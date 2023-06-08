В Калиниграде стартовал фестиваль классической музыки «Кантата»

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8 июня, четверг | Последнее обновление — 00:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
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Мы имеем фантастическую совокупность тенденций: с одной стороны, российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи, с другой – страна, вновь вовлеченная в экзистенциальный для себя конфликт с Западом, затрачивает на него какие-то поразительно малые силы и средства.
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В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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В Калиниграде стартовал фестиваль классической музыки «Кантата»
«Русскую культуру невозможно отменить». Фестиваль «Кантата» в Калининграде представит музыкальную и образовательную программу
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В рамках международного фестиваля классической музыки «Кантата», который пройдет с 7 по 12 июня на исторических площадках Калининграда, состоятся концерты с участием известных артистов, образовательные лекции, кинопоказы и мастер-классы.
III Международный фестиваль классической музыки «Кантата» стартовал Калининграде. В программе – семь концертов с участием известных артистов, два музыкальных спектакля и образовательный цикл, посвященный классической музыке.
Отдельным блоком в программе пройдут кинопоказы Российского общества «Знание». Зрителям покажут фильм, посвященный 150-летию со дня рождения С. Рахманинова, фильмы-победителей Всероссийского конкурса режиссерских идей проекта «Знание.Кино».
Ранее в среду президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям фестиваля «Кантата». «Отрадно, что ваш замечательный проект состоялся и сегодня вновь объединяет на исторических и сценических площадках Калининграда участников и гостей из разных регионов России и зарубежных стран. Выполняя высокую просветительскую миссию, привлекая широкое общественное внимание к проблемам сохранения уникальных архитектурных памятников, он знакомит любителей искусства с классическими музыкальными произведениями, с творчеством талантливых исполнителей и коллективов», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Путин отметил, что фестиваль приурочен к 150-летию русского композитора Сергея Рахманинова, а также обратил внимание на богатую и насыщенную программу фестиваля и востребованные благотворительные инициативы.
Глава государства выразил уверенность, что «форум пройдет с большим успехом, подарит присутствующим хорошее настроение и самые добрые, незабываемые впечатления». В заключение президент пожелал участникам, организаторам и гостям фестиваля всего наилучшего.
В прошлом году со сцены фестиваля «Кантата» итальянский дирижер Фабио Мастранджело признался в любви к России и заявил, что Россия является первой страной в мире, «где еще до сих пор культура – на первом месте», тем самым подтвердив идею, что ни Россию, ни ее культуру невозможно подвергнуть отмене.
Нейросети смонтировали фейковое видеообращение Путина о всеобщей мобилизации
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5 июня в украинских Telegram-каналах распространилось сообщение о том, что Путин якобы в срочном обращении объявил о введении военного положения в ряде регионов РФ, а также о начале полной мобилизации. Данное видео было сделано с использованием технологии дипфейк (использование нейросетей для моделирования видео и аудио) и не имело ничего общего с действительностью.
Как сообщает URA.RU, в проекте «Лапша Медиа» провели проверку видеофайла с помощью разработанного АНО «Диалог Регионы» программного обеспечения «Зефир». Оценочная модель «Зефира» сработала с максимальной уверенностью в 97–99% на сфабрикованные фрагменты длительностью более 10 секунд.
Более половины времени ролика модель определила как дипфейк с вероятностью выше 65%. Итоговая оценка «Зефира» с учетом особенностей методологии выявления дипфейков – 87%. Это говорит о том, что данное видео было создано искусственно.
В Кремле сообщили, что Путин в понедельник не выступал с экстренным обращением по телевидению и радио; показанное в некоторых сетях видео – это взлом.
Песков назвал взломом «экстренное обращение» Путина по ТВ и радио
Песков: Экстренного обращения Путина в понедельник не было, это взлом
Президент Владимир Путин в понедельник не выступал с экстренным обращением по телевидению и радио; показанное в некоторых сетях видео – это взлом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что обращения главы государства в понедельник «точно не было», а «в некоторых регионах был взлом», передает ТАСС.
В частности, по словам Пескова, было взломано радио «Мир» и некоторые другие сети вещания. «Все уже ликвидировано и взято под контроль», – сообщил представитель Кремля, добавив, что ситуацией занялись правоохранители.
Путин поручил ввести в российских школах черчение
Кремль: Президент Путин поручил правительству в 2024 году ввести в российских школах уроки черчения
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Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2024 году ввести в российских школах черчение, сообщили в пресс-службе Кремля.
В поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству России в целях укрепления кадрового потенциала промышленности поручено с 2024/25 учебного года обеспечить освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса «Черчение» на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю. В документе уточняется, что срок исполнения поручения – 1 августа 2023 года. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.
Напомним, в начале апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал президенту России Владимиру Путину просьбу представителей различных направлений промышленности – вернуть в школы урок черчения.
Путин поддержал выдвижение главы Магаданской области Носова на новый срок
Президент Владимир Путин поддержал намерение губернатора Магаданской области Сергея Носова выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона в сентябре.
«Что касается одобрения, вопросов нет», – сказал Путин, отвечая на просьбу Носова поддержать его планы баллотироваться, передает ТАСС.
При этом глава государства подчеркнул, что самым главным остается поддержка людей. Несмотря на то что многое уже удалось, еще больше сделать будет необходимо.
«Все-таки выборы есть выборы, я бы вам рекомендовал напрямую работать с людьми», – сказал Путин Носову.
Российский лидер посоветовал губернатору «послушать людей», чего бы они ожидали от кандидата и какой хотели бы видеть его работу.
Он указал, что с Колымы продолжается отток населения, хотя уровень зарплат там выше среднего по России.
Путин подчеркнул, что для граждан при выборе места жительства важен не только уровень зарплат, но и общий комфорт – ситуация в сфере здравоохранения в регионе, образовании и ЖКХ. В связи с этим президент отметил, что в Магаданской области проблем с системой ЖКХ «еще очень много».
Носов пояснил, что самые высокие зарплаты приходятся на вахтовиков и сезонных рабочих, которые дальше «увозят эти деньги» из региона.
Глава региона пояснил, что на решение о переезде семьи во многом влияют женщины, поэтому власти готовы помочь им с работой в регионе.
Ранее Путин пожелал успехов губернатору Амурской области Василию Орлову на предстоящих выборах главы региона.
Глава Минтранса назвал сроки запуска аэропорта Мариуполя
Глава Минтранса Савельев рассказал Путину о запуске аэропорта Мариуполя в 2024–2025 годах
Российское руководство рассчитывает начать эксплуатацию мариупольского аэропорта в 2024–2025 годах, доложил глава Минтранса Виталий Савельев президенту Владимиру Путину.
Аэропорт Мариуполь может быть запущен в течение 2024–2025 годов, сообщил глава ведомства президенту. Его слова приводит сайт Кремля.
Также министр упомянул, что в общую зону развития воздушного узла попадают аэропорты Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья. Эти аэропорты будут запускать позднее и поэтапно, поскольку там есть разрушения, отметил Савельев.
Ранее министр доложил Путину о сроках запуска морских портов Бердянска и Мариуполя.
Путин поручил рассмотреть вопрос локализации производства автомобилей для такси и каршеринга
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и каршеринга, сообщили в пресс-службе Кремля.
В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству России в целях стимулирования спроса на отечественную промышленную продукцию поручено до 1 августа 2023 года рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Напомним, в конце мая московские таксисты начали массово жаловаться на сбой в работе спутниковой системы навигации GPS.
Путин назвал удар по Каховской ГЭС варварским преступлением Киева
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.
На сайте Кремля указывается, что Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Пример тому – варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Ранее в МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом.
Напомним, обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям, при этом Киев отрицает свою причастность к этому.
Прилепин награжден орденом Мужества
Путин подписал указ о награждении Прилепина и Шубина орденами Мужества
Писатель Евгений Прилепин (Захар – псевдоним) награжден орденом Мужества, его соратник Александр Шубин награжден этим же орденом посмертно, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Прилепин и Шубин награждаются за «мужество и самоотверженность», проявленные при исполнении гражданского долга. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Шубин погиб при покушении на писателя, он находился в одном автомобиле с Прилепиным во время взрыва. После этого его представили к ордену Мужества и к ведомственной награде Росгвардии. Прилепин получил тяжелые ранения и сейчас проходит реабилитацию.
Академик: Россия заботится о красоте и чистоте русского языка для будущих поколений
Академик Васильева: Русский язык является проводником культуры и духовных ценностей для миллионов людей
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Долгое время русский язык подвергался искажениям за счет западного влияния. Однако в последнее время российские власти, в том числе президент Владимир Путин, сделали все необходимое, чтобы сохранить красоту языка для будущих поколений. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала академик Ольга Васильева. Напомним, 6 июня в России отмечается День русского языка.
«Русский язык несет поистине историческую миссию. На протяжении многих веков он объединяет Евразийское пространство. Это не просто язык международного общения, который признается мировым сообществом. Это проводник культуры, духовно-нравственных ценностей для миллионов людей по всему миру», – сказала Ольга Васильева, Президент Российской академии образования.
«Родной русский язык, русская литература и история – это те школьные предметы, которые формируют личность человека. Именно по этим важнейшим мировоззренческим дисциплинам пришелся самый сильный идеологический удар в 1990-е годы. Насаждение чуждых нам ценностей происходило в том числе и через распространение западных заимствований и искажений», – продолжила собеседница.
Васильева также обратила внимание на те изменения нормативно-правовой базы России, которые привели к позитивным трансформациям в вопросе защиты интересов русского языка. «Как вы помните, в поправках в Конституцию, принятых в 2020 году, русский язык официально получил статус языка «государствообразующего народа», – напомнила она.
«Очень много для защиты русского языка сделал и президент России Владимир Путин. В январе этого года в документ, определяющий «Основы государственной культурной политики», включен пункт о борьбе с «излишним использованием иностранной лексики», – продолжила собеседница.
«В феврале 2023 года принят еще один очень важный закон, согласно которому при использовании русского языка как государственного не допускается употребление слов, не соответствующих нормам современного литературного языка. Исключение делается только для иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов», – напомнила академик.
Резюмируя, Васильева подчеркнула, что «вся эта работа направлена на то, чтобы сохранить красоту и чистоту русского языка для будущих поколений».
Напомним, с 2011 года в России ежегодно 6 июня празднуется День русского языка. Дата празднования приурочена ко дню рождения русского поэта Александра Пушкина (1799–1837), считающегося основоположником современного русского литературного языка. Также День русского языка отмечается на уровне ООН.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации. Он также является государственным в Белоруссии (наряду с белорусским) и официальным языком в Казахстане (в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским), Киргизии (с киргизским), Абхазии (с абхазским) и Южной Осетии (с осетинским), а также в автономной Гагаузии в составе Молдавии (с гагаузским и молдавским) и Приднестровье (с молдавским и украинским). Кроме того, русский язык используется в качестве официального или рабочего в ряде международных организаций: ООН и некоторых ее дочерних организациях, а также в ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.
Путин побеседовал с выведшим из-под огня сослуживцев бойцом
Участник спецоперации Юрий Жуланов, выведший из-под обстрела раненых сослуживцев, рассказал о беседе по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
Президент поинтересовался о том, как боец провел вывод сослуживцев из-под огня, его состоянием и медицинским обеспечением, рассказал Жуланов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Он добавил, что глава государства похвалил его, и признался, что ему было приятно получить такую похвалу. «Он сказал, что представит меня к высшей награде и к присвоению воинского звания», – заключил Жуланов.
Ранее Путин по телефону говорил с главой атакованного ВСУ Шебекинского городского округа Белгородской области Владимиром Ждановым, а также с замкомандующего 2-м армейским корпусом, командиром спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что президент регулярно поддерживает связь по теме СВО с ответственными на местах.
Путин обсудил с главой Минтранса восстановление морского порта в Мариуполе
Путин обсудил с главой Минтранса Савельевым восстановление морского порта в Мариуполе
Президент Владимир Путин на встрече с главой Минтранса Виталием Савельевым и руководителем РЖД Олегом Белозеровым заявил, что восстановление морского порта Мариуполя расширит возможности России.
В ходе встречи Савельев сообщил, что в порту Мариуполя 22 причала, но в рабочем состоянии находятся лишь 14 из них. Текущая мощность порта оценивается в 3,4 млн тонн грузов, тогда как в 2014 году порт переваливал 15,5 млн тонн грузов, поэтому порт предстоит восстанавливать. В настоящее время ведутся работы по подъему затонувших судов.
Кроме того, Савельев утвердительно ответил на вопрос президента о том, смогут ли заходить в порт большие суда. «Это расширяет возможности», – заключил после этого Путин, передает ТАСС.
В начале мая в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из ДНР.
Савельев также сообщил, что железнодорожные пути Крымского моста планируется полностью привести в нормативное состояние до 1 июля. Министр напомнил, что в начале мая было открыто движение по второму пути, после чего рабочие занялись первым путем, который до этого находился в работе.
«Они оба рабочие, но мы должны довести его до нормативного состояния», – уточнил Савельев.
В апреле президент Владимир Путин наградил представителей строительных компаний за восстановление Крымского моста.
Песков заявил об отсутствии у Путина планов встречаться с посланником папы Римского
Песков заявил об отсутствии в планах Путина встречи с посланником папы Римского Маттео Дзуппи
Президент Владимир Путин пока не намерен встречаться с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в настоящее время в графике Путина нет встречи с кардиналом. Он добавил, что Кремль сообщит журналистам, если встреча будет запланирована, передает ТАСС.
В конце мая папа Римский Франциск велел возглавить «мирную миссию» по Украине главе Конференции итальянских епископов кардиналу Маттео Дзуппи.
Путин: Транспортные возможности не должны сдерживать развитие экономики России
Необходимо активно развивать транспортную сеть страны, чтобы транспортные возможности не сдерживали развитие экономики, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром транспорта Виталием Савельевым и руководителем РЖД Олегом Белозеровым.
«Что касается инвестиций, нужно идти в графике, чтобы в данном случае железнодорожная инфраструктура и транспортная в целом не была сдерживающим фактором развития экономики. У нас многие вещи уже на пределе», – цитирует его ТАСС.
На это Путин указал после доклада Белозерова о планах инвестиций в развитие железных дорог.
Президент в целом остался доволен показателями, достигнутыми РЖД.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин в понедельник проведет встречу с главой Минтранса Виталием Савельевым и руководителем РЖД Олегом Белозеровым. На повестке ситуация с транспортом в новых регионах.
Песков сообщил о регулярных контактах Путина с ответственными по теме спецоперации
Песков: Путин регулярно поддерживает связь с ответственными на местах по теме спецоперации
Президент Владимир Путин регулярно поддерживает связь по теме спецоперации с ответственными на местах, но публиковать стенограммы таких бесед не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что у Путина всегда разные источники получения информации, особенно когда речь идет о спецоперации. «Наряду с официальными докладами, он регулярно совершает звонки и получает информацию непосредственно с земли. Он делал это всегда и продолжает делать, связь налажена, все по команде президента делается достаточно оперативно», – сказал Песков, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос, не планируется ли публиковать стенограммы таких бесед, Песков уточнил, что Путин раскрывает информацию о таких беседах, когда считает это необходимым. «Вряд ли можно говорить, что можно публиковать какие-то сокращенные стенограммы», – добавил Песков.
Ранее сообщалось о телефонных разговорах Путина с главой атакованного Вооруженными силами Украины Шебекинского городского округа Белгородской области Владимиром Ждановым, а также с замкомандующего 2-м армейским корпусом, командиром спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым.
Путин обсудил с Эрдоганом проведение международного расследования подрыва Каховской ГЭС
Президенты России и Турции обсудили по телефону ситуацию вокруг Каховской ГЭС
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг плотины Каховской ГЭС, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Как утверждает канцелярия турецкого лидера, в ходе разговора Эрдоган заявил о важности проведения всестороннего расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС, чтобы не осталось никаких сомнений относительно обстоятельств произошедшего. Согласно сообщению турецкой стороны, Эрдоган предложил создать комиссию с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Турцию, и заявил о готовности Анкары оказать содействие в этом, передает ТАСС.
Кроме того, по версии канцелярии турецкого лидера, стороны также обсудили зерновую сделку: в ходе разговора Эрдоган заявил, что видит пользу в продолжении консультаций с ООН по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Как утверждает турецкая сторона, в ходе разговора Эрдоган заявил, что весь мир придает значение зерновому соглашению, которое играет важную роль в предотвращении глобального продовольственного кризиса.
Эрдоган заверил, что Турция намерена продолжать прилагать усилия и оказывать поддержку для установления справедливого мира и окончания конфликта на Украине.
Ранее Эрдоган предложил Зеленскому создать международную комиссию по Каховской ГЭС с участием России.
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