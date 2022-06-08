Звезды мировой оперы доказали невозможность «отмены России»

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8 июня, среда  |  Последнее обновление — 00:59  |  vz.ru
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США признали экономический талант России

Политика российского Центробанка вызвала похвалу в США Владимир Трефилов/РИА Новости
Председатель Центрального банка России провела великолепную работу по укреплению рубля, признал посол США в России. После санкций в феврале рубль резко девальвировал, что было ожидаемо. Однако то, что он потом укрепится в два раза и станет лучшей валютой в мире – никто не мог помыслить. Что же необычного сделала Россия, чтобы так сильно удивить западный мир? Подробности...
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Венгры поставили Зеленскому диагноз

Ласло Кёвер и Виктор Орбан. Ближайшие соратники с 1988 года Chris Kleponis, Matti Matikainen/
Global Look Press
Конфликт между властями Венгрии и Украины дошел до того, что спикер венгерского парламента усомнился в психическом здоровье Зеленского. Ранее Будапешт добился того, что из санкционного списка ЕС вычеркнули патриарха Кирилла. Почему венгры решили защитить русское православие и за что возненавидели Украину? Подробности...
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Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений

Мариупольский порт обещают превратить в базу торгового флота ДНР Владимир Гердо/ТАСС
«Первый вопрос, который задавался после освобождения: «А Россия здесь надолго? Вы уйдете или нет?». Такими словами эксперты описывают главные вопросы, которыми сейчас задаются миллионы жителей Херсонской и Запорожской областей. Какими действиями и примерами Россия доказывает, что эти освобожденные территории теперь навсегда вернулись в ее состав? Подробности...
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Россия с помощью Турции разоблачает миф о «блокаде зерна Украины»

Украина пока еще способна собрать урожай - но фактически не желает его вывозить Валерий Матыцин/ТАСС
Предпринятые Западом и Украиной попытки обвинить Россию в организации «массового голода» из-за «блокады украинского зерна» проваливаются на наших глазах. Все эти усилия Москва смогла успешно обернуть против самого Запада. Каким образом это произошло и почему Турция выступила в данном случае на стороне России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Джонни Депп отомстил за всех мужчин планеты

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Женская» тема не уйдет совсем – потому что это прекрасный инструмент манипуляций не только общественным мнением, но и судами и прочими центрами принятия решений. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Мы не играем в информационные войны

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Запад сегодня живет по законам кунсткамеры – мертвый уродец в формальдегиде, развалившиеся по европейским площадям беженцы, их завывания, их кривляния и кликушество – отличный, действенный способ борьбы против нас. Подробности...
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Как жить в мире, который уходит из-под ног

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Смуты и войны, мор и голод, тирания и гонения сопровождали человеческую историю практически всегда. Люди бросали свои обычные занятия и убегали в леса и пустыни, ожидая, что конец света наступит вот-вот. Но библейский «Апокалипсис» не призывает ни к чему подобному. Подробности...
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Бои за Северодонецк: правда и ложь

Лаврову запретили посещать Сербию

Венгрия поставила Зеленскому диагноз

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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
  • Автомобиля российского производства

  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

  • Подержанной иномарки ушедшего из России бренда

  • Не планирую покупать автомобиль
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Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
  • Да, откажусь от поездки на черноморские курорты

  • Нет, поеду на Черное море на поезде

  • Нет, поеду на Черное море на автомобиле

  • Нет, полечу через Сочи

  • Не планировал отдыхать на Черном море
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    Звезды мировой оперы доказали невозможность «отмены России»

    Шедевры оперной музыки могли услышать все желающие
    		   8 июня 2022, 00:07
    Фото: Фестиваль «Кантата»
    Текст: Оксана Майтакова, Калининград

    Звезды мировой классической музыки выступили в Калининграде, на II Международном фестивале «Кантата». «Служу России, люблю эту страну и спасибо за этот фестиваль», – говорит выдающийся дирижер Фабио Мастранджело, своим примером подтверждая, что ни Россию, ни ее культуру невозможно подвергнуть отмене.

    Изящные дамы в вечерних платьях парят по брусчатке и занимают места перед сценой под башней средневекового Кафедрального собора. Буквально в нескольких метрах от них за небольшим ограждением – зрители в шортах и футболках, с рюкзаками за плечами.

    II Международный фестиваль классической музыки «Кантата» весьма демократичен – насладиться музыкальными шедеврами в исполнении звезд оперной сцены и именитых дирижеров могут как гости, купившие билеты, так и прогуливающиеся  горожане. Организаторы не стали отгораживаться от людей высокими заборами и закрывать для посещения остров Канта, где проходил гала-концерт.

    Высокое искусство стало доступно для всех желающих, многие из которых, не исключено, слышали оперу впервые в жизни именно благодаря такому формату «Кантаты». А средства, вырученные от продажи билетов, полностью идут на восстановление объектов культурного наследия региона.

    Особое отличие Второй «Кантаты» – в этом году в Калининград специально на нее приехали гости из других регионов России, которые услышали о фестивале год назад. Ведь «Кантата» – уникальное для России событие. Самый западный регион Регион тысячу лет назад был перекрестком самых различных культур – здесь сходились торговые пути новгородцев, скандинавов и балтских племен. Торговые пути доходили до Константинополя. Калининградская область – единственная территория России, где сохранились памятники средневековой эпохи тевтонских рыцарей. И теперь под сводами старинных кирх и замков звучит потрясающая музыка, а зрители могут услышать звезд мировой оперной сцены в живом исполнении.

    «Культурное наследие Калининградской области. Как это важно для нашей страны. Сколько у нас красоты, которую хочется сохранить. Меня переполняет гордость за то, что я участвую в таком проекте, – говорит оперная певица Светлана Касьян. – Трансляцию концертов из исторических мест с высоты птичьего полета могут увидеть сотни тысяч зрителей по всему миру. При этом звучит потрясающая музыка наших композиторов – Петра Ильича Чайковского, Сергея Рахманинова, Михаила Глинки. Наша гордость, наше достояние, то, что делает нас богатыми!».

     

    На сцене зажигаются огни. Гостей гала-концерта приветствует губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он рассказывает, что особая роль фестиваля – знакомство зрителей с уникальным историческим наследием региона.

    «Благодаря фестивалю с нашими объектами культурного наследия познакомились сто тысяч человек, которые присоединялись к прямым трансляциям «Кантаты» в интернете, – говорит глава региона. – Благодаря замечательной музыке и исполнителям об этих объектах узнает вся страна и весь мир. Мы имеем возможность собирать средства на консервацию и восстановление культурного наследия. Это замечательная инициатива, спасибо всем, кто поддержал и купил билеты. Отдельное спасибо – Президентскому фонду культурных инициатив, который поддержал фестиваль в этом году».

    Алиханов обещает, что в следующем году интересных культурных площадок станет еще больше. «Мы загадали открытие Третьей «Кантаты» в замке Тапиау (его совсем недавно передали области, раньше там было исправительное учреждение. – прим. ВЗГЛЯД). В будущем году там уже все будет по-другому, и мы начнем писать новую историю замка – историю культуры, музыки и гармонии».

    На сцену выходит маэстро Фабио Мастранджело. У ведущего занимает несколько минут на перечисления всех регалий и статусов этого итальянского дирижера, который уже много лет работает в России. 

    «Фестиваль – это шанс для музыкантов сопоставлять себя с другими музыкантами и дирижерами со всего мира, – рассказал он перед гала-концертом журналистам. – Для публики – это шанс услышать звезд оперной сцены и произведения, которые не каждый день исполняются. Особенно в Калининграде, где пока нет оперной сцены. С нами поют звезды мировой оперы. Это как хороший ужин уровня Мишлен, где каждое блюдо добавляет удовольствие и удивление!».

    А прямо со сцены дирижер признается в любви к России и рассказывает, что после начала российской спецоперации на Украине ему стали звонить из Италии и США и советовать уехать из России, но он отказался. «Служу России, люблю эту страну и спасибо за этот фестиваль, – говорит маэстро, – Спасибо за то, что Россия сегодня является первой страной в мире, где еще до сих пор культура – на первом месте».

    На гала-концерте Мастранджело дирижирует Калининградским областным симфоническим оркестром, с которым он уже имел опыт работы в прошлом, и который, по его словам, он очень уважает. Над островом Канта и рекой Преголей звучит полонез из оперы «Евгений Онегин».

    На сцене «Кантаты» в этот вечер поют блистательные звезды оперной сцены. В репертуаре солистки Государственного академического Большого театра, заслуженной артистки РФ Агунды Кулаевов задорная ария Ольги из «Евгения Онегина». Лауреат международных конкурсов, обладатель государственной премии правительства Москвы, национальной оперной премии «Онегин» Николай Ерохин исполняет арию Ленского, и зрители замирают от восторженного волнения.

    На сцену выходят заслуженный артист РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Мурзаев и Светлана Касьян. Звучат ария Земфиры «Старый муж» и каватина Алеко из оперы «Алеко».

    Звучит музыка Чайковского и Рахманинова. В исполнении блистательных сопрано Касьян и меццо-сопрано Кулаевой зрители слышат невероятно нежный дуэт «Уж вечер». Экспрессивная баллада «Пиковой дамы» Сергея Мурзаева срывает бурю оваций в зале.

    Кульминация прекрасного праздника классической музыки – уже традиционная «Застольная» Джузеппе Верди. Шквал аплодисментов, зрители встают. Но... это не все. Организаторы фестиваля в этом году подготовили зрителям сюрприз – пригласили двукратного чемпиона России по битбоксу Тараса Станина. И на сцене «Кантаты» рождается эксперимент – мировые звезды оперы в сопровождении современного битбокса.

    На фестивале «Кантата» в 2022 году собрали 1,6 млн рублей. Они пойдут на благоустройство исторически значимых объектов Калининградской области.


     
     
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