Лукашенко: Россия идет в авангарде перехода к многополярному миру

Авторитет России в мире огромен, она идет в авангарде перехода к многополярному миру, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

Лукашенко считает, что Россия должна быть очень активной, потому что рискнула бросить вызов однополярному миру, а Белоруссия идет в этом процессе рядом, передает ТАСС.

Он также призвал не полагаться на ситуативность и на ту ситуацию, которая сейчас в мире. Лукашенко отметил, что будет союз стран, которые объединены стремлением к экономической и политической стабильности, обеспечением новой архитектуры международной безопасности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что евразийский формат интеграции стартовал на «кухне у президента России Владимира Путина», тогда в нем участвовала и Украина.