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В Москве прошла церемония награждения Национальной премии интернет-контента
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Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в среду, 7 июня, состоялась торжественная церемония награждения II Национальной премии интернет-контента. Лауреатами премии стали фильм «Чемпион мира», сериал «Нулевой пациент», телепрограмма «Москва. Кремль Путин».
В общей сложности на церемонии отметили лауреатов в двух десятках номинаций. Так, лучшим сериалом признан «Нулевой пациент» о вспышке ВИЧ-инфекции в детской больнице Элисты в конце 80-х годов, передает ТАСС.
Лучшим художественным фильмом признан «Чемпион мира». Картина рассказывает о шахматном поединке за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным.
Сериал о становлении отечественной финансовой системы «История финансов России» стал лучшим документальным проектом.
Короткометражка «Выход», номинированная на «Оскар», и программа пранкеров Вована и Лексуса «Шоу ВиЛ» получили награды в номинации «Международный успех». Лучшим Telegram-каналом признан канал Readovka.
Программа Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» победила в категории «Лучший журналистский проект в интернете».
Песня Ярослава Дронова (SHAMAN) «Встанем» объявлена лучшим музыкальным треком. Кроме того, исполнителя «Я русский» победила в категории «Социальный интернет-триггер».
Тревел-шоу о путешествии по России с незрячим ведущим Владимиром Васкевичем «Куда глаза не глядят» стало «Лучшим блогом», а в номинации «Дебют года» отметили фильм блогера Стаса «Ай, как просто» «Донбасский дневник. Как я побывал на войне» о его поездке в Донбасс.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко по видеосвязи объявил обладателя награды в номинации «Герои нашего времени». Премию получил проект Юлии Барановской «Женщины Донбасса».
«Знаю, что Юля одна из первых поехала на Донбасс в самом начале событий прошлого года, не смогла остаться равнодушной. В результате родился этот удивительный рассказ о 30 судьбах женщин Донбасса, рассказ наполненный и бедой, и трагедиями, а также невероятным мужеством, верой в людей и любовью. <…> Это очень важный пример для каждого из нас», – отметил Кириенко.
Он подчеркнул, что бойцы на передовой, женщины Донбасса и военкоры являются героями нашего времени.
В номинации «Просвещение и образование» лучшим признан второй сезон киножурнала «Хочу все знать», а в категории «Сохраняя историческую память» за лучший контент, посвященный истории России, наградили документально-художественный сериал Андрея Кравчука «Петр I. Последний царь и первый император».
В этом году также впервые был вручен приз в специальной номинации «Победа будет за нами». В ней отмечены ежедневные прямые стримы Народного фронта.
В специальной номинации «I’ll be back», которая вручается лучшим блогерам, удаленным с YouTube по политическим мотивам, но «восставшим» на других площадках, отмечены Артемий Лебедев, Дмитрий Пучков, Стас «Ай, как просто!» и Андрей Бочаров. Документальный сериал «Наши Люди» также награжден в номинации «Большой патриот маленькой Родины».
В рамках церемонии были вручены и несколько наград с партнерами премии. В спецноминации с VK «Цифровая трансформация искусства» премию вручили Русскому музею, а в совместной с АНО «Россия – страна возможностей» в категории «Мы из будущего» отмечен Всероссийский проект для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект».
Скетчком #ШКЛТ стал победителем в номинации «Выбор Первых», совместной с РДДМ «Движение первых», а проект «Всегда готов!» назван лучшим в номинации «Голос поколения» с российским обществом «Знание».
Ведущими вечера стали актриса Елена Подкаминская и стендап-комик Стас Старовойтов, певица, блогер Люся Чеботина и актер, телеведущий Вячеслав Макаров, поэтесса, блогер Анна Егоян и народный артист России Юрий Стоянов. Озвучивал церемонию актер Сергей Бурунов.
Первая часть церемонии вручения II Национальной премии интернет-контента прошла 18 мая в московском центре изучения конструктивизма «Зотов». Среди победителей – художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский, ролик «Время переезжать в Россию», а также социально-познавательный проект о важности связи между поколениями «Дедсад».
Ранее глава Института развития интернета Алексей Гореславский сообщал, что ИРИ в 2022 году поддержал 776 проектов, из них около сотни затрагивали разные аспекты специальной военной операции России на Украине.
Наемник сообщил, что российские военные дважды уничтожили его взвод на Украине
Наемник с Тайваня рассказал, что на Украине его взвод дважды был почти полностью уничтожен российскими войсками
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Уроженец Тайваня, который участвовал в боях в составе так называемого Интернационального легиона территориальной обороны Украины, сообщил, что российские войска дважды уничтожили его взвод почти в полном составе.
Ему около 30 лет, он служил во Французском иностранном легионе и был снайпером. В конце мая мужчина вернулся на Тайвань, передает ТАСС со ссылкой на Taiwan News.
Он рассказал, что его взвод «был дважды почти весь уничтожен», ему «единственному два раза повезло остаться невредимым», хотя на их участке «интенсивность боев была не самая высокая». В целом по его подразделению потери, включая раненых, составили 50%, каждый пятый погиб.
По словам наемника, многие «теряли волю» и покидали Украину после артиллерийских обстрелов, физических нагрузок и тягостных условий службы. Как заявил уроженец Тайваня? «легион» не может рассчитывать, что военного «обучат, экипируют и дадут жалованье», а тот «после первого выхода на задачу» уйдет из подразделения, но «так делают многие».
Он призвал тех, кто собирается вступить в украинский «легион», как следует подумать. «Если умер, то всему конец. Это просто и легко. А если стал инвалидом? Ты доброволец, так что правительство Украины не может отвечать за тебя полжизни», – сказал он.
В марте сообщалось, что в так называемом Интернациональном легионе Украины состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках. СМИ сообщали, что, согласно внутренним документам «легиона», есть «стагнация в вербовке».
Военкоры показали разгром колонны техники НАТО во время атаки на Новодонецкое
Военкоры показали колонну техники НАТО, уничтоженную во время наступления ВСУ на Новодонецкое
Российские военные под Угледаром 4 июня вели ожесточенные бои с наступавшими украинскими силами. Во время боя российские силы разгромили колонну танков и бронемашин ВСУ.
Уничтоженная техника до сих пор находится недалеко от поселка Новодонецкое. «В боях за этот поселок враг лишился около 20 единиц боевой техники», сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».
В частности, дроны зафиксировали на видео танк Т-64БВ, не менее четырех подбитых и брошенных британских бронемашины Mastiff, три уничтоженных бронеавтомобиля и другую поврежденную технику.
Ранее в Сети были опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта.
Такер Карлсон в первом выпуске своего шоу обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС
Такер Карлсон перезапустил свое шоу в Twitter и заявил о вероятной ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС
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В первой после перезапуска серии своего авторского шоу американский тележурналист Такер Карлсон заявил, что «справедливо настроенный человек» увидит, что ответственность за подрыв Каховской ГЭС, вероятно, лежит на Украине.
Карлсон выпустил свое шоу в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Он подчеркнул, что если подрыв был умышленным, то «речь идет не о военной тактике, а об акте терроризма», передает ТАСС.
Карлсон признал, что последствия подрыва могут навредить Украине, но России «наносят больше вреда», в связи с чем Киев прежде и «рассматривал возможность уничтожения» дамбы. Он указывает, что Washington Post «цитировала украинского генерала, который говорил, что его личный состав обстреливал ракетами американского производства затворы дамбы в качестве пробного удара».
Как заявил Карлсон, «когда начинают поступать факты, произошедшее с дамбой уже в меньшей степени кажется загадкой». По его мнению, «справедливо настроенный человек пришел бы к выводу, что украинцы, вероятно, ее взорвали».
«Так же, как они, как вы бы предположили, взорвали прошлой осенью «Северный поток» – российский трубопровод. В действительности украинцы сделали это, как мы теперь знаем», – заявил он.
В декабре 2022 года Washington Post писала, что генерал-майор вооруженных сил Украины Андрей Ковальчук «задумался о затоплении реки». «Украинцы, по его словам, даже нанесли пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три пробоины в металле», – сообщило издание. По словам Ковальчука, «испытание прошло успешно».
Кроме того, Washington Post утверждает, что европейцы делились с ЦРУ планом Киева по взрывам на «Северных потоках». Еще до подрыва «Северных потоков» США узнали о намерении Украины устроить диверсию с использованием дайверов, заявило издание.
Байден отреагировал на разрушение Каховской ГЭС
Байден в связи с разрушением Каховской ГЭС заявил о намерении США помочь Украине
Глава американского государства Джо Байден прокомментировал разрушение Каховской ГЭС, заявив, что США собираются помочь Украине.
Перед заседанием американского правительства Байдену был задан вопрос о том, что он планирует заявить Москве по поводу ситуации с Каховской ГЭС. Президент США ответил: «Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине», – передает РИА «Новости».
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что американская сторона пока не может назвать ответственных за подрыв Каховской ГЭС. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что началась кампания по дезинформации, в рамках которой ответственность пытаются возложить на Москву. Он заявил, что Украина, разрушив ГЭС, совершила «военное преступление или теракт», генсек ООН Антониу Гутерриш должен осудить террористические действия украинских властей.
ВС России захватили в зоне СВО секретное канадское оборудование
Комбат Ходаковский: Российские военные захватили в зоне СВО секретное оборудование канадского производства
Российские военные захватили в зоне СВО секретное оборудование канадского производства для обнаружения и вычисления координат операторов беспилотников, сообщил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.
Ходаковский сообщил в своем Telegram-канале, что в руки наших ребят попало оборудование противника канадского производства, предназначенное в первую очередь для выявления точек работы операторов БПЛА и определения координат дронов. Он отметил, что подобное оборудование применялось системно и ранее, но полученный образец в разы превосходит все, что мы знали. По словам комбата, у специалистов это открытие вызывает обоснованную тревогу.
Вместе с этим Ходаковский напомнил, что в батальоне «Восток» уже давно начали внедрять практику управления дронами из укрытия при помощи дистанционных антенн – на случай попыток установления местоположения операторов и подавления точки огнем противника.
Напомним, в начале мая в боях за Артемовск были ликвидированы воевавшие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) канадцы. Кроме того, в феврале Канада одной из первых стран начала отправлять на Украину танки Leopard 2. Канада также занялась обучением боевиков ВСУ.
Чичваркин заявил, что Путин побеждает на Украине
Чичваркин решил дать либералам «оплеуху» и заявил, что Путин побеждает на Украине
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Сбежавший в Великобританию российский бизнесмен Евгений Чичваркин (признан в России иноагентом) заявил, что президент России Владимир Путин побеждает на Украине.
В комментарии одному из либеральных YouTube-каналов Чичваркин решил «предельно честно всему нашему сообществу дать неприятную оплеуху». По его словам, Путин «на данный момент побеждает».
В частности, как заявил Чичваркин, Путин побеждает «по балансу земли» на Украине – Россия контролирует «больше земли, чем было» до специальной военной операции.
Кроме того, Путин «побеждает финансово». Как указал Чичваркин, против России «введено самое большое количество санкций» – «рекордное количество за всю историю мира». Однако Россия «не провалилась» и «не упала», отметил Чичваркин. «Ничего не произошло, – сказал он. – Все под контролем на данный момент».
В 2020 году сообщалось о серьезных финансовых трудностях у Чичваркина. Он покинул Россию в 2009 году после того, как его обвинили в похищении человека и вымогательстве. В 2011 году уголовное дело закрыли.
Каховскому водохранилищу предрекли исчезновение через два-три дня
Рогов: Каховское водохранилище исчезнет через два-три дня вследствие подрыва ГЭС
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Каховское водохранилище прекратит существование через два-три дня вследствие падения уровня воды после подрыва Киевом дамбы одноименной ГЭС, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, уже к 20 июня, по мнению специалистов, когда вода уйдет в Черное море, появится новое естественное русло Днепра, но без Каховского водохранилища, передает ТАСС.
Рогов отметил, что новое русло Днепра пройдет на большом удалении от города Энергодара и Запорожской АЭС.
Также председатель движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что Киев увеличил сброс воды в Каховское водохранилище с Днепрогэса, расположенного выше по течению.
«В Запорожье на данный момент вода ушла на 30 м от берега. Максимальный ожидаемый уровень снижения воды в Днепре должен достичь 7,5 м», – заключил Рогов.
Во вторник в результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся Россию. ГЭС не подлежит ремонту, ее придется отстраивать заново.
Сноуден объяснил, почему остался в России
Бывший сотрудник АНБ США Сноуден объяснил, почему остался в России
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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден рассказал, что не планировал изначально оставаться в России, но другие государства не давали ему гарантий безопасности.
Сноуден в беседе с независимым журналистом Гленном Гринвальдом заявил, что не собирался оставаться в России, а сначала хотел переехать в Европу, но все дипломаты, с которыми он общался, отговаривали от этого варианта и не давали гарантий, передает ТАСС.
Тогда Сноуден решил направиться в Латинскую Америку, где ему гарантировали безопасность, но как только он покинул Китай, американское правительство прекратило действие его паспорта.
«Я приземлился в России, и пограничник сказал, что мой паспорт «не работает», – рассказал Сноуден, напомнив, что провел 40 дней в транзитной зоне Шереметьево. За это время он подал прошение на убежище в 21 стране. Многие открыто признавались, что не могут принять его, опасаясь реакции США, некоторые соглашались дать убежище, но не давали гарантий безопасности, учитывая практику США похищений.
«Когда вариантов не осталось, я запросил убежище в России, и я его получил. И меня с тех пор оставили в покое, и это все, о чем я мог просить в тех обстоятельствах», – рассказал он.
Сноуден также усомнился в том, что смог бы в наши дни успешно представить свои разоблачения общественности, так как американские СМИ в их нынешнем виде больше беспокоит выгода, а не объективность и общественная значимость информации.
«Крупные издания, освещая в настоящее время новые истории о том, что ускользнуло из рук правительства, пытаются замять историю, выставляют под другим углом и критикуют», – добавил он.
Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Сноуден был единственным человеком в американском Агентстве нацбезопасности, кто обнародовал данные о нарушении правил свободы слова.
Сальдо: Ситуация после разрушения Каховской ГЭС сложилась в пользу российских военных
Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Ситуация после ЧС на Каховской ГЭС сложилась в пользу российских сил
В результате разрушения Каховской ГЭС оперативно-тактическая ситуация сложилась в пользу российских военных сил, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, в военном отношении ситуация после ЧС на Каховской ГЭС сложилась в пользу российских военных сил, передает ТАСС.
Он также сообщил, что часть минных полей оказалась подтоплена после разрушения Каховской ГЭС. Однако, по его словам, военные знают, где находятся эти минные поля и работают над ситуацией.
Врио губернатора Херсонской области добавил, что в зоне бедствия в регионе оказались от 22 до 40 тыс. человек. Тем временем уровень Каховского водохранилища в районе Энергодара понизился более чем на 3,5 метра.
До этого советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что подъем воды из-за разрушения Каховской ГЭС не затронет позиции российских сил.
В результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся Россию. ГЭС не подлежит ремонту, ее придется отстраивать заново.
Столтенберг: Нет смысла обсуждать вступление в НАТО проигравшей Украины
Генсек НАТО Столтенберг: Нет смысла обсуждать вступление в НАТО проигравшей Украины
Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Глава альянса подчеркнул, что сейчас важно обеспечить проигрыш России и сохранение Украины как демократического государства в Европе, НАТО в данной ситуации необходимо «демонстрировать единство в поддержке» Киева, передает РИА «Новости».
«Если Украина не будет иметь возможности существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, не будет предмета, чтобы обсуждать её членство вообще», – добавил он.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО до завершения боевых действий. До этого Зеленский назвал надежды Украины на вступление в НАТО «все более отдаленными».
CNN: Разрушение Каховской ГЭС может изменить планы Киева по контрнаступлению
CNN: Разрушение Каховской ГЭС приведет к изменению планов Киева по контрнаступлению
Киеву придется менять планы контрнаступления из-за потопа после прорыва дамбы разрушенной Каховской ГЭС, сообщает телеканал CNN со ссылкой источники.
В частности телеканал CNN со ссылкой на посла европейской страны в Вашингтоне отмечает, что в результате прорыва дамбы затопило мосты и дороги в Херсонской области, из-за чего их нельзя будет использовать так, как планировалось ранее.
При этом дипломат отметил, что американские власти и западное разведывательное сообщество все еще пытаются понять, кто стоит за ракетным ударом по Каховской ГЭС, передает ТАСС.
Ранее внешнеполитический обозреватель Washington Post Дэвид Игнейшес со ссылкой на американских чиновников сообщил, что американские власти уверены в начале украинского контрнаступления и считают, что Киев планирует перерезать сухопутный коридор в Крым.
Захарова: Восстановление аммиакопровода «Тольятти – Одесса» займет до трех месяцев
Захарова: Киев подрывом аммиакопровода «Тольятти – Одесса» нанес удар по усилиям генсека ООН
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Киев подрывом аммиакопровода «Тольятти – Одесса» нанес удар по усилиям лично генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в борьбе с голодом в нуждающихся странах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметил, что киевский режим не просто устранил физическую возможность для поставок аммиака, но нанесен удар по мировым усилиям по оказанию помощи нуждающимся странам, а также по лично по действиям генерального секретаря ООН Гутерриша, который выступал с инициативой по аммиакопроводу, передает «Интерфакс».
«Выведена из строя одна из насосных станций. Сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка сырья», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
По словам Захаровой, по предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы на аммиакопроводе потребуется примерно от одного до трех месяцев. «И это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения», – добавила она, передает ТАСС.
Кроме того, официальный представитель МИД заявила, что Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва аммиакопровода. «Но уже сейчас можно констатировать, что единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, безусловно, была Украина и киевский режим», – сказала она.
Захарова обратила внимание, что «почти сразу после происшествия (президент Украины) Владимир Зеленский заявил, что может устранить проблему, но это, однако, не означает его готовности возобновить транспортировку аммиака».
Она предупредила, что однажды Киев направит «террористическое нутро» против своих же создателей. «Я напомню, так было со всеми экстремистскими, террористическими организациями. Сначала Запад их с ложечки кормил, взращивал, потом уже откармливал, думая, что на убой, а потом оказывалось, что делал это все на убой себе, потому что в какой-то момент эти монстры начинали пожирать своих создателей», – отметила Захарова, выразив мнение, что это же произойдет и с Украиной.
Ранее Минобороны сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области, есть пострадавшие среди гражданского населения.
В Пентагоне рассказали, чему научились благодаря конфликту на Украине
Начальник штаба ВВС США Браун рассказал об извлеченной США пользе из конфликта на Украине
Благодаря анализу боев на Украине Минобороны США извлекает уроки, касающиеся логистики, сбора разведывательных данных, установления превосходства в воздухе и применения средств ПВО, сообщил на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований Митчелла начальник штаба ВВС США Чарльз Браун.
Он обратил внимание на важность логистики, «то, какое значение она имеет в данной конкретной кампании, в ее начале и по мере продолжения», передает ТАСС.
Браун отметил, что Пентагон, в частности, следит за применением украинской стороной средств ПВО. Генерал подчеркнул, что американская сторона в свете событий на Украине стала уделять больше внимания «цепочкам поставок, военно-промышленной базе, боеприпасам».
Ранее в Белом доме выразили уверенность в успешности контрнаступления Украины.
ВСУ предприняли попытки прорвать оборону России на Луганском направлении
Марочко: ВСУ безуспешно пытаются прорвать оборону сил России на Луганском направлении
Подразделения ВСУ пытаются атаковать на Луганском направлении в зоне спецоперации, однако российские военные успешно отбивают удары противника, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, на Луганском тактическом направлении ситуация остается напряженной, противник регулярно наступает, но существенных успехов так и не достиг, передает ТАСС.
Марочко отметил, что российские военнослужащие отражают каждую атаку противника, а итоге украинские войска, неся потери, «вынуждены возвращаться на ранее занимаемые позиции».
Ранее Марочко рассказал, что находящиеся на Луганском направлении украинские военные в ходе спецоперации начали активнее использовать беспилотники различного типа и модификаций, в том числе с радиусом действия более 300 км.
Небензя назвал вероятные цели подрыва Каховской ГЭС Украиной
Небензя не исключил попытки провокации в отношении Запорожской АЭС в связи с подрывом Каховской ГЭС Украиной
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Целями подрыва Каховской ГЭС Украиной могли быть провокация против ЗАЭС, попытка отомстить Крыму и оставить регион без воды, а также желание получить возможность для перегруппировки подразделений в условиях «захлебывающегося» контрнаступления, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Украина совершила «немыслимое преступление», нанесла «колоссальный ущерб сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра». Действия Киева можно рассматривать как «военное преступление или теракт», сказал Небензя.
Он отметил, что украинское военное командование еще в 2022 году открыто заявляло о планах разрушить Каховскую ГЭС, о чем писали западные СМИ. Как заявил Небензя, Россия настаивает на установлении всех обстоятельств атаки Киева на Каховскую ГЭС, генсек ООН Антониу Гутерриш должен осудить террористические действия украинских властей, передает ТАСС.
По его словам, ООН не должна в расследовании повторить ошибок, которые были допущены в ситуациях с украинской провокацией в Буче и подрывом «Северных потоков». При этом Москва уже наблюдает начало кампании по дезинформации о событиях на Каховской ГЭС со стороны Запада и Украины «в духе той ущербной логики, которая приписывает» России «самообстрелы Запорожской атомной электростанции или подрыв «Северного потока», заявил Небензя.
Напомним, украинские обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям на гидроэлектростанции и затоплению населенных районов. При этом Киев отрицает свою вину и обвиняет Россию в подрыве Каховской ГЭС.