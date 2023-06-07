Кириенко назвал женщин Донбасса и бойцов на передовой «героями нашего времени»

Бойцы на передовой, женщины Донбасса и военкоры являются «героями нашего времени», заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Конечно, герои нашего времени – это ребята, которые сегодня защищают Родину на передовой, это военкоры, которые под пулями и снарядами рассказывают правду, это женщины Донбасса, которые отстаивают свое право и право своих детей на нормальное будущее», – приводит его слова ТАСС.

В среду первый замглавы администрации президента по видеосвязи объявил обладателя награды в номинации «Герои нашего времени» Национальной премии интернет-контента. Победу одержал проект Юлии Барановской «Женщины Донбасса».

Первая часть церемонии вручения II Национальной премии интернет-контента прошла 18 мая в московском центре изучения конструктивизма «Зотов». Среди победителей 16 индустриальных номинаций – художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский, ролик «Время переезжать в Россию», а также социально-познавательный проект о важности связи между поколениями «Дедсад».

В этом году к 27 номинациям премии добавились новые. Финалистов определил экспертный совет, а победителей – профессиональное жюри. Всего на соискание премии было подано более 500 социально ориентированных проектов разных форматов.

Первая Национальная премия интернет-контента прошла в Москве в июне 2022 года. Победителями стали российские военные корреспонденты, спецпроект «Истории волонтеров «Лиза Алерт», фильм «Серебряные коньки», веб-сериал «Трудные подростки – 2», онлайн-проект «Русская кибердеревня», фильм «Батя» и другие.

Напомним, в марте Кириенко посетил Донецк, где обсудил реконструкцию республиканского протезно-ортопедического центра и побывал в расположении бойцов ОРБ «Спарта» у линии фронта.