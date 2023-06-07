В Москве прошла церемония награждения Национальной премии интернет-контента

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в среду, 7 июня, состоялась торжественная церемония награждения II Национальной премии интернет-контента. Лауреатами премии стали фильм «Чемпион мира», сериал «Нулевой пациент», телепрограмма «Москва. Кремль Путин».

В общей сложности на церемонии отметили лауреатов в двух десятках номинаций. Так, лучшим сериалом признан «Нулевой пациент» о вспышке ВИЧ-инфекции в детской больнице Элисты в конце 80-х годов, передает ТАСС.

Лучшим художественным фильмом признан «Чемпион мира». Картина рассказывает о шахматном поединке за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным.

Сериал о становлении отечественной финансовой системы «История финансов России» стал лучшим документальным проектом.

Короткометражка «Выход», номинированная на «Оскар», и программа пранкеров Вована и Лексуса «Шоу ВиЛ» получили награды в номинации «Международный успех». Лучшим Telegram-каналом признан канал Readovka.

Программа Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» победила в категории «Лучший журналистский проект в интернете».

Песня Ярослава Дронова (SHAMAN) «Встанем» объявлена лучшим музыкальным треком. Кроме того, исполнителя «Я русский» победила в категории «Социальный интернет-триггер».

Тревел-шоу о путешествии по России с незрячим ведущим Владимиром Васкевичем «Куда глаза не глядят» стало «Лучшим блогом», а в номинации «Дебют года» отметили фильм блогера Стаса «Ай, как просто» «Донбасский дневник. Как я побывал на войне» о его поездке в Донбасс.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко по видеосвязи объявил обладателя награды в номинации «Герои нашего времени». Премию получил проект Юлии Барановской «Женщины Донбасса».

«Знаю, что Юля одна из первых поехала на Донбасс в самом начале событий прошлого года, не смогла остаться равнодушной. В результате родился этот удивительный рассказ о 30 судьбах женщин Донбасса, рассказ наполненный и бедой, и трагедиями, а также невероятным мужеством, верой в людей и любовью. <…> Это очень важный пример для каждого из нас», – отметил Кириенко.

Он подчеркнул, что бойцы на передовой, женщины Донбасса и военкоры являются героями нашего времени.

В номинации «Просвещение и образование» лучшим признан второй сезон киножурнала «Хочу все знать», а в категории «Сохраняя историческую память» за лучший контент, посвященный истории России, наградили документально-художественный сериал Андрея Кравчука «Петр I. Последний царь и первый император».

В этом году также впервые был вручен приз в специальной номинации «Победа будет за нами». В ней отмечены ежедневные прямые стримы Народного фронта.

В специальной номинации «I’ll be back», которая вручается лучшим блогерам, удаленным с YouTube по политическим мотивам, но «восставшим» на других площадках, отмечены Артемий Лебедев, Дмитрий Пучков, Стас «Ай, как просто!» и Андрей Бочаров. Документальный сериал «Наши Люди» также награжден в номинации «Большой патриот маленькой Родины».

В рамках церемонии были вручены и несколько наград с партнерами премии. В спецноминации с VK «Цифровая трансформация искусства» премию вручили Русскому музею, а в совместной с АНО «Россия – страна возможностей» в категории «Мы из будущего» отмечен Всероссийский проект для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект».

Скетчком #ШКЛТ стал победителем в номинации «Выбор Первых», совместной с РДДМ «Движение первых», а проект «Всегда готов!» назван лучшим в номинации «Голос поколения» с российским обществом «Знание».

Ведущими вечера стали актриса Елена Подкаминская и стендап-комик Стас Старовойтов, певица, блогер Люся Чеботина и актер, телеведущий Вячеслав Макаров, поэтесса, блогер Анна Егоян и народный артист России Юрий Стоянов. Озвучивал церемонию актер Сергей Бурунов.

Первая часть церемонии вручения II Национальной премии интернет-контента прошла 18 мая в московском центре изучения конструктивизма «Зотов». Среди победителей – художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский, ролик «Время переезжать в Россию», а также социально-познавательный проект о важности связи между поколениями «Дедсад».

Ранее глава Института развития интернета Алексей Гореславский сообщал, что ИРИ в 2022 году поддержал 776 проектов, из них около сотни затрагивали разные аспекты специальной военной операции России на Украине.