Институт развития интернета выделил на контент про СВО более 3 млрд рублей

Гореславский: В 2022 году ИРИ выделил более 3 млрд рублей на производство контента об СВО

Институт развития интернета в 2022 году поддержал 776 проектов, из них около сотни затрагивали разные аспекты специальной военной операции России на Украине, сообщил глава ИРИ Алексей Гореславский.

По словам Гореславского, «в деньгах это более 3 млрд рублей». Он подчеркнул востребованность связанного с СВО контента, отметив, что «в соцсетях спецоперация была одной из основных тем», передает РБК.

Среди связанных с СВО проектами Гореславский назвал проект Юлии Барановской «Женщины Донбасса», посвященный «реальным историям женщин, жизнь которых изменилась после 2014 года». Кроме того, по его словам, «много проектов о новых регионах».

ИРИ оказал поддержку ряду «крупных сериалов, которые сейчас в производстве». Гореславский отметил, что «объемы поддержки аудиовизуального и блогерского контента вполне себе паритетные», причем по количеству заявок на конкурсы ИРИ блогерских проектов больше, чем сериалов. Как пояснил Гореславский, «просто крупные сериальные проекты априори более дорогие и более заметные».

«Мы не раз говорили о том, что так называемый «теплый» контент сейчас очень востребован. И как раз много таких человечных, созидательных, просветительских историй поддержали. В соцмедиа, например, в топ-3 самых просматриваемых в 2022 году проектов ИРИ входит цикл видеороликов #невсеравно. Истории тех, кто живет активной жизнью, делает что-то хорошее», – сказал он.

Гореславский пояснил, что средства ИРИ направлены «на производство и маркетинг проектов», то есть покрывают «10–15% от общих задач интернет-отрасли как таковой». По словам главы ИРИ, требуется «всеобъемлющая поддержка», которая подразумевает не только производство контента, но и «его доставку, развитие технологий, инфраструктуры, профессиональное обучение и так далее».

Гореславский призвал продвигать «технологичную и конкурентную интернет-среду». Он указал, что на данный момент «этим точечно занимаются сами игроки – такие как ВК, например». Однако, как считает Гореславский, «не хватает централизованной системы».

«Есть проекты, которые делаются 2–3 года. А мы платим за объем работ, сделанных в текущем году. В прошлом году мы проводили конкурс нацконтента и одобрили проектов на сумму в 2–2,5 раза больше, чем могли себе позволить – благодаря тому, что «залезли» в деньги этого года. То есть в этом году у нас из 20 млрд рублей бюджета примерно 12 млрд рублей заблокировано контрактами предыдущих лет», – рассказал он.

Как напомнил Гореславский, в 2021 году была создана Национальная премия интернет-контента. Она направлена на поддержку «проектов, которые сделаны классно с точки зрения производства, картинки, сторителлинга», а также содержат «позитивный заряд для зрителя».

В 2023 году премия прошла во второй раз.

К концу года, по словам Гореславского, «в той версии, которую уже можно будет объективно использовать», должна быть готова игра «Смута», а официальный релиз ожидается в 2024 году. Гореславский рассказал, что финансирование было «поэтапным»: первый контракт – 260 млн рублей, чтобы «построить саму механику, движок и все остальное», затем выделили 230 млн рублей «уже на контент». «На данный момент речь именно про разработку игры, а не про маркетинг, но, повторюсь – мы будем двигаться поэтапно», – сказал он.

Оценивая возможность блокировки YouTube в России, Гореславский заявил, что такое может произойти по двум причинам: либо соответствующее решение примет сам сервис, либо он нарушит законодательство России.

«Исходя из логики, которую всегда исповедовали Google и YouTube, уходить откуда-то самому – это последнее решение, которое они могут и хотят принимать. Это не в интересах бизнеса, не в интересах стратегии, не в интересах владения данными, которые все пользователи YouTube, естественно, оставляют: о предпочтениях, личные данные, кто что смотрел, когда, сколько и в каком виде. Подобного рода вещи бесценны, то есть их нельзя никак компенсировать», – сказал Гореславский.

В апреле 2022 года IT-эксперт Владимир Зыков заявил, что «вопрос о том, как долго видеосервис еще проработает в России, стоит очень остро». В президентском Совете по правам человека заявили, что видеосервис размещает фейки, но его блокировка помешает распространению правдивой информации.