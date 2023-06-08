В Калиниграде стартовал фестиваль классической музыки «Кантата»

«Русскую культуру невозможно отменить». Фестиваль «Кантата» в Калининграде представит музыкальную и образовательную программу

В рамках международного фестиваля классической музыки «Кантата», который пройдет с 7 по 12 июня на исторических площадках Калининграда, состоятся концерты с участием известных артистов, образовательные лекции, кинопоказы и мастер-классы.

III Международный фестиваль классической музыки «Кантата» стартовал Калининграде. В программе – семь концертов с участием известных артистов, два музыкальных спектакля и образовательный цикл, посвященный классической музыке.

Отдельным блоком в программе пройдут кинопоказы Российского общества «Знание». Зрителям покажут фильм, посвященный 150-летию со дня рождения С. Рахманинова, фильмы-победителей Всероссийского конкурса режиссерских идей проекта «Знание.Кино».

Ранее в среду президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям фестиваля «Кантата». «Отрадно, что ваш замечательный проект состоялся и сегодня вновь объединяет на исторических и сценических площадках Калининграда участников и гостей из разных регионов России и зарубежных стран. Выполняя высокую просветительскую миссию, привлекая широкое общественное внимание к проблемам сохранения уникальных архитектурных памятников, он знакомит любителей искусства с классическими музыкальными произведениями, с творчеством талантливых исполнителей и коллективов», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что фестиваль приурочен к 150-летию русского композитора Сергея Рахманинова, а также обратил внимание на богатую и насыщенную программу фестиваля и востребованные благотворительные инициативы.

Глава государства выразил уверенность, что «форум пройдет с большим успехом, подарит присутствующим хорошее настроение и самые добрые, незабываемые впечатления». В заключение президент пожелал участникам, организаторам и гостям фестиваля всего наилучшего.

В прошлом году со сцены фестиваля «Кантата» итальянский дирижер Фабио Мастранджело признался в любви к России и заявил, что Россия является первой страной в мире, «где еще до сих пор культура – на первом месте», тем самым подтвердив идею, что ни Россию, ни ее культуру невозможно подвергнуть отмене.

