингтона не изменят позицию Москвы.

    Коментарии (42)
    В Совфеде оценили готовность США пренебречь «красными линиями» России
    Сенаторы назвали цель публикаций в западных СМИ о «красных линиях» России
    		   
    2 июня 2023, 14:38
    Фото: Bryan Olin Dozier/NurPhoto/Reuters
    Текст: Дарья Волкова

    У публикации WP есть ряд целей, в том числе – давление на нашу страну. Вместе с тем, только российский президент будет определять те самые «красные линии» и принимать решения об ответе на их пересечение. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее в западных СМИ заявили, что Белый дом вошел во вкус пересекать российские «красные линии».

    «WP следовало бы внимательно следить за тем, что именно делают американцы и НАТО в целом. Тогда бы они заметили, что на самом деле США и другие члены альянса более всего боятся влететь в необратимую и кошмарную для них ситуацию прямого столкновения с Россией», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

    «Мы же, в свою очередь, оставляем за собой право определять, где эти «красные линии» проходят. И об этом говорит президент России Владимир Путин. А Штаты и НАТО будут и дальше ерзать на двух стульях: поставлять военную помощь Украине и бояться прямого конфликта с нами», – отметил он.

    «Вместе с тем, стоит обратить внимание еще и на то, что Россией руководят люди, известные всему миру, профессиональные политики. Ни у кого нет сомнений в том, что наш президент самостоятелен в принятии решений и берет ответственность за них на себя. Все понимают, например, кто руководит Китаем, Бразилией или ЮАР. Но никто не понимает, кто руководит США, ЕС, Британией и так далее», – акцентировал сенатор.

    «Так, в Соединенных Штатах решения принимаются каким-то узким кругом, тщательно скрываемым от широкой публики. Ведь все же прекрасно понимают, что Байден не в состоянии руководить страной. Значит, кто-то делает это за него. За последние 10-15 лет эти негласные круги влияния выпустили на авансцену безответственных и, мягко говоря, непрофессиональных политиков – гинекологов, шутов, каких-то активистов и так далее», – добавил он.

    «И главная опасность для мира в том, что на этой кухне теневые повара они действуют только в угоду своим корыстным интересам, каждый день рискуют жизнью всего человечества, надеясь, что им это сойдет с рук», – полагает парламентарий.

    «Такими публикациями американцы пытаются удовлетворить свои различные интересы: взбодрить свое общество и истеблишмент, надавить на Россию, и, конечно, каким-то образом вмешаться в предвыборную борьбу между республиканцами и демократами», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

    «Кроме того, США наращивают свою военную и финансовую поддержку Украины и для этого им нужны какие-то внутренние ресурсы. Поэтому и возникает необходимость убеждать общество в том, что все делается правильно», – отметил он.

    «Вместе с тем, в отличие от Соединенных Штатов, Россия взвешенно и обдуманно принимает решения об ответе на те или иные недружественные действия. Мы выполняем свои задачи, продолжаем свою специальную военную операцию и поступательно идем к достижению ее целей», – убежден парламентарий.

    Ранее газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится о том, что Белый дом вошел во вкус пересекать российские «красные линии». Издание пишет, что президент России Владимир Путин неоднократно прочерчивал «красные линии», однако каждый раз, когда Штаты их пересекали, не происходило ничего серьезного.

    В свою очередь, как сообщает ТАСС, российский лидер заявил, что налетом украинских дронов на Москву киевские власти пытаются запугать граждан России и спровоцировать российское руководство на аналогичные ответные действия. Глава государства связал атаку на столицу с тем, что ВС РФ некоторое время назад нанесли удар по штабу военной разведки Украины.

    Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.

    В марте Путин, отвечая на вопрос журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина, о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых», ответил утвердительно. «Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году. Когда способствовали совершению государственного переворота. Да, я же много раз об этом говорил: там можно упрекнуть даже бывшее руководство в каких-то ошибках, но это их внутреннее дело – самой Украины», – сказал президент.

    Путин добавил, что «совершить госпереворот, причем кровавый – это совсем другая история. Запад их поддержал – это очевидно, очевидная вещь. Вооруженный конституционный переворот – с этого все началось. Мы вынуждены были защитить население Крыма, так или иначе в конечном итоге поддержали Донбасс. Они делают вид, что они тут ни при чем. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее».

    Коментарии (9)
    США перестали передавать России информацию о стратегических вооружениях
    Госдеп сообщил о прекращении Вашингтоном передачи Москве информации о стратегических вооружениях в рамках СНВ-3
    		   
    1 июня 2023, 22:20
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    С 1 июня США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщил Госдеп.

    В Госдепе сообщили, что США отменяют выданные российским специалистам визы для осуществления инспекций по СНВ-3 и не собираются выдавать новые. Кроме того, США прекращают передавать Москве телеметрические данные, которые затрагивают пуски американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

    Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве США, Вашингтон заранее предупредил Москву о вводимых контрмерах в рамках СНВ-3. В США заявили о готовности к конструктивному диалогу для его возобновления, передает РИА «Новости».

    США заявили, что их действия «полностью соответствуют международному праву», которое «допускает возможность применения таких мер, чтобы побудить другое государство вернуться к соблюдению своих международных обязательств». По словам Госдепа, принятые Вашингтоном меры носят «пропорциональный и обратимый характер».

    Напомним, в феврале президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в СНВ-3. По его словам, соглашение устарело в связи с тем, что его действие формально не распространяется на НАТО. Вашингтон заявлял, что хочет возврата Москвы в СНВ-3. Однако в Москве указали, что США следовало раньше договариваться с Россией, сейчас это невозможно, так как курс США на эскалацию конфликта на Украине изменил для России всю обстановку в области безопасности.

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    В Белом доме сообщили о гарантиях Киева по неприменению F-16 на территории России

    31 мая 2023, 21:37

    Текст: Кристина Цыцура

    Гарантии неприменения Киевом истребителей F-16 на территории, которую Вашингтон признает российской, были даны президентом Владимиром Зеленским и старшими военачальниками.

    Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

    Так он ответил на вопрос, остаются ли в силе гарантии, данные Зеленским президенту США Джо Байдену, что F-16 не будут применяться на территории России.

    Ранее Кирби заявил, что США не поощряют атаки на Россию, так как не хотят, чтобы конфликт на Украине стал «войной Запада».

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    Белый дом: Украине поставили все необходимое для контрнаступления
    		   
    2 июня 2023, 19:38
    Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим получил все вооружения от западных стран, необходимые для контрнаступления, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    США уверены, что потребности киевского режима для проведения контрнаступления удовлетворены, отметил Кирби, передает ТАСС.

    Сроки наступления зависят от самой Украины, но Запад сделал все возможное, сказал он.

    По словам Кирби, западные страны готовы поставлять Киеву оружие и боеприпасы взамен уничтожаемых и используемых. В перспективе приоритетом военных поставок станут средства ПВО.

    Ранее в пятницу глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявлял, что истребители F-16 и танки Abrams не будут задействованы в контрнаступлении на Украине.

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    СМИ: Директор ЦРУ совершил тайный визит в Китай
    The Financial Times: Директор ЦРУ совершил тайный визит в Китай в мае

    2 июня 2023, 17:40

    Текст: Вера Басилая

    Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс во время тайного визита в мае в Пекин встретился с представителями разведсообщества КНР, сообщила газета The Financial Times.

    Издание со ссылкой на американских чиновников пишет, что Бернс после встречи с китайскими коллегами подчеркнул важность поддержания открытых линий коммуникации по разведывательным каналам. В Белом доме и ЦРУ информацию не комментируют, передает ТАСС.

    Поездка одного из самых доверенных лиц Байдена говорит о том, насколько Белый дом обеспокоен ухудшением отношений между Пекином и Вашингтоном, пишет The Financial Times.

    Ранее Wall Street Journal сообщал, что Китай отклонил предложение США провести в Сингапуре встречу министра обороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу.

    Позже Блинкен подтвердил отказ Китая во встрече главы Пентагона с министром обороны КНР.

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    Блинкен заявил о заинтересованности США в «процветающей России»
    Госсекретарь США Блинкен заявил о заинтересованности Вашингтона в безопасной и процветающей России
    		   
    2 июня 2023, 13:12
    Фото: Emmi Korhonen/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Вашингтон не является врагом для россиян и заинтересован в безопасной и процветающей России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки.

    Блинкен заявил, что США не являются врагом россиянам, и на протяжении последних 30 лет якобы поддерживали с Москвой стабильные отношения сотрудничества. «Считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», – заявил госсекретарь США, передает ТАСС.

    Тем временем с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

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    МИД отреагировал на сбор спецслужбами США данных интернет-пользователей
    МИД: Спецслужбы США десятилетиями собирают данные интернет-пользователей без их ведома

    1 июня 2023, 13:41

    Текст: Алина Власенко

    Вашингтон десятилетиями осуществляет масштабный сбор данных интернет-пользователей без их ведома, заявили в МИД, комментируя выявление ФСБ очередного факта глобальной слежки спецслужб США за гражданами своей и других стран.

    В МИД напомнили, что уже неоднократно сообщали о том, что разведслужбы США десятилетиями используют IT-корпорации для масштабного сбора данных интернет-пользователей без их ведома. В этой связи Москва неоднократно ставила на всех профильных международных площадках вопрос о необходимости наведения порядка в этой сфере, однако в Вашингтоне к этим предложениям прислушиваться не готовы, указали в МИД

    В ведомстве отметили, что США – это государство, которое ставит себя выше закона. «Свидетельства «двойных стандартов» этой страны, ее спецслужб и компаний в области международной информационной безопасности неоднократно были представлены в ООН», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    Министерство призвало все заинтересованные стороны к формированию понятных и справедливых механизмов регулирования в цифровой сфере, обязательных для всех стран и в особенности для разработчиков информационно-коммуникационных технологий. «Ни одно государство не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями в такой чувствительной сфере, как доступ к персональным данным пользователей смартфонов», – указали в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных телефонах Apple.

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    Блинкен предупредил об опасности «потемкинского мира» на Украине
    Госсекретарь США Блинкен предупредил об опасности «потемкинского мира» в случае заморозки конфликта на Украине
    		   
    2 июня 2023, 17:23
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Прекращение огня на Украине и заморозка боевых действий принесут не прочный мир, а «потемкинский», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, прекращение огня приведет к укреплению России на новых территориях, а также к перевооружению ее армии. «Это потемкинский мир. Он легитимирует захват Россией территории, вознаградит агрессора и накажет жертву», – передает ТАСС слова Блинкена.

    Он отметил, что если Москва «захочет работать над установлением настоящего мира», то США вместе с союзниками и Украиной «дадут ответ». Состоится более широкая дискуссия о европейской безопасности.

    Блинкен добавил, что справедливый и прочный мир должен поддерживать положения Устава ООН, принципы суверенитета, территориальной целостности и независимости. «Справедливый и прочный мир должен поддерживать восстановление Украины, причем Россия должна заплатить свою долю», – считает госсекретарь.

    Ранее в Кремле заявили, что не видят предпосылок для переговоров с Киевом.

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